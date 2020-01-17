

Норильский Дворец творчества детей и молодёжи (ДТДМ) в этом году отмечает полувековой юбилей.

В 1970 году Дворец пионеров и школьников, находившийся в ведении Норильского окружкома профсоюзов, перешёл под начало городского отдела народного образования. Начиналось всё с двух комнат в здании на улице Комсомольской, 10, которые являлись своего рода штабом организации пионерского движения, там базировались методисты. Преподаватели же работали по школам. В 1990–м Дворец пионеров и школьников переехал в собственное помещение на улице Комсомольской, 12. В 1991–м грянула перестройка, когда модным было переименовывать всё и вся. Коснулось это и Дворца пионеров: он стал называться Дворцом творчества детей и юношества – ДТДЮ. Два года спустя подростковые клубы учреждений культуры НГМК перешли в ведение управления образования. Открылась школа раннего эстетического развития «Кроха» для малышей, не посещающих детский сад. А в 2005–м ДТДЮ переименовали во Дворец творчества детей и молодёжи. Руководителем с 1990 года и по сей день является Людмила Фокшей. Она говорит, что за прошедшее время учреждение кардинально изменилось. Увеличилось количество направлений работы и педагогов, которые из руководителей кружков выросли до педагогов дополнительного образования. Во Дворце творчества занимаются свыше двух тысяч ребят от 6 до 18 лет. Обучение длится от года до 9 лет в зависимости от образовательной программы. Обучают здесь по 28 направлениям. Коллективы ДТДМ — призёры и победители международных и всероссийских фестивалей и конкурсов. За годы работы тут сложились свои традиции, в их числе: встречи с ветеранами ВОВ, проведение регионального фестиваля, праздники открытия и закрытия творческих сезонов, новогодние представления, конкурс для воспитанников. Ежегодно во дворце организуют штаб городских оздоровительных лагерей. Ещё одна добрая традиция — вечер встречи выпускников. Вот уже на протяжении 20 лет ежегодно здесь выпускают порядка 30 человек, вручая каждому из них удостоверение «Звезда дворца» и свидетельство выпускника. Сейчас Дворец творчества, шагая в ногу со временем, развивает лего-конструирование и робототехнику. – Учитывая их популярность среди норильчан, мы хотим открыть новый формат дополнительного образования — робо-квантариум, — делится планами Людмила Фокшей. — Мы направили в управление образования ходатайство о том, чтобы нам помогли с помещением. Дворец трещит по швам, мы в нём уже не помещаемся.

Галина Навроцкая www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 1970 году Дворец пионеров и школьников, находившийся в ведении Норильского окружкома профсоюзов, перешёл под начало городского отдела народного образования.Начиналось всё с двух комнат в здании на улице Комсомольской, 10, которые являлись своего рода штабом организации пионерского движения, там базировались методисты. Преподаватели же работали по школам. В 1990–м Дворец пионеров и школьников переехал в собственное помещение на улице Комсомольской, 12. В 1991–м грянула перестройка, когда модным было переименовывать всё и вся. Коснулось это и Дворца пионеров: он стал называться Дворцом творчества детей и юношества – ДТДЮ. Два года спустя подростковые клубы учреждений культуры НГМК перешли в ведение управления образования. Открылась школа раннего эстетического развития «Кроха» для малышей, не посещающих детский сад. А в 2005–м ДТДЮ переименовали во Дворец творчества детей и молодёжи.Руководителем с 1990 года и по сей день является Людмила Фокшей. Она говорит, что за прошедшее время учреждение кардинально изменилось. Увеличилось количество направлений работы и педагогов, которые из руководителей кружков выросли до педагогов дополнительного образования.Во Дворце творчества занимаются свыше двух тысяч ребят от 6 до 18 лет. Обучение длится от года до 9 лет в зависимости от образовательной программы. Обучают здесь по 28 направлениям. Коллективы ДТДМ — призёры и победители международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.За годы работы тут сложились свои традиции, в их числе: встречи с ветеранами ВОВ, проведение регионального фестиваля, праздники открытия и закрытия творческих сезонов, новогодние представления, конкурс для воспитанников. Ежегодно во дворце организуют штаб городских оздоровительных лагерей.Ещё одна добрая традиция — вечер встречи выпускников. Вот уже на протяжении 20 лет ежегодно здесь выпускают порядка 30 человек, вручая каждому из них удостоверение «Звезда дворца» и свидетельство выпускника.Сейчас Дворец творчества, шагая в ногу со временем, развивает лего-конструирование и робототехнику.– Учитывая их популярность среди норильчан, мы хотим открыть новый формат дополнительного образования — робо-квантариум, — делится планами Людмила Фокшей. — Мы направили в управление образования ходатайство о том, чтобы нам помогли с помещением. Дворец трещит по швам, мы в нём уже не помещаемся.