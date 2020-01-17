

Архитектор «Норильскпроекта» создаёт компьютерную игру Norgame про северный город. Это будет своего рода норильский легендариум в жанре квеста.

Визуализация Дворца культуры в компьютерной игре Norgame Город в игре Попасть в параллельную реальность, столкнуться с сюрпризами северной погоды, увидеть здания, которые так и не появились в Норильске, — всё это и не только будет возможно в игре Norgame. Создаёт её архитектор Александр Дмитриев. В Норильск он приехал в 2013 году из Барнаула. Там работал над двумя играми — «Охотники за Снарком – 3. Высшее общество» и «Гиблые земли. Истоки» — в компании «Алавар Старгеймз», занимающейся разработкой казуальных игр: с простым игровым процессом, не требующим от пользователя особой усидчивости. Александр рассказывает, что создавать игры он начал ещё в детстве, одна из первых — про кота, похожая на аркаду с водопроводчиком Марио. Первый проект Александра до сих пор можно найти в интернете. Были и другие небольшие работы. В Норильске по роду своей профессиональной деятельности Александр занимается промышленными архитектурными проектами, в числе которых «Серный проект» Надеждинского металлургического завода. – Идея создать игру о Норильске появилась ещё в 2015 году, — рассказывает Александр. — Тогда наш институт «Гипроникель» вместе с председателем таймырской организации Союза архитекторов России Михаилом Волгиным готовился к выставке, посвящённой 105–летию Витольда Непокойчицкого — главного архитектора проекта города. Для этой выставки я делал 3D–модели Октябрьской площади. После чего и решил, что нужно это дело продолжать. Поскольку не все архивные документы сохранились, многие здания Александру пришлось отстраивать по фотографиям и натуральным обмерам. Сейчас большая часть знаковых для Норильска объектов уже готова. Но от идеи сделать игру целиком в 3D пришлось отказаться: в одиночку и без финансирования такой проект не потянуть. По чертежу Чтобы ускорить процесс разработки, Александр решил перевести игру в 2D, отойдя от фотореалистичности. Это будет плоский квест, вручную нарисованный гуашью. Для придания объёма в ход идёт техника папье–маше. Это тоже большая работа, говорит Александр. На создание одного дома, к примеру, может уйти до двух дней. – Сначала здание фотографируется. На компьютере вытягиваются вертикали и горизонтали, чтобы использовать их как подложку. По ней я отрисовываю здание вручную, вырезаю окна, добиваясь тем самым глубины. Затем всё это сканирую, и уже в компьютере текстуры «натягиваются» на 3D–модели здания. Все это визуализируется и обрабатывается в фотошопе. Процесс шёл бы быстрее, добавляет Александр, если бы у него был 3D–сканер. Над чем пришлось попотеть больше всего, так это над виртуальным возведением недостроенной в 1950–е годы сталинской высотки на площади Гвардейской, 2. Кропотливый труд возведения её по чертежам гарантировал игре уникальную атмосферу и неповторимый визуальный стиль. Выход на локации Что касается сценария квеста, то путешествие начинается в Дудинке, от здания старого речного вокзала: именно его видели будущие норильчане, прибывавшие в Заполярье по Енисею. – Действия персонажа оказывают непосредственное влияние на город. Здания могут разрушаться или, наоборот, преображаться, приближаясь к исходному замыслу. Не секрет, что многие из них воплотились в сильно упрощённом виде: сказалась борьба с архитектурными излишествами, — рассказывает Александр Дмитриев. Локаций в игре будет достаточно много. Главный цель — решать логические задачки, взаимодействовать с персонажами. Основная канва игры уже готова. Сейчас разработчик взялся за составление загадок, которые предстоит решать участникам квеста. Например, игра тебя дальше не пропустит, если не соберёшь в единое целое попавшийся по пути скелет голубя. Сделаешь всё правильно — проходишь дальше. В другой локации игрок сможет повлиять и на судьбу норильской медведицы Айки. И это лишь малая часть задумок, гарантирующих игре уникальную атмосферу и неповторимый визуальный стиль. Поскольку Александр создаёт Norgame в сводное от работы время, то говорить о её завершении ещё рано. Но стать участником норильского легендариума в жанре квеста можно будет не только на компьютерах. Игра будет доступна и на мобильных устройствах.

Галина Навроцкая Фото из личного архива Александра Дмитриева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Попасть в параллельную реальность, столкнуться с сюрпризами северной погоды, увидеть здания, которые так и не появились в Норильске, — всё это и не только будет возможно в игре Norgame. Создаёт её архитектор Александр Дмитриев.В Норильск он приехал в 2013 году из Барнаула. Там работал над двумя играми — «Охотники за Снарком – 3. Высшее общество» и «Гиблые земли. Истоки» — в компании «Алавар Старгеймз», занимающейся разработкой казуальных игр: с простым игровым процессом, не требующим от пользователя особой усидчивости. Александр рассказывает, что создавать игры он начал ещё в детстве, одна из первых — про кота, похожая на аркаду с водопроводчиком Марио. Первый проект Александра до сих пор можно найти в интернете. Были и другие небольшие работы.В Норильске по роду своей профессиональной деятельности Александр занимается промышленными архитектурными проектами, в числе которых «Серный проект» Надеждинского металлургического завода.– Идея создать игру о Норильске появилась ещё в 2015 году, — рассказывает Александр. — Тогда наш институт «Гипроникель» вместе с председателем таймырской организации Союза архитекторов России Михаилом Волгиным готовился к выставке, посвящённой 105–летию Витольда Непокойчицкого — главного архитектора проекта города. Для этой выставки я делал 3D–модели Октябрьской площади. После чего и решил, что нужно это дело продолжать.Поскольку не все архивные документы сохранились, многие здания Александру пришлось отстраивать по фотографиям и натуральным обмерам. Сейчас большая часть знаковых для Норильска объектов уже готова. Но от идеи сделать игру целиком в 3D пришлось отказаться: в одиночку и без финансирования такой проект не потянуть.Чтобы ускорить процесс разработки, Александр решил перевести игру в 2D, отойдя от фотореалистичности. Это будет плоский квест, вручную нарисованный гуашью. Для придания объёма в ход идёт техника папье–маше. Это тоже большая работа, говорит Александр. На создание одного дома, к примеру, может уйти до двух дней.– Сначала здание фотографируется. На компьютере вытягиваются вертикали и горизонтали, чтобы использовать их как подложку. По ней я отрисовываю здание вручную, вырезаю окна, добиваясь тем самым глубины. Затем всё это сканирую, и уже в компьютере текстуры «натягиваются» на 3D–модели здания. Все это визуализируется и обрабатывается в фотошопе.Процесс шёл бы быстрее, добавляет Александр, если бы у него был 3D–сканер. Над чем пришлось попотеть больше всего, так это над виртуальным возведением недостроенной в 1950–е годы сталинской высотки на площади Гвардейской, 2. Кропотливый труд возведения её по чертежам гарантировал игре уникальную атмосферу и неповторимый визуальный стиль.Что касается сценария квеста, то путешествие начинается в Дудинке, от здания старого речного вокзала: именно его видели будущие норильчане, прибывавшие в Заполярье по Енисею.– Действия персонажа оказывают непосредственное влияние на город. Здания могут разрушаться или, наоборот, преображаться, приближаясь к исходному замыслу. Не секрет, что многие из них воплотились в сильно упрощённом виде: сказалась борьба с архитектурными излишествами, — рассказывает Александр Дмитриев.Локаций в игре будет достаточно много. Главный цель — решать логические задачки, взаимодействовать с персонажами. Основная канва игры уже готова. Сейчас разработчик взялся за составление загадок, которые предстоит решать участникам квеста. Например, игра тебя дальше не пропустит, если не соберёшь в единое целое попавшийся по пути скелет голубя. Сделаешь всё правильно — проходишь дальше. В другой локации игрок сможет повлиять и на судьбу норильской медведицы Айки.И это лишь малая часть задумок, гарантирующих игре уникальную атмосферу и неповторимый визуальный стиль. Поскольку Александр создаёт Norgame в сводное от работы время, то говорить о её завершении ещё рано. Но стать участником норильского легендариума в жанре квеста можно будет не только на компьютерах. Игра будет доступна и на мобильных устройствах.