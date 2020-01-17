

В Норильске наградили призёров и победителей 58–й спартакиады «Норникеля». В этот же вечер прошло торжественное открытие 59–й спартакиады.

Спартакиада стала традиционной формой организации спортивных соревнований в трудовых коллективах. Первая спартакиада комбината состоялась в 1947 году. Современный турнир включает в себя состязания по 14 основным видам спорта: волейбол среди мужских и женских команд, баскетбол, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, мини–футбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, бадминтон, шашки, шахматы, а также соревнования руководителей. Кроме того, в программу спартакиады входят шесть дисциплин для ветеранов спорта (волейбол среди мужских и женских команд, плавание, лёгкая атлетика, лыжные гонки и бадминтон). Соревнования проходят на протяжении года, начиная с середины января. Чтобы представить команды по всем видам спорта, на предприятиях необходимо выявить лучших спортсменов, для чего в подразделениях проводятся внутренние турниры, а потом лучшие команды подразделений компании соревнуются между собой. В 58–й спартакиаде «Норникеля» приняли участие 23 команды общей численностью более 5 000 человек. Самым активным участникам спартакиады (в их числе предприятия, команды и спортсмены, организаторы соревнований) были вручены кубки и награды директора ЗФ. Также благодарственные письма директора ЗФ получили главные судьи и руководители норильских спортсооружений. Всего в мероприятии приняли участие 600 человек. На торжественной церемонии награждения Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска, поздравил всех собравшихся и поблагодарил руководство ЗФ за поддержку славной спортивной традиции на протяжении многих лет, а также за важный для города подарок — новый физкультурно–оздоровительный комплекс, который позволит открыть новые возможности для норильчан. Он также отметил работу инструкторов предприятий, занимающихся организацией игр, и поблагодарил спортсменов за активную пропаганду своих видов спорта и за то, что они остаются примером для подрастающего поколения. Игорь Щепилов, начальник управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», в свою очередь подчеркнул, что участники спартакиады — драйвер для остальных работников коллектива. Он поблагодарил судейский корпус и руководителей подразделений — участников спартакиады: – Компания много сил вкладывает в развитие спорта, в то, чтобы соревнования проходили на высоком уровне. Мы и в дальнейшем ждём всех участников на наших площадках, надеюсь, с введением ФОКа ещё больше людей будут поддерживать вас со зрительских трибун. Олег Елисеев, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по производству, сам в прошлом участвовал в спартакиаде, причём в нескольких видах спорта, и ему хорошо знакомо напряжение спортивной борьбы. – Надеюсь, что наши результаты не только в работе, но и в спорте с каждым годом будут всё выше. Очень приятно, что спартакиада шагает вперёд, — отметил он и пожелал спортсменам здоровья и новых успехов. Места по итогам 58–й спартакиады распределились следующим образом: первыми в подгруппе предприятий с численностью работников до 4 000 человек стала команда «Норильскникельремонт»–1, за ней — коллективы медного завода и НМЗ. Во второй подгруппе, где численность работников менее 2 000 человек, победу праздновала команда «Норильскникельремонт»–3, за ней — контрольно–аналитического управления и управления пожарной безопасности, штаба ГОиЧС, третье место заняла команда Заполярного транспортного филиала. Среди ветеранов победителями первой подгруппы стала команда «Норильскникельремонт»–1, за ней следуют медный завод и НМЗ, во второй подгруппе на первом месте — команда Заполярного транспортного филиала, на втором — ТОФ, АТО «ЦАТК», третьими стали «Гипроникель», команды общего центра обслуживания и Корпоративного университета.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Спартакиада стала традиционной формой организации спортивных соревнований в трудовых коллективах. Первая спартакиада комбината состоялась в 1947 году.Современный турнир включает в себя состязания по 14 основным видам спорта: волейбол среди мужских и женских команд, баскетбол, плавание, пулевая стрельба, лыжные гонки, мини–футбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт, настольный теннис, бадминтон, шашки, шахматы, а также соревнования руководителей. Кроме того, в программу спартакиады входят шесть дисциплин для ветеранов спорта (волейбол среди мужских и женских команд, плавание, лёгкая атлетика, лыжные гонки и бадминтон). Соревнования проходят на протяжении года, начиная с середины января.Чтобы представить команды по всем видам спорта, на предприятиях необходимо выявить лучших спортсменов, для чего в подразделениях проводятся внутренние турниры, а потом лучшие команды подразделений компании соревнуются между собой.В 58–й спартакиаде «Норникеля» приняли участие 23 команды общей численностью более 5 000 человек. Самым активным участникам спартакиады (в их числе предприятия, команды и спортсмены, организаторы соревнований) были вручены кубки и награды директора ЗФ. Также благодарственные письма директора ЗФ получили главные судьи и руководители норильских спортсооружений. Всего в мероприятии приняли участие 600 человек.На торжественной церемонии награждения Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска, поздравил всех собравшихся и поблагодарил руководство ЗФ за поддержку славной спортивной традиции на протяжении многих лет, а также за важный для города подарок — новый физкультурно–оздоровительный комплекс, который позволит открыть новые возможности для норильчан.Он также отметил работу инструкторов предприятий, занимающихся организацией игр, и поблагодарил спортсменов за активную пропаганду своих видов спорта и за то, что они остаются примером для подрастающего поколения.Игорь Щепилов, начальник управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля», в свою очередь подчеркнул, что участники спартакиады — драйвер для остальных работников коллектива. Он поблагодарил судейский корпус и руководителей подразделений — участников спартакиады:– Компания много сил вкладывает в развитие спорта, в то, чтобы соревнования проходили на высоком уровне. Мы и в дальнейшем ждём всех участников на наших площадках, надеюсь, с введением ФОКа ещё больше людей будут поддерживать вас со зрительских трибун.Олег Елисеев, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по производству, сам в прошлом участвовал в спартакиаде, причём в нескольких видах спорта, и ему хорошо знакомо напряжение спортивной борьбы.– Надеюсь, что наши результаты не только в работе, но и в спорте с каждым годом будут всё выше. Очень приятно, что спартакиада шагает вперёд, — отметил он и пожелал спортсменам здоровья и новых успехов.Места по итогам 58–й спартакиады распределились следующим образом: первыми в подгруппе предприятий с численностью работников до 4 000 человек стала команда «Норильскникельремонт»–1, за ней — коллективы медного завода и НМЗ. Во второй подгруппе, где численность работников менее 2 000 человек, победу праздновала команда «Норильскникельремонт»–3, за ней — контрольно–аналитического управления и управления пожарной безопасности, штаба ГОиЧС, третье место заняла команда Заполярного транспортного филиала.Среди ветеранов победителями первой подгруппы стала команда «Норильскникельремонт»–1, за ней следуют медный завод и НМЗ, во второй подгруппе на первом месте — команда Заполярного транспортного филиала, на втором — ТОФ, АТО «ЦАТК», третьими стали «Гипроникель», команды общего центра обслуживания и Корпоративного университета.