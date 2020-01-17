

В Норильске прошёл традиционный «Дворцовый турнир» по греко–римской борьбе.

Греко-римская борьба остаётся одним из любимых видов спорта норильчан Соревнования состоялись на стадионе «Заполярник» с участием более 170 спортсменов Норильска и Таймыра. Сильнейших выявляли два дня, на борцовском ковре выступили и младшие спортсмены — воспитанники спортивных школ и клубов. Изюминкой турнира стали поединки сильнейших борцов города, которые прошли вне основной соревновательной сетки: победителями признаны Ярослав Ямкин (Дудинка), Максим Уткин (Норильск) и Арслан Таганов (Талнах). По словам главного судьи состязаний Сергея Фолькмана, этот турнир стал своего рода репетицией перед традиционным Заполярным фестивалем спортивной борьбы, который состоится уже на этой неделе.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Соревнования состоялись на стадионе «Заполярник» с участием более 170 спортсменов Норильска и Таймыра. Сильнейших выявляли два дня, на борцовском ковре выступили и младшие спортсмены — воспитанники спортивных школ и клубов.Изюминкой турнира стали поединки сильнейших борцов города, которые прошли вне основной соревновательной сетки: победителями признаны Ярослав Ямкин (Дудинка), Максим Уткин (Норильск) и Арслан Таганов (Талнах).По словам главного судьи состязаний Сергея Фолькмана, этот турнир стал своего рода репетицией перед традиционным Заполярным фестивалем спортивной борьбы, который состоится уже на этой неделе.