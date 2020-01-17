

Любая спортивная федерация, как живой организм: возникает и развивается, теряет позиции и вновь возрождается. Перспективами одного из самых популярных в нашем городе видов спорта в беседе с «Заполярной Правдой» поделился новый президент федерации карате WKF Норильска Владислав Логунов.

В НПР карате развивается с середины 1980-х годов. Федерация возникла в начале 1990-х в Талнахе, её основал и до недавних пор возглавлял Александр Тихонов. В норильскую федерацию карате WKF входят пять клубов: «Союз», «Звезда», «Олимп», «Легион» и «Тигр Шотокан». Это 380 спортсменов и более десяти тренеров и инструкторов. В течение спортивного сезона в Норильске проходят шесть-семь основных состязаний, организованных федерацией карате WKF. Кроме того, спортсмены выезжают примерно на десять иногородних соревнований различного уровня. – Владислав, как поступило предложение возглавить федерацию, и было ли для тебя это неожиданностью? – Федерацию с момента её основания, то есть с начала 1990–х годов, возглавлял Александр Тихонов. К слову, он по совместительству руководит и федерацией карате Красноярского края. Александр Евгеньевич проделал огромную работу, аккредитовал наш вид спорта в крае. При этом он жил и работал в Норильске, что, естественно, вызывало вопросы в краевом министерстве спорта. В итоге он принял решение переехать на материк и развивать карате уже в Красноярске. В начале нынешнего спортивного сезона прошли выборы нового президента, в которых участвовали руководители всех пяти клубов, входящих в нашу федерацию. Единогласным решением утвердили мою кандидатуру. Отчасти для меня это стало неожиданностью. — Уточни, о каких клубах идёт речь? — Это «Союз», «Звезда», «Олимп», «Легион» и «Тигр Шотокан». В течение спортивного сезона у нас проходит шесть–семь основных городских соревнований, также ежегодно мы участвуем примерно в десяти выездных состязаниях. При этом нужно отметить, что в Норильске развивается три направления карате: стиль шотокан, который пропагандирует Всемирная федерация карате (WKF), включая нашу федерацию, а также стили кёкусинкай и косикикарате, но они в России не аккредитованы как виды спорта. – Стратегию развития ты уже определил? – Главная цель — ещё больше сблизить наши клубы. Одно время мы мало взаимодействовали друг с другом, собираясь, по сути, только для формирования сборной города. Сейчас всё меняется, но для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее, нужно более тесно сотрудничать. Отличным решением стало бы появление нашего общего «дома», некоего Центра карате, где бы базировалась федерация и где можно было бы проводить крупные городские состязания. Кроме того, наша философия учит тому, что каратист должен быть решительным, как хоккеист, гибким, как гимнаст, выносливым, как марафонец, сильным, как штангист и, самое главное, умным, как шахматист, поэтому необходимо присматриваться к другим видам спорта, делиться организационным опытом. — Что для тебя руководство федерацией: дополнительная нагрузка, почётная обязанность или что–то другое? — Приятная забота. А ещё, безусловно, любимое дело. Возглавлять федерацию и развивать этот вид спорта — большая честь. Карате влияет на моё мироощущение. Как сказал один мудрец: выберите себе дело по душе, и вы никогда не будете ходить на работу. – Но на работу ты все–таки ходишь... Как удаётся совмещать основную деятельность с руководящей и тренерской — ведь ты ещё и тренер клуба «Союз»? — По специальности я механик. Работаю в «Норильскникельремонте» — в специализированном шахтно–ремонтном управлении, на руднике «Скалистый». Совмещать сложно, но тем не менее удаётся... Вообще–то я занимал разные должности: был и замом главного механика, и замом главного инженера, но понимая, что такая занятость идёт вразрез со спортивным укладом, решил, что не хочу разменивать жизнь на деньги. Просто, как и у всех нормальных людей, у меня есть мечта, к которой я иду. И это не достижение высокой руководящей должности. Мой мир — карате. – И как ты попал в этот мир? — В начале 1990–х, как и многие мальчишки, я был помешан на фильмах с Джеки Чаном и Ван Даммом. Мы подражали им и хотели, как и они, быть сильными, волевыми, благородными. В 1992 году, когда мне исполнилось десять лет, по совету одноклассника пришёл на тренировку, и сразу же влюбился в этот вид боевого искусства. Я сразу же записался в секцию, которая работала при федерации боевых искусств в Талнахе, организованной Александром Тихоновым. – Складывается впечатление, что столица карате в Большом Норильске — это Талнах... — Так и есть. Сегодня примерно половина всех норильских каратистов — это талнахцы. Из пяти наших клубов два представляют Талнах, три — Центральный район. — А как же Кайеркан? — К сожалению, там у нас нет представительства. Почему? Всё просто — нет тренера. Если в будущем появится человек, готовый взяться за наше общее дело в этом районе, мы будем рады и постараемся ему помочь. К слову, возвращаясь к вопросу о стратегии развития: охватить Кайеркан — это одна из наших важнейших задач. Мы понимаем, что нам нужен ещё один клуб, а лучше — два. — Карате — вид спорта, в котором наши спортсмены одни из лучших на краевом уровне ... — Не «одни из», а именно что — лучшие. Приезжая на первенство или чемпионат Красноярского края, мы увозим до 80% всех медалей. Соответственно, и сборная края примерно на 80–90% состоит из наших ребят. Труд, заложенный Александром Тихоновым, до сих приносит свои плоды. Почти все тренеры, которые входят в нашу федерацию, — его ученики. — Ты прошёл многие этапы становления карате в Норильске. А как обстоят дела сейчас? — Развитие норильского карате, как, наверное, и других видов спорта в нашем городе, идёт волнообразно. Несколько лет назад у нас были суперзвёзды, которые могли тягаться с лучшими бойцам страны и претендовать на мировое признание. Но у Норильска особая специфика, многие спортсмены, окончив школу, уезжают на материк поступать в вузы. Пришли другие ребята — дети 8–10 лет, и они тоже очень одарённые. Мы возлагаем на них большие надежды. Тем более случилось то, чего все мы так долго ждали: карате стал олимпийским видом спорта и в этом году будет впервые представлен на играх в Токио. И сейчас, и в дальнейшем — нам есть над чем и над кем работать.

Михаил Туаев Фото из личного архива Владислава Логунова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Федерацию с момента её основания, то есть с начала 1990–х годов, возглавлял Александр Тихонов. К слову, он по совместительству руководит и федерацией карате Красноярского края. Александр Евгеньевич проделал огромную работу, аккредитовал наш вид спорта в крае. При этом он жил и работал в Норильске, что, естественно, вызывало вопросы в краевом министерстве спорта. В итоге он принял решение переехать на материк и развивать карате уже в Красноярске. В начале нынешнего спортивного сезона прошли выборы нового президента, в которых участвовали руководители всех пяти клубов, входящих в нашу федерацию. Единогласным решением утвердили мою кандидатуру. Отчасти для меня это стало неожиданностью.— Это «Союз», «Звезда», «Олимп», «Легион» и «Тигр Шотокан». В течение спортивного сезона у нас проходит шесть–семь основных городских соревнований, также ежегодно мы участвуем примерно в десяти выездных состязаниях. При этом нужно отметить, что в Норильске развивается три направления карате: стиль шотокан, который пропагандирует Всемирная федерация карате (WKF), включая нашу федерацию, а также стили кёкусинкай и косикикарате, но они в России не аккредитованы как виды спорта.– Главная цель — ещё больше сблизить наши клубы. Одно время мы мало взаимодействовали друг с другом, собираясь, по сути, только для формирования сборной города. Сейчас всё меняется, но для того, чтобы с уверенностью смотреть в будущее, нужно более тесно сотрудничать. Отличным решением стало бы появление нашего общего «дома», некоего Центра карате, где бы базировалась федерация и где можно было бы проводить крупные городские состязания. Кроме того, наша философия учит тому, что каратист должен быть решительным, как хоккеист, гибким, как гимнаст, выносливым, как марафонец, сильным, как штангист и, самое главное, умным, как шахматист, поэтому необходимо присматриваться к другим видам спорта, делиться организационным опытом.— Приятная забота. А ещё, безусловно, любимое дело. Возглавлять федерацию и развивать этот вид спорта — большая честь. Карате влияет на моё мироощущение. Как сказал один мудрец: выберите себе дело по душе, и вы никогда не будете ходить на работу.— По специальности я механик. Работаю в «Норильскникельремонте» — в специализированном шахтно–ремонтном управлении, на руднике «Скалистый». Совмещать сложно, но тем не менее удаётся... Вообще–то я занимал разные должности: был и замом главного механика, и замом главного инженера, но понимая, что такая занятость идёт вразрез со спортивным укладом, решил, что не хочу разменивать жизнь на деньги. Просто, как и у всех нормальных людей, у меня есть мечта, к которой я иду. И это не достижение высокой руководящей должности. Мой мир — карате.— В начале 1990–х, как и многие мальчишки, я был помешан на фильмах с Джеки Чаном и Ван Даммом. Мы подражали им и хотели, как и они, быть сильными, волевыми, благородными. В 1992 году, когда мне исполнилось десять лет, по совету одноклассника пришёл на тренировку, и сразу же влюбился в этот вид боевого искусства. Я сразу же записался в секцию, которая работала при федерации боевых искусств в Талнахе, организованной Александром Тихоновым.— Так и есть. Сегодня примерно половина всех норильских каратистов — это талнахцы. Из пяти наших клубов два представляют Талнах, три — Центральный район.— К сожалению, там у нас нет представительства. Почему? Всё просто — нет тренера. Если в будущем появится человек, готовый взяться за наше общее дело в этом районе, мы будем рады и постараемся ему помочь. К слову, возвращаясь к вопросу о стратегии развития: охватить Кайеркан — это одна из наших важнейших задач. Мы понимаем, что нам нужен ещё один клуб, а лучше — два.— Не «одни из», а именно что — лучшие. Приезжая на первенство или чемпионат Красноярского края, мы увозим до 80% всех медалей. Соответственно, и сборная края примерно на 80–90% состоит из наших ребят. Труд, заложенный Александром Тихоновым, до сих приносит свои плоды. Почти все тренеры, которые входят в нашу федерацию, — его ученики.— Развитие норильского карате, как, наверное, и других видов спорта в нашем городе, идёт волнообразно. Несколько лет назад у нас были суперзвёзды, которые могли тягаться с лучшими бойцам страны и претендовать на мировое признание. Но у Норильска особая специфика, многие спортсмены, окончив школу, уезжают на материк поступать в вузы. Пришли другие ребята — дети 8–10 лет, и они тоже очень одарённые. Мы возлагаем на них большие надежды. Тем более случилось то, чего все мы так долго ждали: карате стал олимпийским видом спорта и в этом году будет впервые представлен на играх в Токио. И сейчас, и в дальнейшем — нам есть над чем и над кем работать.