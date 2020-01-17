

Торговые сети «Океан» и «Зелёная линия» вот уже десять лет радуют жителей Норильска не только разнообразием товаров и доступными ценами, но и ежегодными розыгрышами призов. 18 января в рамках совместного проекта с компанией Procter&Gamble они провели розыгрыш автомобиля.

Управляющий директор торговых сетей «Океан» и «Зелёная линия» вручает победителям ключи от нового автомобиля В розыгрыше участвовало 15 675 чеков. В итоге на новеньком «Хёндай–Солярисе» домой в Талнах уехал Алексей Протопопов. – Я до сих пор не могу поверить, что наш чек выиграл автомобиль. Благодаря торговой сети «Океан» сбылась мечта нашей семьи. На этом сюрпризы не заканчиваются, рассказал Иосиф Дзамашвили, управляющий директор торговых сетей «Океан» и «Зелёная линия»: – В этом году мы запускаем программу лояльности «Волна». За совершение покупок в нашей сети участникам будут начисляться бонусы. Планируем, что в дальнейшем программа перерастёт в экосистему, и количество участвующих в ней компаний–партнёров будет увеличиваться. А значит, появится больше выгоды для покупателей. Подписывайтесь на аккаунт сети в Instagram и следите за акциями на нашей страничке. Новенький «Хёндай–Солярис» и его владельцы

Галина Навроцкая Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 15 675 чеков. В итоге на новеньком «Хёндай–Солярисе» домой в Талнах уехал Алексей Протопопов.– Я до сих пор не могу поверить, что наш чек выиграл автомобиль. Благодаря торговой сети «Океан» сбылась мечта нашей семьи.На этом сюрпризы не заканчиваются, рассказал Иосиф Дзамашвили, управляющий директор торговых сетей «Океан» и «Зелёная линия»:– В этом году мы запускаем программу лояльности «Волна». За совершение покупок в нашей сети участникам будут начисляться бонусы. Планируем, что в дальнейшем программа перерастёт в экосистему, и количество участвующих в ней компаний–партнёров будет увеличиваться. А значит, появится больше выгоды для покупателей. Подписывайтесь на аккаунт сети в Instagram и следите за акциями на нашей страничке.