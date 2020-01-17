

Квартиру в Норильске и ещё 28 призов получили участники акции от торговой сети «Медведь» — «В Новый год — в новую квартиру!». Имена счастливчиков прозвучали на самой большой площадке города — во Дворце спорта «Арктика».

Акция подобного масштаба в торговой сети «Медведь» прошла впервые почти за 10 лет её истории. Размышляя над тем, каким будет главный приз, индивидуальный предприниматель Фаиг Давудов исходил из пожеланий норильчан: – Техника и электроника, путешествия и развлечения — это прекрасно. Но они не являются таким подспорьем в социальном плане, как собственное жильё, — сказал он. — Поэтому мы решили дать шанс норильчанам обзавестись квадратными метрами в Центральном районе города, решить квартирный вопрос хотя бы одному человеку или семье. Главным условием акции была честность. Ни сотрудники торговой сети «Медведь» (напомним, что в неё входят девят супермаркетов в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Дудинке), ни их семьи в мероприятии не участвовали. Акционные ящики почти три месяца находились под прицелом видеокамер и были опечатаны. С 1 ноября по 31 декабря 2019 года покупатели приобретали товары на своё усмотрение на сумму от 5 тысяч рублей, заполняли купоны участников и помещали их в ящики. С нового года по просьбам покупателей акцию продлили до 18 января, а подведение итогов акции было назначено на 25 января. – Когда в центре внимания стоит квартира, очень важно, чтобы люди своими глазами увидели, как определится её обладатель, — отметила менеджер по общественным связям торговой сети «Медведь» Юлия Губеладзе. — Мы искали самую вместительную площадку Норильска, чтобы собрать на ней всех желающих. Ею оказался Дворец спорта «Арктика»». Ансамбль BrаssBanda положил яркое начало мероприятию В назначенный день на трибунах вокруг ледовой арены собрались более тысячи человек. Их приветствовали любимые творческие коллективы норильчан: образцово–художественный ансамбль BrassBanda, артистки и спортсменки студии фитнеса и йоги «Абсолютно Ты» и участники танцевально–спортивного клуба «Норд–данс». Фаиг Давудов: «Честность - главное условие акции» Два с половиной часа пролетели почти незаметно. Прохладу ледового поля компенсировал накал страстей. Всем хотелось побыстрее услышать своё имя, когда речь дойдёт до главного приза. И вот момент настал! 20 человек получили (и получат) свои сертификаты на 2 000 рублей на покупки в супермаркетах торговой сети «Медведь». Ещё 8 счастливцев забрали сертификаты на 5, 10 и 15 тысяч рублей, чтобы обменять их в любом магазине DNS по всей России на бытовую технику по своему вкусу. Достать главный купон из бокса выпало одной из самых юных зрительниц с трибуны. Барабанная дробь... и хозяйкой новой квартиры в Норильске ведущие объявили Валентину Михайловну Логину. Ведущие превратили событие в «Арктике» в настоящий праздник На ледовое поле за символическим сертификатом вышел её зять Герман. Так сложилось, что он тоже участвовал в акции и отправил в ящик целых два собственных купона, но тёще повезло больше. Валентина Михайловна же в этот день улетела под Красноярск, и Герман присутствовал в зале ещё и как её представитель. Спустя несколько секунд после получения сертификата он здесь же, на ледовом поле, набрал номер телефона тёщи. «Валентина Михайловна, вы выиграли квартиру!» — услышала женщина и не поверила. Поводов для ярких эмоций было немало – Я до сих пор до конца не осознала, что это произошло, — призналась Валентина Михайловна спустя пару дней в телефонном разговоре с организаторами акции. — За свою жизнь всего однажды участвовала в подобном мероприятии — хотела выиграть машину, но ничего не вышло. А тут такая удача. Спасибо!. Валентина Логина живёт в Норильске больше 40 лет. Примерно столько же проработала на комбинате. Воспитала с мужем сына и дочь, теперь помогает воспитывать внучек. Представитель семьи победительницы с организаторами акции Новость стала для победительницы большой неожиданностью. Как и обещали устроители мероприятия, каждый приз вручается его обладателю лично. Памятный сертификат Герман передаст тёще, а вот ключи и документы ждут саму Валентину Михайловну. Она прилетит! Сообщила: раз такое дело, прервёт отдых и в ближайшее время купит билеты обратно в Норильск. В торговой сети «Медведь» новую хозяйку жилья очень ждут. Обещают вместе с ней зайти в квартиру и представить её новые владения. Интересный факт выяснился при телефонном знакомстве. Оказалось, на Новый год Валентина Михайловна вместе с семьёй играла в игру: раскрывала печенья с символическими предсказаниями. Так вот именно ей дважды выпадали предсказания со словами «Скоро вас ждет финансовый успех». Шутки шутками, а билетик этот женщина сохранила. Как выяснилось, не зря. Вот так покупки к новогоднему столу принесли одной из норильчан новую квартиру. С пожеланиями счастья и процветания своим покупателям Фаиг Давудов сказал, что сюрпризы от торговой сети «Медведь» на этом не заканчиваются. Впереди жителей Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки ждёт масса интересных мероприятий и проектов. В том числе следующая акция, где главным призом станет квартира в Красноярске! Следите за новостями, и до встречи в «Медведе».

Евгения Акулова Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Акция подобного масштаба в торговой сети «Медведь» прошла впервые почти за 10 лет её истории. Размышляя над тем, каким будет главный приз, индивидуальный предприниматель Фаиг Давудов исходил из пожеланий норильчан:– Техника и электроника, путешествия и развлечения — это прекрасно. Но они не являются таким подспорьем в социальном плане, как собственное жильё, — сказал он. — Поэтому мы решили дать шанс норильчанам обзавестись квадратными метрами в Центральном районе города, решить квартирный вопрос хотя бы одному человеку или семье.Главным условием акции была честность. Ни сотрудники торговой сети «Медведь» (напомним, что в неё входят девят супермаркетов в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Дудинке), ни их семьи в мероприятии не участвовали. Акционные ящики почти три месяца находились под прицелом видеокамер и были опечатаны.С 1 ноября по 31 декабря 2019 года покупатели приобретали товары на своё усмотрение на сумму от 5 тысяч рублей, заполняли купоны участников и помещали их в ящики. С нового года по просьбам покупателей акцию продлили до 18 января, а подведение итогов акции было назначено на 25 января.– Когда в центре внимания стоит квартира, очень важно, чтобы люди своими глазами увидели, как определится её обладатель, — отметила менеджер по общественным связям торговой сети «Медведь» Юлия Губеладзе. — Мы искали самую вместительную площадку Норильска, чтобы собрать на ней всех желающих. Ею оказался Дворец спорта «Арктика»».В назначенный день на трибунах вокруг ледовой арены собрались более тысячи человек. Их приветствовали любимые творческие коллективы норильчан: образцово–художественный ансамбль BrassBanda, артистки и спортсменки студии фитнеса и йоги «Абсолютно Ты» и участники танцевально–спортивного клуба «Норд–данс».Два с половиной часа пролетели почти незаметно. Прохладу ледового поля компенсировал накал страстей. Всем хотелось побыстрее услышать своё имя, когда речь дойдёт до главного приза. И вот момент настал! 20 человек получили (и получат) свои сертификаты на 2 000 рублей на покупки в супермаркетах торговой сети «Медведь». Ещё 8 счастливцев забрали сертификаты на 5, 10 и 15 тысяч рублей, чтобы обменять их в любом магазине DNS по всей России на бытовую технику по своему вкусу.Достать главный купон из бокса выпало одной из самых юных зрительниц с трибуны. Барабанная дробь... и хозяйкой новой квартиры в Норильске ведущие объявили Валентину Михайловну Логину.На ледовое поле за символическим сертификатом вышел её зять Герман. Так сложилось, что он тоже участвовал в акции и отправил в ящик целых два собственных купона, но тёще повезло больше. Валентина Михайловна же в этот день улетела под Красноярск, и Герман присутствовал в зале ещё и как её представитель.Спустя несколько секунд после получения сертификата он здесь же, на ледовом поле, набрал номер телефона тёщи. «Валентина Михайловна, вы выиграли квартиру!» — услышала женщина и не поверила.– Я до сих пор до конца не осознала, что это произошло, — призналась Валентина Михайловна спустя пару дней в телефонном разговоре с организаторами акции. — За свою жизнь всего однажды участвовала в подобном мероприятии — хотела выиграть машину, но ничего не вышло. А тут такая удача. Спасибо!.Валентина Логина живёт в Норильске больше 40 лет. Примерно столько же проработала на комбинате. Воспитала с мужем сына и дочь, теперь помогает воспитывать внучек.Новость стала для победительницы большой неожиданностью. Как и обещали устроители мероприятия, каждый приз вручается его обладателю лично. Памятный сертификат Герман передаст тёще, а вот ключи и документы ждут саму Валентину Михайловну. Она прилетит! Сообщила: раз такое дело, прервёт отдых и в ближайшее время купит билеты обратно в Норильск.В торговой сети «Медведь» новую хозяйку жилья очень ждут. Обещают вместе с ней зайти в квартиру и представить её новые владения. Интересный факт выяснился при телефонном знакомстве. Оказалось, на Новый год Валентина Михайловна вместе с семьёй играла в игру: раскрывала печенья с символическими предсказаниями. Так вот именно ей дважды выпадали предсказания со словами «Скоро вас ждет финансовый успех». Шутки шутками, а билетик этот женщина сохранила. Как выяснилось, не зря.Вот так покупки к новогоднему столу принесли одной из норильчан новую квартиру. С пожеланиями счастья и процветания своим покупателям Фаиг Давудов сказал, что сюрпризы от торговой сети «Медведь» на этом не заканчиваются. Впереди жителей Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки ждёт масса интересных мероприятий и проектов. В том числе следующая акция, где главным призом станет квартира в Красноярске! Следите за новостями, и до встречи в «Медведе».