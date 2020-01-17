Квартиру в Норильске и ещё 28 призов получили участники акции от торговой сети «Медведь» — «В Новый год — в новую квартиру!». Имена счастливчиков прозвучали на самой большой площадке города — во Дворце спорта «Арктика».
Акция подобного масштаба в торговой сети «Медведь» прошла впервые почти за 10 лет её истории. Размышляя над тем, каким будет главный приз, индивидуальный предприниматель Фаиг Давудов исходил из пожеланий норильчан:
– Техника и электроника, путешествия и развлечения — это прекрасно. Но они не являются таким подспорьем в социальном плане, как собственное жильё, — сказал он. — Поэтому мы решили дать шанс норильчанам обзавестись квадратными метрами в Центральном районе города, решить квартирный вопрос хотя бы одному человеку или семье.
Главным условием акции была честность. Ни сотрудники торговой сети «Медведь» (напомним, что в неё входят девят супермаркетов в Норильске, Талнахе, Кайеркане и Дудинке), ни их семьи в мероприятии не участвовали. Акционные ящики почти три месяца находились под прицелом видеокамер и были опечатаны.
С 1 ноября по 31 декабря 2019 года покупатели приобретали товары на своё усмотрение на сумму от 5 тысяч рублей, заполняли купоны участников и помещали их в ящики. С нового года по просьбам покупателей акцию продлили до 18 января, а подведение итогов акции было назначено на 25 января.
– Когда в центре внимания стоит квартира, очень важно, чтобы люди своими глазами увидели, как определится её обладатель, — отметила менеджер по общественным связям торговой сети «Медведь» Юлия Губеладзе. — Мы искали самую вместительную площадку Норильска, чтобы собрать на ней всех желающих. Ею оказался Дворец спорта «Арктика»».
|Ансамбль BrаssBanda положил яркое начало мероприятию
В назначенный день на трибунах вокруг ледовой арены собрались более тысячи человек. Их приветствовали любимые творческие коллективы норильчан: образцово–художественный ансамбль BrassBanda, артистки и спортсменки студии фитнеса и йоги «Абсолютно Ты» и участники танцевально–спортивного клуба «Норд–данс».
|Фаиг Давудов: «Честность - главное условие акции»
Два с половиной часа пролетели почти незаметно. Прохладу ледового поля компенсировал накал страстей. Всем хотелось побыстрее услышать своё имя, когда речь дойдёт до главного приза. И вот момент настал! 20 человек получили (и получат) свои сертификаты на 2 000 рублей на покупки в супермаркетах торговой сети «Медведь». Ещё 8 счастливцев забрали сертификаты на 5, 10 и 15 тысяч рублей, чтобы обменять их в любом магазине DNS по всей России на бытовую технику по своему вкусу.
Достать главный купон из бокса выпало одной из самых юных зрительниц с трибуны. Барабанная дробь... и хозяйкой новой квартиры в Норильске ведущие объявили Валентину Михайловну Логину.
|Ведущие превратили событие в «Арктике» в настоящий праздник
На ледовое поле за символическим сертификатом вышел её зять Герман. Так сложилось, что он тоже участвовал в акции и отправил в ящик целых два собственных купона, но тёще повезло больше. Валентина Михайловна же в этот день улетела под Красноярск, и Герман присутствовал в зале ещё и как её представитель.
Спустя несколько секунд после получения сертификата он здесь же, на ледовом поле, набрал номер телефона тёщи. «Валентина Михайловна, вы выиграли квартиру!» — услышала женщина и не поверила.
|Поводов для ярких эмоций было немало
– Я до сих пор до конца не осознала, что это произошло, — призналась Валентина Михайловна спустя пару дней в телефонном разговоре с организаторами акции. — За свою жизнь всего однажды участвовала в подобном мероприятии — хотела выиграть машину, но ничего не вышло. А тут такая удача. Спасибо!.
Валентина Логина живёт в Норильске больше 40 лет. Примерно столько же проработала на комбинате. Воспитала с мужем сына и дочь, теперь помогает воспитывать внучек.
|Представитель семьи победительницы с организаторами акции
Новость стала для победительницы большой неожиданностью. Как и обещали устроители мероприятия, каждый приз вручается его обладателю лично. Памятный сертификат Герман передаст тёще, а вот ключи и документы ждут саму Валентину Михайловну. Она прилетит! Сообщила: раз такое дело, прервёт отдых и в ближайшее время купит билеты обратно в Норильск.
В торговой сети «Медведь» новую хозяйку жилья очень ждут. Обещают вместе с ней зайти в квартиру и представить её новые владения. Интересный факт выяснился при телефонном знакомстве. Оказалось, на Новый год Валентина Михайловна вместе с семьёй играла в игру: раскрывала печенья с символическими предсказаниями. Так вот именно ей дважды выпадали предсказания со словами «Скоро вас ждет финансовый успех». Шутки шутками, а билетик этот женщина сохранила. Как выяснилось, не зря.
Вот так покупки к новогоднему столу принесли одной из норильчан новую квартиру. С пожеланиями счастья и процветания своим покупателям Фаиг Давудов сказал, что сюрпризы от торговой сети «Медведь» на этом не заканчиваются. Впереди жителей Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки ждёт масса интересных мероприятий и проектов. В том числе следующая акция, где главным призом станет квартира в Красноярске! Следите за новостями, и до встречи в «Медведе».Евгения АкуловаФото Владимира МАКУШКИНАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда