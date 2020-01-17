

«Заполярная Правда» продолжает цикл публикаций, посвящённых норильчанам, чья страсть — коллекционирование. Объектом собирательства может быть всё что угодно: от предметов старины до современной техники. Сегодняшний гость нашей рубрики — старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Норильска капитан полиции Михаил Назаров. Он коллекционирует масштабные модели автомобилей ДПС.

1:43 самый популярный в нашей стране масштаб моделей автомобилей. Также распространены масштабы 1:41 и 1:46. 300 – 30 000 руб. в таком диапазоне варьируются цены на современные модели автомобилей. Самый богатый выбор в сегменте среднего класса — стоимостью около 1 000 рублей. Конец XIX века появились первые масштабные модели. Производство было единичным, а выглядели они как произведения искусства. 1970-е годы именно тогда началось массовое производство масштабных моделей в СССР. Первенцем «автомобилестроения» стал «Москвич–408». 30 000 примерно столько экспонатов в самой большой коллекции. Владелец невероятного гаража в миниатюре — автогонщик Билли Карам. В коллекции Михаила Назарова более 50 моделей Любовь к технике у Михаила появилась ещё в детстве. С ранних лет он возился с отцовским грузовиком, чинил мотоциклы. – Я родился и рос в деревне, в 11 лет уже помогал взрослым, когда те валили лес. Как только стал дотягиваться до педалей, освоил практически всю доступную мне автомобильную и гусеничную технику. Нередко бывало, что мужики пилят деревья, а я на тракторе оттаскиваю стволы, — рассказывает Михаил. По признанию нашего героя, в детстве у него не было мысли собирать гараж мечты в миниатюре. Если к нему и попадали машинки, то по мере взросления, как и у большинства из нас, игрушки передаривались или попросту терялись. Всё изменилось уже во взрослом возрасте, лет десять назад: находясь в отпуске, Михаил увидел в магазине масштабную модель автомобиля ДПС. Такую же марку реального автомобиля, но в «гражданском» исполнении, незадолго до этого приобрёл его коллега. Михаил решил преподнести знакомому презент. Выйдя на работу, он поставил машинку на полку в своем кабинете, ожидая подходящего момента для вручения подарка. – Ко мне зашёл коллега и без лишних слов «припарковал» рядом с первой моделью ещё одну, тоже патрульную. Сказал, что вместе они хорошо смотрятся. Признаюсь, в этот момент я передумал дарить машинку и решил оставить её себе, — с улыбкой вспоминает Михаил. Со временем количество моделей стало расти. При этом Михаил отмечает, что он «охотится» только за автомобилями ДПС, однако в коллекции немало и полицейских машинок, в том числе и иностранных служб, которые ему привозят коллеги и друзья из заграничных поездок. Сейчас в его собрании более 50 моделей. Михаил говорит, что это не самое затратное увлечение — один экземпляр обходится примерно в 500–600 рублей. К слову, нашлось коллекции и практическое применение: иногда экспонаты используются в служебных целях — для моделирования ДТП. – Многие коллеги с любопытством их разглядывают. Я замечаю, как в эти минуты они отвлекаются от рабочей суеты и немного расслабляются. Ну а тот, кто впервые видит коллекцию, и вовсе приходит в восторг. Особенно дети, с которыми мы периодически встречаемся во время проведения каких–либо акций. Кстати, не так давно с рабочим визитом в Норильске побывал начальник главного управления ГИБДД по Красноярскому краю — он тоже по достоинству оценил мою подборку, поскольку и сам давно собирает модели машин ДПС, — говорит коллекционер. ГАЗ–31105 Одна из первых моделей, появившихся в коллекции. Примечательно, что когда–то Михаил и сам ездил на таком автомобиле по рабочим делам. По его словам, для Севера эти автомобиле идеальны: неприхотливые в обслуживании и мощные, а также просторные, что особенно важно, если машина — рабочее место. После модернизации автопарка в норильской ДПС осталась одна единственная «Волга». Chevrolet Bel Air Coupe 1957 года Модель, привезённая Михаилу из Нью–Йорка. В ходе транспортировки машинка немного потрепалась — пропала мигалка. Тем не менее хуже от этого она не стала. Образцовый для своего времени внешний вид, «живая» форма фар и брутальная раскраска придают ей свойственные американскому автопрому надёжность и элегантность. ВАЗ–2101 Наша родная советская «копейка», горячо любимая людьми старшего поколения. Её Михаилу подарил один из организаторов первой норильской городской «автоёлки». По модели видно, что она старого производства, выполнена качественно и с учётом мельчайших деталей. Машинка сделана в масштабе 1:43, а не 1:36, как многие современные образцы. Hyundai Solaris Эта машина сегодня по праву считается самым популярным автомобилем ДПС не только в Норильске, но и в России. В наших широтах «южнокореец» зарекомендовал себя с наилучшей стороны: настоящая «рабочая лошадка», к тому же внешне привлекательная. Первые служебные «солярисы» появились в нашем городе в 2016 году.

Михаил Туаев Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Любовь к технике у Михаила появилась ещё в детстве. С ранних лет он возился с отцовским грузовиком, чинил мотоциклы.– Я родился и рос в деревне, в 11 лет уже помогал взрослым, когда те валили лес. Как только стал дотягиваться до педалей, освоил практически всю доступную мне автомобильную и гусеничную технику. Нередко бывало, что мужики пилят деревья, а я на тракторе оттаскиваю стволы, — рассказывает Михаил.По признанию нашего героя, в детстве у него не было мысли собирать гараж мечты в миниатюре. Если к нему и попадали машинки, то по мере взросления, как и у большинства из нас, игрушки передаривались или попросту терялись. Всё изменилось уже во взрослом возрасте, лет десять назад: находясь в отпуске, Михаил увидел в магазине масштабную модель автомобиля ДПС. Такую же марку реального автомобиля, но в «гражданском» исполнении, незадолго до этого приобрёл его коллега. Михаил решил преподнести знакомому презент. Выйдя на работу, он поставил машинку на полку в своем кабинете, ожидая подходящего момента для вручения подарка.– Ко мне зашёл коллега и без лишних слов «припарковал» рядом с первой моделью ещё одну, тоже патрульную. Сказал, что вместе они хорошо смотрятся. Признаюсь, в этот момент я передумал дарить машинку и решил оставить её себе, — с улыбкой вспоминает Михаил.Со временем количество моделей стало расти. При этом Михаил отмечает, что он «охотится» только за автомобилями ДПС, однако в коллекции немало и полицейских машинок, в том числе и иностранных служб, которые ему привозят коллеги и друзья из заграничных поездок. Сейчас в его собрании более 50 моделей. Михаил говорит, что это не самое затратное увлечение — один экземпляр обходится примерно в 500–600 рублей. К слову, нашлось коллекции и практическое применение: иногда экспонаты используются в служебных целях — для моделирования ДТП.– Многие коллеги с любопытством их разглядывают. Я замечаю, как в эти минуты они отвлекаются от рабочей суеты и немного расслабляются. Ну а тот, кто впервые видит коллекцию, и вовсе приходит в восторг. Особенно дети, с которыми мы периодически встречаемся во время проведения каких–либо акций. Кстати, не так давно с рабочим визитом в Норильске побывал начальник главного управления ГИБДД по Красноярскому краю — он тоже по достоинству оценил мою подборку, поскольку и сам давно собирает модели машин ДПС, — говорит коллекционер.Одна из первых моделей, появившихся в коллекции. Примечательно, что когда–то Михаил и сам ездил на таком автомобиле по рабочим делам. По его словам, для Севера эти автомобиле идеальны: неприхотливые в обслуживании и мощные, а также просторные, что особенно важно, если машина — рабочее место. После модернизации автопарка в норильской ДПС осталась одна единственная «Волга».Модель, привезённая Михаилу из Нью–Йорка. В ходе транспортировки машинка немного потрепалась — пропала мигалка. Тем не менее хуже от этого она не стала. Образцовый для своего времени внешний вид, «живая» форма фар и брутальная раскраска придают ей свойственные американскому автопрому надёжность и элегантность.Наша родная советская «копейка», горячо любимая людьми старшего поколения. Её Михаилу подарил один из организаторов первой норильской городской «автоёлки». По модели видно, что она старого производства, выполнена качественно и с учётом мельчайших деталей. Машинка сделана в масштабе 1:43, а не 1:36, как многие современные образцы.Эта машина сегодня по праву считается самым популярным автомобилем ДПС не только в Норильске, но и в России. В наших широтах «южнокореец» зарекомендовал себя с наилучшей стороны: настоящая «рабочая лошадка», к тому же внешне привлекательная. Первые служебные «солярисы» появились в нашем городе в 2016 году.