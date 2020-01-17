

«Заполярная Правда» рассказывает о горожанах разных национальностей. Сейчас в Норильске проживают представители 80 народностей, и мы предлагаем лучше узнать наших земляков, начав с азов.

Валерия Болгова Валерия Болгова родилась в посёлке Усть–Авам, раскинувшемся в авамской тундре. Как и многие дети коренных народов Севера, училась в дудинской школе–интернате № 1. Когда стала взрослой — работала в Центре детского творчества столицы Таймыра. Последние семь лет живёт в Норильске, возглавляет национальную общину «Ня Танса» и делает всё возможное, чтобы сберечь традиции и культуру предков. – Мой родной посёлок Усть–Авам — прекрасное место. В те времена, когда я была ребёнком, для всех там находилась работа: мужчины занимались охотой и рыбалкой, женщины трудились в пошивочном цеху. Детям тоже было чем заняться: мы помогали родителям вести хозяйство — просеивали уголь к зиме, носили воду из реки, топили печи — за эту работу получали первую зарплату. Часто ходили в походы, изучали природу. Мой дед Николай Совалов был первым председателем колхоза имени Калинина. В посёлке жили представители двух народов — нганасаны и долганы: дружно и весело, одной большой семьёй. У нас была больница, детский сад, почта и другие значимые для жизни посёлка объекты. Не было только школы. И пока её не построили, детей отправляли учиться в Дудинку. Так я и попала в школу–интернат, где, к слову, в своё время учились и моя мама, и другие жители нашего посёлка. В школе у меня стали проявляться лидерские качества. При этом, признаюсь, временами сильно тянуло домой. И, поскольку я была бунтаркой, однажды даже сбежала. Меня, конечно, вернули, но осадок у воспитателей, как говорится, остался. В какой–то из дней некоторых из нас, включая меня, перевели в санаторно–лесную школу–интернат посёлка Потапово. Это место сделало нас сильными, выносливыми. Распорядок дня был похож на казарменный: подъём в шесть утра, обязательная зарядка, пробежка, обтирания, игры на свежем воздухе. У нас был хороший заведующий, который делал всё возможное, чтобы мы росли здоровыми и крепкими. В Потапово я проучилась два года и, в общем–то, благодарна судьбе, что попала туда. В середине 1980–х годов меня вернули в Усть–Авам, поскольку к тому времени у нас уже построили школу. Но, повторюсь, поскольку я была свободолюбивой, к старшим классам решила вернуться в Дудинку, а оттуда, по совету воспитателей, переехала в Красноярск, где окончила школу и поступила в институт. В 1993 году, когда в стране сложилась сложная экономическая ситуация, по жизненным обстоятельствам вернулась на Таймыр. И, пускай жизнь тогда была не сахар — многие потеряли работу, кто–то спился — люди не падали духом и поддерживали друг друга. Из тундры привозили мясо и рыбу, которыми делились с нуждающимися. Пережить сложные девяностые нам во многом удалось благодаря воспитанию в духе патриотизма и взаимовыручки. Девяностые примечательны в моей жизни ещё и тем, что у меня родилась дочка, и я занималась её воспитанием, учила пению, танцам. Сейчас она, окончив университет, уехала в США, а в прошлом году стала «Русской мисс Сан–Франциско». В Дудинке я 15 лет проработала педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества. Последним моим местом работы там была администрация Таймыра — управление культуры, где я трудилась специалистом по развитию традиционной национальной культуры. Параллельно с основной работой три года возглавляла Дудинскую городскую ассоциацию коренных народов. Мы проводили разные национальные праздники, организовывали этнические стойбища. Общественная работа захватила меня полностью. В то же время я понимала, что концепции устойчивого развития народов Севера, которые мы пишем, ни к чему конкретному не приводят. Я ездила на многие заседания, прошла стажировку в Женеве в управлении верховного комиссара по правам человека. Побывала в высоких кабинетах, где видела на столе кипы папок с предложениями по коренным народам – бумаги годами лежали без дела. Именно поэтому я решила заняться реальной практической помощью своим землякам. Мой супруг, как и я, любит Таймыр и обладает непоседливым нравом. Мы ездим по тундре, организовываем промысловые точки, помогаем коренным жителям. Дома на нашем столе всегда свежие оленина и рыба. При этом я не люблю называть себя предпринимателем, я скорее предприимчивый человек. В нашей общине «Ня Танса» (нганасанская семья), которая была основана и зарегистрирована в 2013 году, состоят не только нганасаны, но и представители других коренных народов. У многих из нас, выросших без оленя и тундры, уже другой менталитет, мы — городские и с каждым годом всё больше отдаляемся от основ уникального наследия предков. К сожалению, нганасанский язык находится в зоне риска, а сам народ занесён в Красную книгу исчезающих народов России. Поэтому для нас особенно важно сохранить и пропагандировать родной язык, культуру и традиции. Но мы с надеждой и верой смотрим в будущее. Наши люди Мотюмяку Турдагин Первый профессиональный художник нганасанского народа. Поступил в художественную школу в Красноярске, но, не доучившись, вернулся в родную тундру. В начале 1970–х переехал в Дудинку, затем в Норильск и посвятил себя любимому делу — рисованию. Его работы выставлялись в Москве, Лондоне, Торонто. Почётный гражданин Таймыра, народный мастер России. Светлана Жовницкая Родилась в посёлке Усть–Авам, откуда перебралась в Дудинку. Выпускница Ленинградского государственного педагогического института. Основоположница нганасанской письменности, автор первого нганасанского букваря, статей о традиционной культуре нганасан, научно–методических пособий и разработок. Прекрасный знаток культуры и языка древнейшего этноса Таймыра. Муру Турдагин Уроженец Авамского района, участник Великой Отечественной войны, на фронт ушёл добровольцем. Первое боевое крещение получил на Калининградском фронте. Затем был Сталинградский рубеж, где Турдагин был награждён медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Получив ранение в 1944 году, вернулся домой.

Михаил Туаев Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда