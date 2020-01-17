[Индекс номера 6 (31.01.2020)]



Промбезопасность

Что всё это значит

Подведены итоги смотра–конкурса по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства в подразделениях Заполярного филиала «Норникеля» за второе полугодие 2019 года. Речь идёт об обозначении опасных зон на производстве.

В словаре понятие «демаркация» — проведение какой–либо разделяющей черты, определение границы. В нашем случае этот термин обозначает определение границы опасной зоны, где жизнь и здоровье человека находятся под угрозой. Применительно к производственным переделам «Норникеля» демаркацию используют прежде всего в рамках мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. В этих случаях демаркация проводится вместе с визуализаций рисков — их наглядным отображением. Визуализация в рамках стандарта промышленной безопасности и охраны труда стала применяться сравнительно недавно. Точнее, с тех пор, когда стало очевидно, что нормы без- опасности лучше доходят до людей, если их демонстрировать воочию на примерах. Практика визуализации процессов сама по себе не нова, однако именно в канве налаживания безаварийной работы и в борьбе с травматизмом она оказалась как никогда актуальна. С момента внедрения этого стандарта в компании прошло уже более пяти лет, и конкурс призван побудить руководителей производственных подразделений Заполярного филиала форсировать работу по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства, мотивировать материально участием в соревнованиях. Конкурс проводится два раза в год, приурочен к Дню металлурга и Новому году. В нём участвуют 14 подразделений Заполярного филиала, работа с которыми ведётся по специально составленному графику. Три основные номинации: прилегающая к АБК территория, сам АБК и производственный участок, который каждый раз должен быть новым. Состояние представленных объектов оценивается комиссионно по отдельным контрольным спискам, где учтены все моменты, касающиеся демаркации опасной зоны и визуализации рабочего пространства. По всем пунктам проводится осмотр, оценки суммируются, и выводится средний показатель по подразделению. Так определяется победитель. Демаркация и визуализация применяются для того, чтобы видеть границы опасных зон, обращать внимание на конструкции, строения, промышленные элементы, представляющие собой угрозу жизни и здоровью, пользоваться безопасными маршрутами перемещения и таким образом оценивать все опасности и потенциальные риски, существующие или способные возникнуть на конкретном производственном участке. Это, например, обозначение широким ярко–жёлтым пунктиром радиуса открывания двери в коридоре, низкой притолоки на лестничном марше, ограждение яркой красной лентой строительной площадки, указание направления движения газов или жидкостей в трубопроводах, обозначение направления движения людей, выходов и путей эвакуации и многое другое. Знаки различного цвета и конфигурации предписывают не только использовать конкретные средства индивидуальной защиты в данном месте, но и конкретизируют потенциальную опасность (газ, гололёд и т. д.), применение определённых материалов (например, масла), приборов и агрегатов (например, газосварки) и многое другое. По результатам анализа заполненных членами комиссии контрольных листов лучшие показатели во II полугодии 2019 года у следующих подразделений Заполярного филиала. В номинации «Лучший административно–бытовой корпус» лидером стало предприятие технологического бурения, которое получило материальное вознаграждение в 100 тысяч рублей. Лучшая прилегающая к АБК территория оказалась у рудника «Комсомольский», за что он получил 150 тысяч рублей. Лучшим участком названо здание секции реостатных испытаний предприятия технологического железнодорожного транспорта, который премирован 250 тысячами рублей. Деньги выделяются на поощрение работников, активно участвующих в развитии системы промбезопасности и непосредственно в конкурсе. Предприятиям–участникам конкурса, на которых были выявлены недочёты, предстоит дальнейшая работа по приведению производственных участков и территорий в надлежащее состояние. – Постепенно к работникам предприятий приходит понимание, насколько это важно — предупредить об опасности заранее, — отметил ведущий специалист отдела обеспечения управления ПБиОТ Заполярного филиала «Норникеля» Денис Бацунов, подводя итоги конкурса.

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В словаре понятие «демаркация» — проведение какой–либо разделяющей черты, определение границы. В нашем случае этот термин обозначает определение границы опасной зоны, где жизнь и здоровье человека находятся под угрозой. Применительно к производственным переделам «Норникеля» демаркацию используют прежде всего в рамках мероприятий по охране труда и промышленной безопасности. В этих случаях демаркация проводится вместе с визуализаций рисков — их наглядным отображением.Визуализация в рамках стандарта промышленной безопасности и охраны труда стала применяться сравнительно недавно. Точнее, с тех пор, когда стало очевидно, что нормы без-опасности лучше доходят до людей, если их демонстрировать воочию на примерах. Практика визуализации процессов сама по себе не нова, однако именно в канве налаживания безаварийной работы и в борьбе с травматизмом она оказалась как никогда актуальна.С момента внедрения этого стандарта в компании прошло уже более пяти лет, и конкурс призван побудить руководителей производственных подразделений Заполярного филиала форсировать работу по демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства, мотивировать материально участием в соревнованиях.Конкурс проводится два раза в год, приурочен к Дню металлурга и Новому году. В нём участвуют 14 подразделений Заполярного филиала, работа с которыми ведётся по специально составленному графику. Три основные номинации: прилегающая к АБК территория, сам АБК и производственный участок, который каждый раз должен быть новым.Состояние представленных объектов оценивается комиссионно по отдельным контрольным спискам, где учтены все моменты, касающиеся демаркации опасной зоны и визуализации рабочего пространства. По всем пунктам проводится осмотр, оценки суммируются, и выводится средний показатель по подразделению. Так определяется победитель.Демаркация и визуализация применяются для того, чтобы видеть границы опасных зон, обращать внимание на конструкции, строения, промышленные элементы, представляющие собой угрозу жизни и здоровью, пользоваться безопасными маршрутами перемещения и таким образом оценивать все опасности и потенциальные риски, существующие или способные возникнуть на конкретном производственном участке.Это, например, обозначение широким ярко–жёлтым пунктиром радиуса открывания двери в коридоре, низкой притолоки на лестничном марше, ограждение яркой красной лентой строительной площадки, указание направления движения газов или жидкостей в трубопроводах, обозначение направления движения людей, выходов и путей эвакуации и многое другое. Знаки различного цвета и конфигурации предписывают не только использовать конкретные средства индивидуальной защиты в данном месте, но и конкретизируют потенциальную опасность (газ, гололёд и т. д.), применение определённых материалов (например, масла), приборов и агрегатов (например, газосварки) и многое другое.По результатам анализа заполненных членами комиссии контрольных листов лучшие показатели во II полугодии 2019 года у следующих подразделений Заполярного филиала. В номинации «Лучший административно–бытовой корпус» лидером стало предприятие технологического бурения, которое получило материальное вознаграждение в 100 тысяч рублей. Лучшая прилегающая к АБК территория оказалась у рудника «Комсомольский», за что он получил 150 тысяч рублей. Лучшим участком названо здание секции реостатных испытаний предприятия технологического железнодорожного транспорта, который премирован 250 тысячами рублей. Деньги выделяются на поощрение работников, активно участвующих в развитии системы промбезопасности и непосредственно в конкурсе.Предприятиям–участникам конкурса, на которых были выявлены недочёты, предстоит дальнейшая работа по приведению производственных участков и территорий в надлежащее состояние.– Постепенно к работникам предприятий приходит понимание, насколько это важно — предупредить об опасности заранее, — отметил ведущий специалист отдела обеспечения управления ПБиОТ Заполярного филиала «Норникеля» Денис Бацунов, подводя итоги конкурса.

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