[Индекс номера 6 (31.01.2020)]

 Конкурс 
Олимпиада идей

В Норильске наградили победителей конкурса социальных проектов — 2019 благотворительной программы «Мир новых возможностей». Свои идеи они реализуют в 2020–2021 годах.
От Норильска и Таймыра в конкурсе приняли участие 147 организаций, подавших 257 заявок. Победителями признаны 52 проекта от полусотни организаций. Объём их финансирования — 74,8 млн рублей.
В ногу со временем
В 2019 году призовой фонд конкурса, который проводился уже в шестой раз, увеличился на 30 млн рублей и составил 155 млн рублей для трёх территорий присутствия компании «Норникель» (Норильск и Таймырский Долгано–Ненецкий район; Мончегорск и Печенгский район; Чита и Газимуро–Заводской район). От Норильска и Таймыра в нём приняли участие 147 организаций, подавших 257 заявок. Победителями признаны 52 проекта от полусотни организаций. Объём финансирования их грантов — 74,8 млн рублей.
Напомним, впервые конкурс социальных проектов прошёл на нашей территории в 2013–м. А годом позже стал частью корпоративной благотворительной программы «Мир новых возможностей». Он включает все направления, отражающие социально значимые проблемы населения.
В конкурсе несколько номинаций, каждая из которых имеет определённый объём финансирования, самая дорогая — 6,5 миллиона рублей с 2020 года — «Полюс города». Причём сумма выделяемых средств из года в год растёт, как и число новых участников. В этом году таких добавилось 32, 13 из них вошли в число победителей.
Как отмечает Светлана Семенкова, и. о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля», новшеством 2019 года стала возможность подачи заявок через электронные площадки.
— Мы боялись, что эта инициатива снизит число участников, но оказалось, норильчане идут в ногу со временем, и заявок было даже больше, чем год назад, — рассказала она. — Экспертиза проектов федеральными и региональными специалистами также проводилась на онлайн–платформе. Как показывает ежегодная аналитика, большинство проектов достигает запланированных результатов. Более того, многие продолжают свою работу, основываясь на других грантах или переходя в статус социальных предпринимателей, оказывая платные услуги населению.
Растёт и уровень проектной активности и грамотности участников, отмечают эксперты конкурса.
Не только духовная пища
Норильчане и таймырцы активно представляли свои проекты и стали победителями в каждой из номинаций. Причём некоторые организации отмечены дважды. Немало среди победителей школьников. Например, девятиклассник из 43–й школы Александр Дегтяренко получил диплом за свой проект «Шахматы — путь к успеху». В его школе еженедельно проводятся шахматные занятия для учеников младших классов, но немногие выступают в соревнованиях. Проект, с которым он вместе с одноклассниками победил в конкурсе, предполагает, что со следующего учебного года на базе школы № 43 будут проходить ежегодные турниры по шахматам для учеников всех параллелей, а также для родителей и педагогов. Соревнования организуют по олимпийской системе. Также в клубе к маю ожидается поступление шахматного компьютера.
А норильчанка Анастасия Анисимова, ученица гимназии № 4, рассказала о своём победном профориентационном проекте «Найди свой путь» для ребят 8–9–х классов, в рамках которого школьники смогут ближе познакомиться с разными профессиями.
— Мы будем устраивать мастер–классы с представителями тех или иных специальностей, а также игры, конкурсы, практические занятия. Важно, чтобы ребята лучше понимали, кем и почему они хотят стать, — пояснила школьница.
Таймыр выиграл сразу несколько значительных грантов. Как рассказала Татьяна Лебедева, заместитель начальника управления образования Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района, в Хатанге будет развиваться национальный театр, в Дудинке появится клуб шахматистов, в Карауле откроется тренажёрный зал. А школа № 1 столицы Таймыра получит грант на «Заполярную мини–теплицу». Сегодня уже подготовлены три отдельных помещения, поскольку условия для выращивания культур разные. А планы по высадке большие — огурцы, помидоры, картофель, горох, морковь. Средства гранта пойдут на техническое оснащение помещений, дополнительное освещение, закупку расходных материалов. Прежде школьники с педагогами уже выращивали растения, но теперь грант позволит значительно увеличить урожай. В ходе работы ребята научатся наблюдать за растениями, ухаживать за ними. Планируется приглашать на экскурсию в теплицы учеников других школ.
Шире круг
Многие проекты имеют широкую целевую аудиторию. В Норильске, например, рассказала Ирина Куцая, директор Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, сейчас готовится продолжение «Классной драмы». Напомним: год назад 22 норильских подростка учились писать пьесы, их произведения благодаря настоящим режиссёрам и актёрам впоследствии стали спектаклем–альманахом — его показали на большой сцене нашей «Маяковки» 21 апреля 2019 года. Теперь школьники будут делать спектакль–альманах совместно с родителями.
— О семейных традициях, истории мам и пап расскажут их дети, — поделилась Ирина Куцая. — Привлекаются ученики средней параллели. Как и в том году, подростки будут работать с драматургами и режиссёрами. Проект интенсивный и реализуется в короткие сроки. Постановка состоится 5 апреля, интенсивы стартуют 1 апреля. Мы приглашаем всех горожан посмотреть, что получится из этой творческой коллаборации, спектакль пройдёт на большой сцене театра.
Ещё один проект, предложенный норильчанами, рассчитан почти на два года, на 2021–й придётся его кульминация — состязания между сильнейшими сборными Москвы, Санкт–Петербурга, Новосибирска и Норильска по греко–римской борьбе. Посвящены они будут Николаю Баскакову, основателю этого вида спорта в нашем городе. Состав участников определят в этом году. Как пояснил Сергей Фолькман, представляющий проект «Борцы Норильска», это попытка показать всему городу, что данный вид спорта — настоящее искусство.
— Мы планируем провести ряд мероприятий для популяризации борьбы, а также приобрести экипировку для лучших спортсменов Таймыра, дорогостоящее оборудование для соревнований, в том числе табло для ведения счёта. Надеемся увлечь ребят греко– римской борьбой, а те, кто уже занимается, смогут достигнуть бОльших высот.

Татьяна Зачупейко
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