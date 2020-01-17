[Индекс номера 6 (31.01.2020)]



Наш общий юбилей

Норильску из Москвы

«Заполярная Правда» открыла к юбилею «Норникеля» целый ряд праздничных проектов. В данной рубрике газета взяла на себя роль почтальона: мы собрали со всех уголков страны поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

Устьинский сквер. Москва Галина Касабова — исследователь истории Норильска, составитель 16–томника воспоминаний и документов «О времени, о Норильске, о себе...». Сейчас живёт в Москве. До приезда на Крайний Север работала в Баку в окружной военной газете. В Норильск приехала в конце 1976 года. Работала корреспондентом в «Заполярной Правде». В 1980–е была редактором отдела писем. В 1987–м ушла из газеты и 10 лет возглавляла пресс–службу норильского УВД. В 1996 году переехала в Москву. Дорогие норильчане! В суровый Норильск я влюбилась сразу. За 20 лет жизни ни разу в городе не разочаровалась. Переехав в Москву, почувствовала себя сиротой, настолько привыкла, что в Норильске все друг друга знали. А если и не знали, то не были равнодушными. Все мы знаем, что история Норильска непростая, но люди, живущие и работающие здесь, удивительные. Переехав в столицу, я не потеряла связь с северным городом. Часто общалась с бывшими норильчанами, и до сих пор мы собираемся в землячестве «69 параллель». После одной из таких встреч с первостроителями города я заинтересовалась историей Норильска всерьёз. Так, в 2001 году на свет появился первый том сборника «О времени, о Норильске, о себе...». Это книга — воспоминания бывших норильчан о городе. Скоро выйдет уже 16–й том издания. Желаю, чтобы жители Норильска были счастливы, жили в достатке и благополучии. Пусть у каждого будет своя прекрасная история, которая произошла на улицах любимого города. Галина Касабова

Подготовила Галина Навроцкая Фото с сайта m.123ru.net и ovremenionorilskeosebe.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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