Для специалистов промышленных предприятий и организаций энергетической отрасли Норильска состоялся научно-практический семинар по внедрению комплексной геоинформационной системы моделирования, мониторинга и оптимизации режимов работы систем энергоснабжения.
Эксперты и разработчики представили слушателям информационные продукты, применяемые для рационального использования ресурсов, экономии средств, точного определения параметров оборудования, их учёта, а также контроля за эксплуатацией и рабочим временем. Подробнее читайте в «Заполярной Правде» 7 февраля.Фото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда