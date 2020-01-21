[Индекс номера 7 (04.02.2020)]

 Приоритеты Норникеля 
Цифровая трансформация

Для специалистов промышленных предприятий и организаций энергетической отрасли Норильска состоялся научно-практический семинар по внедрению комплексной геоинформационной системы моделирования, мониторинга и оптимизации режимов работы систем энергоснабжения.
Эксперты и разработчики представили слушателям информационные продукты, применяемые для рационального использования ресурсов, экономии средств, точного определения параметров оборудования, их учёта, а также контроля за эксплуатацией и рабочим временем. Подробнее читайте в «Заполярной Правде» 7 февраля.

Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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