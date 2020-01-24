Норильские любители современного искусства замерли в предвкушении фестиваля «Чёрное пальто».
|Фестиваль готовится «выстрелить» кинолентой режиссёра Ольги Проскурниной
Заканчивая съёмки фильма «Чёрное пальто» в норильских локациях, режиссёр Ольга Проскурнина обещала, что привезёт его в наш город. Этими планами она поделилась с автором оригинального рассказа Людмилой Петрушевской. Знаменитую писательницу и драматурга идея вдохновила. Так родился целый фестиваль, в программу которого вошли мультиформатные проекты.
Откроет действо, которое продлится с 14 по 18 февраля, авангардное фэшн–шоу в галереях медного завода. Приглянувшиеся модели позднее можно будет приобрести в Арктическом музее современного искусства. Поп–арт–лавки разместятся по соседству с инсталляциями и перформансами от московской уличной художницы Ксюши Послушай, которая представит своё видение норильской городской среды.
Главным событием станет визит самой Людмилы Петрушевской. В кинокомплексе «Родина» устроят «Кабаре пани Петрушевской» – писательница выступит в амплуа певицы. В спортивно–развлекательном комплексе «Арена» пройдут выставки фотографов Сергея Новикова и Данилы Ткаченко — «Норильсккино» и «Планетарий».
Как рассказала директор Музея Норильска Наталья Федянина, тема реинкарнации и преобразования проходит красной нитью через весь фестиваль.
– Нам хочется изменить мнение о современном искусстве как о чём–то элитарном и непонятном. На самом деле оно может быть вполне уютным, милым и смешным, – поделилась она.
Попасть на ту или иную локацию фестиваля можно будет бесплатно, но это не значит — просто. Так как площадки могут принять ограниченное число посетителей, желающим придётся следить за новостями в социальных сетях, где будут анонсироваться условия квест–игр. Главный приз — заветное приглашение.Надежда Петрова Фото предоставлено организаторами фестиваляwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда