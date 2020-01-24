[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Фестиваль

АРТподготовка

Норильские любители современного искусства замерли в предвкушении фестиваля «Чёрное пальто».

Фестиваль готовится «выстрелить» кинолентой режиссёра Ольги Проскурниной Заканчивая съёмки фильма «Чёрное пальто» в норильских локациях, режиссёр Ольга Проскурнина обещала, что привезёт его в наш город. Этими планами она поделилась с автором оригинального рассказа Людмилой Петрушевской. Знаменитую писательницу и драматурга идея вдохновила. Так родился целый фестиваль, в программу которого вошли мультиформатные проекты. Откроет действо, которое продлится с 14 по 18 февраля, авангардное фэшн–шоу в галереях медного завода. Приглянувшиеся модели позднее можно будет приобрести в Арктическом музее современного искусства. Поп–арт–лавки разместятся по соседству с инсталляциями и перформансами от московской уличной художницы Ксюши Послушай, которая представит своё видение норильской городской среды. Главным событием станет визит самой Людмилы Петрушевской. В кинокомплексе «Родина» устроят «Кабаре пани Петрушевской» – писательница выступит в амплуа певицы. В спортивно–развлекательном комплексе «Арена» пройдут выставки фотографов Сергея Новикова и Данилы Ткаченко — «Норильсккино» и «Планетарий». Как рассказала директор Музея Норильска Наталья Федянина, тема реинкарнации и преобразования проходит красной нитью через весь фестиваль. – Нам хочется изменить мнение о современном искусстве как о чём–то элитарном и непонятном. На самом деле оно может быть вполне уютным, милым и смешным, – поделилась она. Попасть на ту или иную локацию фестиваля можно будет бесплатно, но это не значит — просто. Так как площадки могут принять ограниченное число посетителей, желающим придётся следить за новостями в социальных сетях, где будут анонсироваться условия квест–игр. Главный приз — заветное приглашение.

Надежда Петрова Фото предоставлено организаторами фестиваля www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заканчивая съёмки фильма «Чёрное пальто» в норильских локациях, режиссёр Ольга Проскурнина обещала, что привезёт его в наш город. Этими планами она поделилась с автором оригинального рассказа Людмилой Петрушевской. Знаменитую писательницу и драматурга идея вдохновила. Так родился целый фестиваль, в программу которого вошли мультиформатные проекты.Откроет действо, которое продлится с 14 по 18 февраля, авангардное фэшн–шоу в галереях медного завода. Приглянувшиеся модели позднее можно будет приобрести в Арктическом музее современного искусства. Поп–арт–лавки разместятся по соседству с инсталляциями и перформансами от московской уличной художницы Ксюши Послушай, которая представит своё видение норильской городской среды.Главным событием станет визит самой Людмилы Петрушевской. В кинокомплексе «Родина» устроят «Кабаре пани Петрушевской» – писательница выступит в амплуа певицы. В спортивно–развлекательном комплексе «Арена» пройдут выставки фотографов Сергея Новикова и Данилы Ткаченко — «Норильсккино» и «Планетарий».Как рассказала директор Музея Норильска Наталья Федянина, тема реинкарнации и преобразования проходит красной нитью через весь фестиваль.– Нам хочется изменить мнение о современном искусстве как о чём–то элитарном и непонятном. На самом деле оно может быть вполне уютным, милым и смешным, – поделилась она.Попасть на ту или иную локацию фестиваля можно будет бесплатно, но это не значит — просто. Так как площадки могут принять ограниченное число посетителей, желающим придётся следить за новостями в социальных сетях, где будут анонсироваться условия квест–игр. Главный приз — заветное приглашение.

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