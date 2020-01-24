[Индекс номера 8 (07.02.2020)]

 Техновинки 
Цифровая трансформация

В Норильске для специалистов промышленных предприятий и организаций энергетической отрасли провели научно–практический семинар по внедрению комплексной геоинформационной системы (ГИС) моделирования, мониторинга и оптимизации режимов работы систем энергоснабжения.
Организаторы семинара из компании «Норникель–Общий центр обслуживания» собрали в конференц–зале Норильского индустриального института представителей подразделений энергетики Большого Норильска с тем, чтобы обсудить перспективы внедрения цифровизации отрасли на конкретных местах.
Здесь присутствовали представители основных участников рынка энергетики промрайона: НТЭК, Заполярного филиала «Норникеля», администрации Норильска, Коммунальных объединённых систем. Особое внимание было уделено организациям, где данный программный продукт был уже внедрён, — представители «Норильскгазпрома», «Норильсктрансгаза» и муниципалитета поделились своим опытом с коллегами.
Всё под контролем
Эксперты и разработчики специализированного программного обеспечения, созданного на базе одной из геоинформационных систем, представили свои информационные продукты, используемые для рационального использования ресурсов, экономии средств, точного определения параметров оборудования, их учёта, а также контроля за эксплуатацией и рабочим временем.
На самом деле параметров, которые можно держать под контролем при помощи предлагаемых систем и программного обеспечения, значительно больше. Причём специалисты говорят о неограниченных возможностях при сравнительно небольших вложениях. Этим тонкостям и был посвящён на семинаре доклад кандидата технических наук доцента Григория Крицкого. Для простоты он в качестве объекта обсуждения использовал условное предприятие ЖКХ, а в качестве области применения назывались объекты «Газпрома».
На этих примерах эксперт довольно доходчиво объяснил участникам семинара основные принципы действия новой системы, а также её преимущества.
Всегда в плюсе
По словам докладчика, цифровые технологии давно начали проникать в различные сферы деятельности человека. В России передовиками в их использовании являются коммерческие организации, которые уже получают немалую выгоду от цифровой трансформации.
Выглядит это, к примеру, как учёт отмеченных на ГИС–карте проблемных участков трубопроводов, тупиковых ответвлений при расчёте качества и количества тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения, потенциала энергетических комплексов с фиксацией показаний и даже регистрацией протяжённости подлежащих замене линий или труб. При этом точные параметры объектов заносятся в их привязку в ГИС–системе и могут открываться удалённо на устройстве. Наглядный пример — колоссальная разница затрат между заменой отображённых в программе двух метров трубопровода и всего участка целиком.
Основная цель перевода инженерной инфраструктуры на цифровые технологии — повышение качества обслуживания потребителей, эффективности существующих процессов управления сетями, расширение ассортимента продуктов и услуг, сокращение затрат, повышение квалификации персонала.
В результате внедрения цифровых технологий ожидается сокращение потерь тепловой и электрической энергии, питьевой воды, повышение надёжности работы всех инженерных систем города, возможность участия клиента в регулировании собственного потребления и, как следствие, — сдерживание темпов роста тарифов. Основными препятствиями на этом пути являются организационные и технологические проблемы.
Предприятия ЖКХ и энергетики тянет назад устаревшая, унаследованная с прошлых времён инфраструктура. Они морально не готовы проститься с бумагой, чтобы перейти на цифровой формат взаимодействия. Поэтому энтузиастам предстоит немало потрудиться для того, чтобы изменить представление о методах работы в современных условиях.
Положительный опыт
По словам руководителя направления по энергоэффективности и энергоаудиту компании «Норникель–Общий центр обслуживания» Сергея Цапенко, семинар является некоммерческим мероприятием и носит информационный характер. На площадке Тухард центр собственными силами создал математическую модель, произведя съёмку, обозначив все детали посёлка, пром-зоны промысла и рельефа для газовиков. То же самое было сделано для промыслов Мессояха и Южно–Солёнинское. Создав таким образом некую базу, специалисты получили возможность совершенствовать её практически без ограничений. В процессе разработки систем был получен целый массив информации, который теперь требует объединения в общую систему.
Опыт внедрения комплексного моделирования с использованием ГИС, мониторинга и оптимизации работы систем тепловодоснабжения, водоотведения и т. д. на объектах «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза» позволил заложить основу для формирования единой базы, постоянно актуализировать схемы, унифицировать подходы к сбору и хранению информации и внедрить ещё целый ряд высокотехнологичных решений.
Интеграция всех направлений развития программного обеспечения при переходе на цифровые технологии позволит создать единую высоконадёжную информационную среду города. Их использование сведёт к минимуму негативное влияние человеческого фактора при эксплуатации инженерных коммуникаций.
Организационные проблемы, как правило, связаны с недостатком специалистов необходимой квалификации, административными вопросами и в немалой степени с недооценкой того, что даёт переход на цифровой формат взаимодействия. Это признали все участники семинара, подтвердив намерение развивать данное направление. Представители Коммунальных объединённых систем, НТЭК и Заполярного филиала «Норникеля» отметили существующий положительный опыт как ступеньку к решению назревших проблем.
Данная схема частично действует в городском хозяйстве с 2013 года, но, как отметил главный энергетик Норильска Анатолий Береговских, некоторые данные ещё требуют актуализации.
— Мы очень рады, что «Норникель–Общий центр обслуживания» взял на себя задачу аккумулировать у нас всю практику цифровых технологий. Для их продвижения мы со стороны муниципалитета готовы предоставлять все необходимые сведения, и, если наша электронная модель будет способствовать внедрению передовых программ, это может стать поводом для дальнейшего обращения в Министерство цифрового развития – для того чтобы Норильск включили в пилотные проекты по цифровизации, — резюмировал он.

Использование цифровых технологий сведёт к минимуму негативное влияние человеческого фактора при эксплуатации инженерных коммуникаций.

Денис Кожевников
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