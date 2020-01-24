[Индекс номера 8 (07.02.2020)]

 Визитная карточка 
И склад, и лад

Практически любое производство можно сравнить с большим механизмом, в котором каждое колёсико или винтик выполняют свою задачу. Благодаря командному труду все действуют слаженно как единое целое. Деятельность предприятия «Единое складское хозяйство» складывается из четырёх основных направлений.
Дорогие коллеги, уважаемые норильчане!
2020 год богат яркими событиями, которые затронут каждого из нас. Это празднование 75–летия Великой Победы над фашизмом и 85–летие Норильского комбината. Об этих событиях невозможно говорить отдельно, они тесно связаны между собой, потому что Норильский комбинат сыграл значительную роль в великой Победе нашего народа. В Норильске никогда не забудут о трудовых подвигах рабочих в годы войны, и каждый раз в юбилейный год мы заново переживаем моменты нашей истории.
Сегодня «Норникель» — крупнейшее металлургическое предприятие не только в России, но и в мире. Он занимает лидирующие позиции в этой отрасли, обеспечивает социальную стабильность своим работникам. Мы гордимся каждым прожитым нашей компанией годом. Уверен, что коллективу предприятия по плечу решать самые сложные и ответственные задачи, направленные на стабильную и эффективную работу.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Спасибо вам за мир, за школу мужества. От имени всего нашего коллектива и от себя лично сердечно поздравляю с грядущими праздниками. Искренне желаю всем мира, здоровья, любви к городу, в котором мы живем, к компании, в которой работаем!
Алексей Ярков,
начальник предприятия «Единое складское хозяйство»
Сегодня

Работа, нужная всем
Первое направление работы ПЕСХ — производственное. Это центральные, основные склады в Норильске, куда попадает весь входящий поток грузов. Именно здесь происходит их приёмка, хранение и выдача в соответствии с назначением. Этой работой занимаются товароперевалочный цех № 1 (ТПЦ–1), где заняты 143 человека, и ТПЦ–3, в котором работают 75 человек.
Второй составляющей деятельности предприятия является не менее важное направление — работа со спецгрузами. Цех переработки спецгрузов (ЦПСГ) занимается исключительно складированием и обработкой взрывчатых веществ. Здесь встречают грузы, доставленные Заполярным транспортным филиалом, хранят и обеспечивают ими все предприятия Норильского промышленного района.
Это подразделение невелико по численности — всего 50 человек на обоих участках в Дудинке и Талнахе, но от слаженности их работы зависит производственная деятельность практически всего горнодобывающего комплекса Большого Норильска. Поэтому это направление в работе ПЕСХ всегда находится под особым контролем.
Третьим направлением работы складского хозяйства занимается цех переработки металлолома (ЦПМ). Здесь лом принимают от всех предприятий и организаций, а также частично перерабатывают: цветной лом — самостоятельно, чёрным занимается подрядчик. Часть чёрного лома возвращается в виде шихты на механический завод, что–то отправляется на материк для дальнейшей продажи. В работе с металлоломом в ЦПМ задействован 31 человек.
Цех сейчас стоит на пороге больших изменений — стартует проект строительства и переезда в новое здание. Уже начались проектно–изыскательные работы, разрабатывается проектно–сметная документация, запуск нового цеха запланирован на IV квартал 2021 года.
Четвёртым направлением инфраструктуры предприятия занимается участок эксплуатации грузового автотранспорта (УЭГА). При этом этот автотранспорт некоторое время назад был передан специализированному предприятию «Норильский промышленный транспорт». А в распоряжении ПЕСХ осталась только часть грузоподъёмной техники — в общей сложности 68 единиц: от самых маленьких погрузчиков, рассчитанных примерно на 1,5 тонны, до больших — на 46 тонн. В этом подразделении ПЕСХ работают 16 человек.
В своей повседневной работе ПЕСХ широко применяет инновации, к которым можно смело отнести систему адресного хранения. Полностью она уже внедрена в основном складском корпусе предприятия, откуда постепенно тиражируется и на остальные склады товароперевалочного цеха № 1: склад кабельной продукции, химреагентов и т. д.
Если раньше, чтобы найти нужный груз, требовалось выяснять его место хранения по бумагам, журналам и записям, то теперь в компьютерной программе достаточно ввести код из единого номенклатурного справочника — и расположение груза будет указано вплоть до номера ряда, стеллажа и места на нём. Информация передаётся по беспроводной связи и отображается на специальных терминалах. Такие электронные устройства имеются у операторов погрузчиков, которым теперь необязательно ехать за этой информацией в диспетчерскую.
Все вопросы размещения, поиска и доставки нужного груза теперь решаются с помощью единой базы данных и штрихкода. Это, безусловно, в разы усовершенствовало работу предприятия единого складского хозяйства и помогает достигать главной цели — повышения скорости обработки грузов.
История в деталях
Сегодня в распоряжении ПЕСХ 68 единиц грузоподъёмной техники
Август 1935 года. Первые суда с грузами для зарождавшегося Норильского комбината прошли по Северному морскому пути и бросили якорь в устье реки Пясины. В Дудинке тогда не было даже мало–мальски оборудованной пристани. Грузы везли оленьими упряжками по 80–километровому зимнику с озера Пясино до Валька. Перегружали, используя примитивные погрузочные устройства, и доставляли в Норильск. Везли по бездорожью материалы и продукты, лошадей и крупный рогатый скот, канцелярские принадлежности и курево, взрывчатку и бензин.
Навигация 1936 года. Дудинка приняла первые 120 тысяч тонн грузов для Норильска. В дальнейшем по построенной в 1937 году узкоколейке из Дудинки пошли первые поезда с материалами для строящегося комбината. К этому времени в Норильске уже функционировала база отдела технического снабжения комбината — деревянные склады и тупик под погрузку тяжеловесных грузов с узкоколейной веткой.
1940 год. В состав конторы снабжения входили отдельные грузовые участки труб и металла, крупного электротехнического оборудования и приобъектный склад на никелевом заводе. Были организованы лесобиржи, базы наливных нефтепродуктов. К 1944 году существовали разрозненные отделы технического снабжения, оборудования, Дудинский отдел. Отправкой грузов занимались пункты перевалки в Красноярске, Игарке, Архангельске, Дудинке. Службы не были объединены в единую систему, что само по себе не способствовало запросам военного времени.
1 января 1945 года. Официальная дата рождения прообраза нынешнего предприятия единого складского хозяйства — конторы «Норильскснаб». В декабре 1944 года потребность в регулярном снабжении строящегося комбината всем необходимым была очень велика, и его руководители — Александр Панюков и Владимир Зверев — по совету Авраамия Завенягина вышли на СовНарКом СССР с ходатайством о создании новой структуры. В результате правительственной директивы последовал приказ: «Организовать с 1 января 1945 года в составе Норильского комбината НКВД хозрасчетное управление по снабжению комбината с самостоятельным балансом «Норильскснаб НКВД СССР» с местонахождением в Норильске, с конторами в Красноярске, Игарке, Архангельске и Москве, базами и портами в Дудинке и Норильске.

Денис Кожевников
Фото из архива ПЕСХ и Дениса КОЖЕВНИКОВА
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