[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Наш общий юбилей

Норильску из Белгорода

«Заполярная правда» продолжает свой праздничный проект, в котором исполняет роль почтальона. Со всех уголков страны мы собрали поздравления в адрес компании от норильчан, которые, как известно, бывшими не бывают.

• Юрий Сухобаевский — коренной норильчанин, директор Надеждинского металлургического завода им. Б. И. Колесникова с 1997 по 2003 год. • Выпускник Красноярского института цветных металлов. Начал свой трудовой путь слесарем на ТЭЦ–1. • Под его руководством были объединены сероплавильный и автоклавный цеха НМЗ, что позволило расположить всю гидрометаллургическую цепочку в одном месте.

Храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Белгород. Дорогие норильчане! Норильск — моя родина, на северной земле я родился. И нигде, кроме «Норильского никеля», за свою жизнь ни дня не работал. Родное предприятие и родной коллектив, с которым бок о бок прошло 25 счастливых трудовых лет... Со многими бывшими коллегами мы поддерживаем связь на сайте «Одноклассники». Сейчас я живу в Белгороде, где в основном занимаюсь воспитанием своих внуков. Я продолжаю следить за новостями из Норильска, читаю «Заполярную Правду» и «Таймырский телеграф». В юбилейном году всем труженикам компании, их семьям, а также всем норильчанам я хотел бы прежде всего пожелать процветания. Чтобы можно было нормально работать, достойно жить. Считаю, что первостепенная и самая главная задача, которая сейчас стоит перед руководством компании, — производство элементарной серы. Помню, как в 1998 году мы с Джонсоном Хагажеевым закрывали серный цех, поскольку производство себя не оправдало. А ведь была возможность подарить жителям нашего чудесного города чистый воздух. Сейчас есть и технологии, и ресурсы, и, конечно же, желание! Так пусть такие желания воплощаются в реальность.

Надежда Петрова Фото с сайта ok.ru и с сайта rasfokus.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда

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