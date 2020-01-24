Все мы — норильчане, даже не являясь работниками компании, знаем о производственной цепочке больше, чем многие жители материка. И это понятно и правильно. Ведь «Норникель», который в нынешнем году празднует 85–летний юбилей, — градообразующее предприятие. «Заполярка» решила отметить эту дату по–особенному и предлагает читателям проверить себя, а именно — заглянуть в промышленный словарь. И ещё раз сказать слова благодарности нашим землякам, чей труд связан с непростым делом производства металлов.
Взрывные работы
|Вскрышные работы в карьере открытой добычи
— работы, выполняемые воздействием взрыва на естественные горные породы с целью контролируемого их разрушения и перемещения или изменения структуры и формы. Они проводятся при добыче горной массы в подземных выработках и карьерах открытой добычи на горнорудных предприятиях Норильского промышленного района. В подземной выработке в породе пробуриваются отверстия–шпуры, куда закладывается взрывчатое вещество. После взрыва выработка тщательно проветривается, и осыпавшуюся горную массу вывозят подземными самосвалами — погрузочно–доставочными машинами специальной конструкции. Специальности взрывника в Норильске обучают в Корпоративном университете «Норникеля», а практические занятия проводятся на учебном подземном полигоне шахты «Ангидрит». Вопросам хранения и учёта взрывчатых веществ в компании уделяется особое внимание.Вкрапленные руды
— руды, содержащие 5–30% сульфидов. Содержание полезных компонентов составляет: никель — 0,2–1,5%, медь — 0,3–2,0%. Запасов вкрапленных руд на территории больше, чем богатых, но, чтобы держать производство металла на том же уровне, что и сейчас, необходимо увеличить их добычу до 20 млн тонн в год.
С начала года стартовал проект «Комбинированная отработка оставшихся запасов вкрапленных руд месторождения «Норильск–1». В 2018 году выполнено технико–экономическое обоснование целесообразности развития проекта применительно к руднику «Заполярный». Это означает прежде всего поэтапное увеличение добычи руды в шесть раз на месторождении «Норильск–1» — до 9 млн тонн ежегодно — к 2027–му. Проект развития рудника «Заполярный» ставит своей задачей обеспечить сырьём Норильскую обогатительную фабрику более чем на 30 лет.Вскрытие месторождения полезного ископаемого
— процесс проведения капитальных горных выработок, открывающих доступ с поверхности ко всему месторождению или его части и обеспечивающих возможность проведения подготовительных горных выработок. Проводится тремя способами: открытым, подземным и комбинированным. По расположению главных вскрывающих выработок (ствол, штольня) различают следующие схемы вскрытия: центральная, фланговая и комбинированная. Чтобы приступить к вскрытию месторождения, необходимо в первую очередь произвести технико–экономические обоснования.
Вскрышные работы в рамках перспективного проекта компании в «Медвежьем ручье» стартовали в апреле 2019 года. Предприятие имеет лицензии на пользование недрами двух месторождений: коренного месторождения вкрапленных медно–никелевых руд «Норильск–1» и техногенного месторождения «Хвостохранилище № 1» Норильской обогатительной фабрики. По содержанию металлов платиновой группы оба они относятся к категории богатых. Объёмы позволяют планировать производственную деятельность предприятия на долгие годы вперёд. Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда