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Можно твёрдо сказать, что Норильск появился только благодаря учёным: без пытливости ума освоение любой заполярной территории невозможно.
Уважаемые представители научного сообщества Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!Подвижнический труд учёных является основой развития любого государства, особенно в наши дни, когда без научных открытий и новых разработок невозможно существование ни одной сферы нашей жизни. Для заполярного Норильска развитие науки всегда было одной из важнейших составляющих стабильности жизнедеятельности. Именно на Крайнем Севере применение современных разработок в строительной, металлургической, медицинской и других отраслях позволяет обеспечить бесперебойное функционирование важнейших городских объектов. Благодаря учёному–геологу Николаю Урванцеву почти сто лет назад на карте России появился и сам Норильск. Сегодня норильские учёные своими исследованиями и смелыми экспериментами продолжают вносить важный вклад в развитие отечественной науки.Примите слова искренней благодарности за ваш труд, желание упростить сложнейшие процессы, беззаветное служение науке. Крепкого вам здоровья, стабильного финансирования, новых открытий, интересных исследований, благополучия и успешной реализации всех проектов! Ринат Ахметчин
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глава города НорильскаАлександр Пестряков
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председатель Норильского городского Совета депутатов
Движение вперёдПервым учёным на Таймыре был Александр Миддендорф. С 1842 по 1844 год он организовал экспедицию, во время которой описал плато Путорана, определил южные границы зональности растительности и распространения мерзлоты, за что его считают основоположником мерзлотоведения. Миддендорф первым собрал и доставил в Петербург образцы таймырского каменного угля. Второй учёный, исследовавший богатства Таймыра и Норильска, — Фёдор (Фридрих) Шмидт, в честь него названа гора Шмидтиха. В 1866–м он с экспедицией прибыл на Таймыр, побывал и в Норильских горах. Осмотрел угольные пласты и выходы руды, содержащей, по его отчёту, до 5% меди. Вслед за первыми исследователями Норильск осваивала и строила целая плеяда учёных: геологи и гидрологи, метеорологи и мерзлотоведы, металлурги и обогатители. При НГМК в разные годы работали Горно–металлургический опытно–исследовательский центр, лаборатория атомно–ядерных методов анализа, химлаборатория и Центр диагностики. В городе вели изыскания мерзлотоведы НИИ по надзору за основаниями и фундаментами, биологи НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, физики Норильской комплексной магнитно–ионосферной станции, геологи и геофизики нескольких геолого–разведочных экспедиций и учёные других отраслей науки.
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