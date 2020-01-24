[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Общество

8 февраля — День российской науки

Можно твёрдо сказать, что Норильск появился только благодаря учёным: без пытливости ума освоение любой заполярной территории невозможно.

Уважаемые представители научного сообщества Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Подвижнический труд учёных является основой развития любого государства, особенно в наши дни, когда без научных открытий и новых разработок невозможно существование ни одной сферы нашей жизни. Для заполярного Норильска развитие науки всегда было одной из важнейших составляющих стабильности жизнедеятельности. Именно на Крайнем Севере применение современных разработок в строительной, металлургической, медицинской и других отраслях позволяет обеспечить бесперебойное функционирование важнейших городских объектов. Благодаря учёному–геологу Николаю Урванцеву почти сто лет назад на карте России появился и сам Норильск. Сегодня норильские учёные своими исследованиями и смелыми экспериментами продолжают вносить важный вклад в развитие отечественной науки. Примите слова искренней благодарности за ваш труд, желание упростить сложнейшие процессы, беззаветное служение науке. Крепкого вам здоровья, стабильного финансирования, новых открытий, интересных исследований, благополучия и успешной реализации всех проектов! Ринат Ахметчин, глава города Норильска Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов глава города Норильскапредседатель Норильского городского Совета депутатов

Движение вперёд Первым учёным на Таймыре был Александр Миддендорф. С 1842 по 1844 год он организовал экспедицию, во время которой описал плато Путорана, определил южные границы зональности растительности и распространения мерзлоты, за что его считают основоположником мерзлотоведения. Миддендорф первым собрал и доставил в Петербург образцы таймырского каменного угля. Второй учёный, исследовавший богатства Таймыра и Норильска, — Фёдор (Фридрих) Шмидт, в честь него названа гора Шмидтиха. В 1866–м он с экспедицией прибыл на Таймыр, побывал и в Норильских горах. Осмотрел угольные пласты и выходы руды, содержащей, по его отчёту, до 5% меди. Вслед за первыми исследователями Норильск осваивала и строила целая плеяда учёных: геологи и гидрологи, метеорологи и мерзлотоведы, металлурги и обогатители. При НГМК в разные годы работали Горно–металлургический опытно–исследовательский центр, лаборатория атомно–ядерных методов анализа, химлаборатория и Центр диагностики. В городе вели изыскания мерзлотоведы НИИ по надзору за основаниями и фундаментами, биологи НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, физики Норильской комплексной магнитно–ионосферной станции, геологи и геофизики нескольких геолого–разведочных экспедиций и учёные других отраслей науки.

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