[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Общество

Роботы повсюду

На первый турнир по робототехнике, прошедший в рамках образовательного проекта «Робоникель», собрались свыше 150 участников.

У многих участников получились серъёзные механизмы «Роболаборатория–2020» имеет статус региональных соревнований, её участниками стали не только норильчане, но и дудинские школьники 7–14 лет, занимающиеся робототехникой. Под таким названием турнир в этом году прошёл впервые, но то, насколько активно на него заявились школьники, а их набралось 79 команд, позволяет сделать его ежегодным, говорит главный судья турнира, педагог дополнительного образования ДТДМ, а также образовательного проекта «Робоникель» Константин Сидоренко. В планах даже расширение возрастной категории на участников младше 7–8 лет, ведь на лего–конструирование принимают с более раннего возраста. Полтора и два часа отвели ребятам (в зависимости от возраста участника) на выполнение задания — сборку горнопроходческого комбайна. Изначально была предложена схема сборки, дальше — простор для творчества. Параллельно старшие участники выполняли задание на соревновательных полях. Как итог — совершенно удивительные сооружения, воплотившие техничность рабочей машины и выражающие фантазию авторов. – Приятно, что ребята подошли к заданию действительно творчески, у многих получились серьёзные объекты. Да, когда открыли конверт — а задание изначально не знал никто, даже судьи, — среди ребят прошёл шепоток: сложновато. Но справились, нулевые баллы не получил никто, — рассказал главный судья соревнований. Некоторые сборные заработали максимально возможные баллы, выполнив всю заданную программу турнира и проявив фантазию. Абсолютными победителями в своих возрастных категориях и различных номинациях конкурса стали команды ДТДМ, СЮТ, лицея № 3, а также проекта «Робоникель» и Дудинского детско–юношеского центра туризма и творчества «Юниор».

Татьяна Зачупейко Фото организаторов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Роболаборатория–2020» имеет статус региональных соревнований, её участниками стали не только норильчане, но и дудинские школьники 7–14 лет, занимающиеся робототехникой. Под таким названием турнир в этом году прошёл впервые, но то, насколько активно на него заявились школьники, а их набралось 79 команд, позволяет сделать его ежегодным, говорит главный судья турнира, педагог дополнительного образования ДТДМ, а также образовательного проекта «Робоникель» Константин Сидоренко. В планах даже расширение возрастной категории на участников младше 7–8 лет, ведь на лего–конструирование принимают с более раннего возраста.Полтора и два часа отвели ребятам (в зависимости от возраста участника) на выполнение задания — сборку горнопроходческого комбайна. Изначально была предложена схема сборки, дальше — простор для творчества. Параллельно старшие участники выполняли задание на соревновательных полях. Как итог — совершенно удивительные сооружения, воплотившие техничность рабочей машины и выражающие фантазию авторов.– Приятно, что ребята подошли к заданию действительно творчески, у многих получились серьёзные объекты. Да, когда открыли конверт — а задание изначально не знал никто, даже судьи, — среди ребят прошёл шепоток: сложновато. Но справились, нулевые баллы не получил никто, — рассказал главный судья соревнований.Некоторые сборные заработали максимально возможные баллы, выполнив всю заданную программу турнира и проявив фантазию. Абсолютными победителями в своих возрастных категориях и различных номинациях конкурса стали команды ДТДМ, СЮТ, лицея № 3, а также проекта «Робоникель» и Дудинского детско–юношеского центра туризма и творчества «Юниор».

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