[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Общество

9 февраля — День работника гражданской авиации

Воздушная дорога на Таймыр была проложена в начале 1930–х.

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации, примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником! Для Норильска сфера гражданской авиации имеет особое значение, ведь воздушные ворота нашего города большую часть года — единственная связь с Большой землёй. Вся наша жизнь напрямую зависит от стабильности авиаперевозок — именно по воздуху нам доставляют важнейшие грузы, а пассажиропоток на норильском направлении исчисляется сотнями тысяч человек. Экипажи самолётов и диспетчеры, которые обслуживают рейсы в Норильск и из Норильска, — люди, которые заслуживают слов особой благодарности, поскольку им очень часто приходится работать в экстремальных условиях: не раз они успешно сажали самолёты в условиях практически нулевой видимости. Уважаемые пилоты, бортпроводники, диспетчеры, бортинженеры и все специалисты, связавшие свою жизнь с небом, огромное вам спасибо за вашу ответственность и профессионализм. Здоровья вам, семейного благополучия, чистого неба, лётной погоды, мягких взлётов и посадок и благодарных пассажиров! Ринат Ахметчин, глава города Норильска Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов глава города Норильскапредседатель Норильского городского Совета депутатов

Крылья Севера В 1932 году открылась нерегулярная авиалиния от Красноярска до Дудинки, а в 1933–м 12 гидросамолётов уже садились на реке Рыбной у часовни — они обслуживали норильских изыскателей. В 1935 году была открыта прямая авиалиния Дудинка — Норильск. 8 августа лётчик Николаев на самолёте ШA–2 совершил посадку на Долгом озере. За лето 1935 года из Дудинки в Норильск было совершено 49 рейсов: прилетели 224 пассажира, 102,5 кг почты и свыше 45 т грузов. Первым авиапортом Норильска был гидропорт «Валёк». Первая сухопутная посадочная полоса — на аэродроме «Надежда» — 22 июля 1946 года приняла первый самолёт.

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