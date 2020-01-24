[Индекс номера 8 (07.02.2020)]

 Общество 
9 февраля — День работника гражданской авиации

Воздушная дорога на Таймыр была проложена в начале 1930–х.
Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации,
примите самые тёплые поздравления с профессиональным праздником!
Для Норильска сфера гражданской авиации имеет особое значение, ведь воздушные ворота нашего города большую часть года — единственная связь с Большой землёй. Вся наша жизнь напрямую зависит от стабильности авиаперевозок — именно по воздуху нам доставляют важнейшие грузы, а пассажиропоток на норильском направлении исчисляется сотнями тысяч человек. Экипажи самолётов и диспетчеры, которые обслуживают рейсы в Норильск и из Норильска, — люди, которые заслуживают слов особой благодарности, поскольку им очень часто приходится работать в экстремальных условиях: не раз они успешно сажали самолёты в условиях практически нулевой видимости.
Уважаемые пилоты, бортпроводники, диспетчеры, бортинженеры и все специалисты, связавшие свою жизнь с небом, огромное вам спасибо за вашу ответственность и профессионализм. Здоровья вам, семейного благополучия, чистого неба, лётной погоды, мягких взлётов и посадок и благодарных пассажиров!
Ринат Ахметчин,
глава города Норильска
Александр Пестряков,
председатель Норильского городского Совета депутатов

Крылья Севера
В 1932 году открылась нерегулярная авиалиния от Красноярска до Дудинки, а в 1933–м 12 гидросамолётов уже садились на реке Рыбной у часовни — они обслуживали норильских изыскателей. В 1935 году была открыта прямая авиалиния Дудинка — Норильск.
8 августа лётчик Николаев на самолёте ШA–2 совершил посадку на Долгом озере. За лето 1935 года из Дудинки в Норильск было совершено 49 рейсов: прилетели 224 пассажира, 102,5 кг почты и свыше 45 т грузов. Первым авиапортом Норильска был гидропорт «Валёк». Первая сухопутная посадочная полоса — на аэродроме «Надежда» — 22 июля 1946 года приняла первый самолёт.

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Общество 
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Общество 
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Общество 
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Ремонты 
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Вопрос недели 
— Сложно найти репетитора, который смог бы удовлетворить все ваши требования. Это касается не только цены вопроса, но и подхода к обучению, качества подачи материала, а также того, насколько хорошо специалист сам разбирается в предмете и способен научить другого.

Есть повод! 
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Новости:
 7 февраля 2020 
18:02 Пять камер видеонаблюдения появились на автовокзале Талнаха и на временной остановке возле ТЦ «Аквариум».
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15:57 Компьютерные курсы для бабушек и дедушек. Формируются очередные группы.
15:27 Отменены все чартерные рейсы между Россией и Китаем.
14:48 АРН приглашает на тренинг «Бизнес по франшизе».
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14:01 В Норильск едет археолог Алексей Андриенко.
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