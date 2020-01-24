[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Прямая линия

Налоговое время

В редакции «Заполярной Правды» прошла прямая линия, гостьей которой стала заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 25 по Красноярскому краю Елена Корецкая. Она рассказала о том, какие важные изменения в налоговом законодательстве приняты в новом году.

Елена Корецкая: «Теперь мы будем исчислять налог на имущество по его кадастровой стоимости» — Сократился ли минимальный срок владения единственным жильём, после которого можно не платить НДФЛ при продаже? На какое имущество это распространяется? — Для недвижимого имущества, приобретённого в собственность после 1 января 2016 года, этот срок по–прежнему составляет пять лет. Но для ряда категорий имущества минимальный срок владения сократили с пяти до трёх лет. Речь идёт о недвижимости – квартирах и земельных участках с жилыми домами и хозяйственными постройками, – полученной в собственность по договору дарения или наследования от близкого родственника; по договору пожизненной ренты с иждивением; по договору приватизации, а также в случае если это единственное во владении человека недвижимое имущество. — Что такое самозанятость граждан? Как её оформить? — Самозанятость — это форма занятости, при которой гражданин получает доход от своей профессиональной деятельности, например, оказания услуг или работ, реализации произведённых им товаров. При этом он не имеет работодателя и наёмных работников. Помимо очевидной необходимости не нарушать закон есть ещё несколько причин стать самозанятым: не тратить деньги на штрафы и пени, не терять время на судебные разбирательства, а спокойно и уверенно развивать бизнес (его не закроют и не приостановят, а значит, риски потери дохода меньше). Кроме того, вы сможете официально подтвердить свои доходы, например, для кредитования. Ставка налога самозанятых невелика: 4% — если вы оказываете услуги физическому лицу, 6% — юридическому. Самозанятые имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета (бонуса) в размере не более 10 тысяч рублей. Уменьшение налога производится налоговым органом самостоятельно. Этот бонус расходуется постепенно, уменьшая сумму налога к уплате на 1% и 2%. То есть налоговая ставка по доходу, полученному от физических лиц, будет автоматически уменьшена с 4% до 3%; по доходу, полученному от юридических лиц, — с 6% до 4%. Бонус предоставляется один раз и действует до полного его списания. Пройти оформление может не только физическое лицо, но и индивидуальный предприниматель. Главное, чтобы доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не превышали в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. Однако есть такие виды деятельности, осуществление которых требует обязательной регистрации в качестве ИП. Важно, что индивидуальные предприниматели, ставшие самозанятыми, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), освобождаются от уплаты страховых взносов. А физические лица освобождаются от налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ). Но при этом доходы, получаемые самозанятыми, не подлежат обязательному пенсионному страхованию, в связи с чем трудовой стаж у таких налогоплательщиков не идёт. Также нельзя воспользоваться правом на получение налогового вычета, например, при лечении зубов или покупке квартиры. Такая возможность существует только при уплате НДФЛ по ставке 13%. — НДФЛ теперь можно будет оплатить авансом? Какие налоги можно оплачивать так же? — Да, действительно, появилась новая статья Налогового кодекса РФ — единый налоговый платёж физического лица. Он является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, НДФЛ. Этот механизм позволяет оплачивать налоги, не доводя до задолженности. Зачёт платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь – на погашение недоимок, задолженностей по пеням и процентам по налогам. — Недавно произошёл переход на кадастровую стоимость при исчислении налога на имущество физлиц. Что это даёт? — Прежде этот налог исчислялся по инвентаризационной стоимости имущества. Ставка налога разнилась в зависимости от стоимости имущества, плюс Мин-экономразвития России сообщало нам коэффициент–дефлятор, который рос ежегодно. Но с 1 января 2019 года мы исчисляем налог на имущество по его кадастровой стоимости. Соответствующие налоговые уведомления за 2019 год появятся у граждан уже нынешним летом. Теперь налоговая база, т. е. кадастровая стоимость, при исчислении налога на имущество будет уменьшаться на 50 квадратных метров в отношении жилого дома, на 20 квадратных метров — в отношении квартиры, на 10 квадратных метров — в отношении комнаты. Это распространяется на все квартиры и дома, которые у вас есть. Если площадь вашей квартиры не превышает 20 «квадратов», налог не будет начисляться. Также первые три года со времени перехода на кадастровую стоимость будут применяться понижающие коэффициенты, если исчисленный налог по кадастру превысит прежнюю сумму — по инвентаризационной стоимости. Но, думаю, в Норильске это не будет актуальным. Кадастровая стоимость в нашем городе ниже инвентаризационной стоимости. Скорее всего — на разную сумму для разных квартир — налог уменьшится. В тему Налоговики вправе инициировать арест счетов и имущества должника, ограничить его выезд за границу Норильчане исправно платят налоги, но особенность большинства россиян в том, что мы не платим их заранее. При этом налоговые уведомления рассылаются за несколько месяцев, говорят в ИФНС. «Вспоминаем об этом, только когда срок оплаты прошёл, и пошла пеня. Вот сейчас срок уплаты был 1 декабря, но до середины 2020–го к нам будут идти «забывчивые» граждане. И эта тенденция постоянная», — говорит Елена Корецкая. Не стоит забывать, что налоговый орган вправе применить определённые меры при взыскании задолженности, такие как блокировка банковского счёта и арест имущества. В случае если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, налоговый орган направляет судебному приставу–исполнителю заявление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Изменения законодательства касаются большегрузов В последнее время в различных налогах произошёл ряд изменений. По исчислению транспортного налога они вступили в силу с 1 декабря 2019 года. Теперь он не уменьшается на плату оператору системы «Платон» в счёт возмещения вреда, причиняемого автодорогам общего пользования федерального значения, отметила Елена Корецкая. Это актуально для владельцев грузовых машин свыше 12 тонн. У некоторых физических лиц эта плата могла превышать транспортный налог, тогда они освобождались от него. Теперь такого нет. В числе прочих изменений: с нового года индивидуальные предприниматели не должны подавать декларацию по форме 4–НДФЛ о сумме предполагаемого дохода. Теперь налогоплательщик сам ежеквартально определяет свои доходы и расходы, исчисляет НДФЛ и до 25–го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и уплачивает его. «Помимо того, изменился срок представления сведений по форме 2–НДФЛ, 6–НДФЛ — с 1 апреля на 1 марта», — говорят норильские налоговики. Россияне всё чаще оплачивают налоги в срок Процент несвоевременно уплаченных гражданами и бизнесом налогов за последние два года снизился в России в три раза, сообщает «Российская газета». Вместе с тем продолжает уменьшаться сумма задолженности. По итогам 2019 года при общем росте поступлений в консолидированный бюджет она сократилась на 6,2%, или на 120 млрд рублей. По итогам 2019 года налоговая служба также впервые не зафиксировала увеличения долга по имущественным налогам граждан.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины Яринской, Дениса КОЖЕВНИКОВА, с сайта oborudow.ru и с сайта infocons.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда — Для недвижимого имущества, приобретённого в собственность после 1 января 2016 года, этот срок по–прежнему составляет пять лет. Но для ряда категорий имущества минимальный срок владения сократили с пяти до трёх лет. Речь идёт о недвижимости – квартирах и земельных участках с жилыми домами и хозяйственными постройками, – полученной в собственность по договору дарения или наследования от близкого родственника; по договору пожизненной ренты с иждивением; по договору приватизации, а также в случае если это единственное во владении человека недвижимое имущество.— Самозанятость — это форма занятости, при которой гражданин получает доход от своей профессиональной деятельности, например, оказания услуг или работ, реализации произведённых им товаров. При этом он не имеет работодателя и наёмных работников.Помимо очевидной необходимости не нарушать закон есть ещё несколько причин стать самозанятым: не тратить деньги на штрафы и пени, не терять время на судебные разбирательства, а спокойно и уверенно развивать бизнес (его не закроют и не приостановят, а значит, риски потери дохода меньше). Кроме того, вы сможете официально подтвердить свои доходы, например, для кредитования.Ставка налога самозанятых невелика: 4% — если вы оказываете услуги физическому лицу, 6% — юридическому. Самозанятые имеют право на уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета (бонуса) в размере не более 10 тысяч рублей. Уменьшение налога производится налоговым органом самостоятельно. Этот бонус расходуется постепенно, уменьшая сумму налога к уплате на 1% и 2%. То есть налоговая ставка по доходу, полученному от физических лиц, будет автоматически уменьшена с 4% до 3%; по доходу, полученному от юридических лиц, — с 6% до 4%. Бонус предоставляется один раз и действует до полного его списания.Пройти оформление может не только физическое лицо, но и индивидуальный предприниматель. Главное, чтобы доходы, учитываемые при определении налоговой базы, не превышали в текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. Однако есть такие виды деятельности, осуществление которых требует обязательной регистрации в качестве ИП.Важно, что индивидуальные предприниматели, ставшие самозанятыми, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), освобождаются от уплаты страховых взносов. А физические лица освобождаются от налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ). Но при этом доходы, получаемые самозанятыми, не подлежат обязательному пенсионному страхованию, в связи с чем трудовой стаж у таких налогоплательщиков не идёт. Также нельзя воспользоваться правом на получение налогового вычета, например, при лечении зубов или покупке квартиры. Такая возможность существует только при уплате НДФЛ по ставке 13%.— Да, действительно, появилась новая статья Налогового кодекса РФ — единый налоговый платёж физического лица. Он является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить деньги для уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, НДФЛ. Этот механизм позволяет оплачивать налоги, не доводя до задолженности. Зачёт платежа налоговые органы будут проводить самостоятельно при наступлении срока уплаты имущественных налогов. В первую очередь – на погашение недоимок, задолженностей по пеням и процентам по налогам.— Прежде этот налог исчислялся по инвентаризационной стоимости имущества. Ставка налога разнилась в зависимости от стоимости имущества, плюс Мин-экономразвития России сообщало нам коэффициент–дефлятор, который рос ежегодно.Но с 1 января 2019 года мы исчисляем налог на имущество по его кадастровой стоимости. Соответствующие налоговые уведомления за 2019 год появятся у граждан уже нынешним летом. Теперь налоговая база, т. е. кадастровая стоимость, при исчислении налога на имущество будет уменьшаться на 50 квадратных метров в отношении жилого дома, на 20 квадратных метров — в отношении квартиры, на 10 квадратных метров — в отношении комнаты. Это распространяется на все квартиры и дома, которые у вас есть. Если площадь вашей квартиры не превышает 20 «квадратов», налог не будет начисляться.Также первые три года со времени перехода на кадастровую стоимость будут применяться понижающие коэффициенты, если исчисленный налог по кадастру превысит прежнюю сумму — по инвентаризационной стоимости. Но, думаю, в Норильске это не будет актуальным. Кадастровая стоимость в нашем городе ниже инвентаризационной стоимости. Скорее всего — на разную сумму для разных квартир — налог уменьшится.

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