[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Перспективы

Параллели

В ближайшее время завершится ремонт рельсового проводника ПЗС рудника «Таймырский». Ремонт осложняется тем, что работы необходимо производить непосредственно в сечении ствола.

Породозакладочный ствол (ПЗС) используется как для спуска людей, так и для доставки в шахту необходимых материалов: песка, цемента, сетки. Сейчас, во время планового ремонта, эти задачи выполняет клетьевой ствол. Расстояние между объектами в масштабах производства кажется небольшим, всего 10 минут на автобусе, однако неудобство в этом всё же есть. Специалисты «Норильскникельремонта» планируют закончить работы по замене износившегося рельсового проводника № 1 (первый этап), из–за которого и встал ствол, ко второй половине февраля. Руководитель ремонтов треста «Норильскшахтсервис» «ННР» Евгений Алексеев рассказывает, что работа ведётся с октября прошлого года. Такие сроки связаны прежде всего с тем, что производившие ремонт работники подземного ремонтно–монтажного участка № 3 вынуждены были переключаться на другие экстренные задачи. — До нас этим объектом занимался трест НШСТ. В данный момент объёмы плавно перетекли в сферу нашей ответственности. Так что для нас это новый опыт. Когда мы наработали практику, появилась определённая последовательность всех операций. Теперь процесс идёт по выверенной схеме, — говорит Евгений Алексеев. Рельсовые проводники, по сути, ничем не отличаются от обычного железнодорожного рельса. Только идут они не горизонтально, а вертикально вглубь. В сечении ствола их четыре, каждый длиной 1 400 метров. Нужны они для того, чтобы фиксировать клеть и при спуске защищать её от расшатывания. Клеть движется по этим рельсам не на колёсах, а с помощью специальных обхватывающих зажимов — роликоопор. С учётом относительно небольшой нагрузки один рельсовый проводник может работать без замены до 10 лет. Ремонт осложняется тем, что работы необходимо производить непосредственно в сечении ствола. Замена производится следующим образом. Сначала работники демонтируют четыре части рельсового проводника по 12 метров каждая и поднимают их на поверхность. Далее наступает этап подготовки нового проводника: отрезают рельс необходимой длины и просверливают отверстия для штифтов. Готовые части загружают на смотровую площадку клети, спускают на заданную отметку и монтируют. Каждая часть рельсового проводника весит примерно 620 килограммов. В основном в работе используется два вида оборудования — это рельсорез и сверлильный станок, а также стропа и вспомогательная лебёдка. Ремонт ведётся круглосуточно, в три смены. Звено состоит из пяти человек. Евгений Алексеев подчёркивает, что все работники — профессионалы высокого класса. — Все дежурные слесари и электрогазосварщики имеют высший разряд. Но дело тут не только в квалификации, но и в опыте. Так как работа ответственная, новички туда не допускаются. После окончания ремонта наступает этап маркшейдерской съёмки. Она призвана подтвердить, что почти полтора километра рельсовых проводников установлены идеально параллельно друг другу.

Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Породозакладочный ствол (ПЗС) используется как для спуска людей, так и для доставки в шахту необходимых материалов: песка, цемента, сетки. Сейчас, во время планового ремонта, эти задачи выполняет клетьевой ствол. Расстояние между объектами в масштабах производства кажется небольшим, всего 10 минут на автобусе, однако неудобство в этом всё же есть. Специалисты «Норильскникельремонта» планируют закончить работы по замене износившегося рельсового проводника № 1 (первый этап), из–за которого и встал ствол, ко второй половине февраля.Руководитель ремонтов треста «Норильскшахтсервис» «ННР» Евгений Алексеев рассказывает, что работа ведётся с октября прошлого года. Такие сроки связаны прежде всего с тем, что производившие ремонт работники подземного ремонтно–монтажного участка № 3 вынуждены были переключаться на другие экстренные задачи.— До нас этим объектом занимался трест НШСТ. В данный момент объёмы плавно перетекли в сферу нашей ответственности. Так что для нас это новый опыт. Когда мы наработали практику, появилась определённая последовательность всех операций. Теперь процесс идёт по выверенной схеме, — говорит Евгений Алексеев.Рельсовые проводники, по сути, ничем не отличаются от обычного железнодорожного рельса. Только идут они не горизонтально, а вертикально вглубь. В сечении ствола их четыре, каждый длиной 1 400 метров. Нужны они для того, чтобы фиксировать клеть и при спуске защищать её от расшатывания. Клеть движется по этим рельсам не на колёсах, а с помощью специальных обхватывающих зажимов — роликоопор. С учётом относительно небольшой нагрузки один рельсовый проводник может работать без замены до 10 лет.Ремонт осложняется тем, что работы необходимо производить непосредственно в сечении ствола. Замена производится следующим образом. Сначала работники демонтируют четыре части рельсового проводника по 12 метров каждая и поднимают их на поверхность. Далее наступает этап подготовки нового проводника: отрезают рельс необходимой длины и просверливают отверстия для штифтов. Готовые части загружают на смотровую площадку клети, спускают на заданную отметку и монтируют. Каждая часть рельсового проводника весит примерно 620 килограммов.В основном в работе используется два вида оборудования — это рельсорез и сверлильный станок, а также стропа и вспомогательная лебёдка. Ремонт ведётся круглосуточно, в три смены. Звено состоит из пяти человек. Евгений Алексеев подчёркивает, что все работники — профессионалы высокого класса.— Все дежурные слесари и электрогазосварщики имеют высший разряд. Но дело тут не только в квалификации, но и в опыте. Так как работа ответственная, новички туда не допускаются.После окончания ремонта наступает этап маркшейдерской съёмки. Она призвана подтвердить, что почти полтора километра рельсовых проводников установлены идеально параллельно друг другу.

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