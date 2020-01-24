В ближайшее время завершится ремонт рельсового проводника ПЗС рудника «Таймырский». Ремонт осложняется тем, что работы необходимо производить непосредственно в сечении ствола.
Породозакладочный ствол (ПЗС) используется как для спуска людей, так и для доставки в шахту необходимых материалов: песка, цемента, сетки. Сейчас, во время планового ремонта, эти задачи выполняет клетьевой ствол. Расстояние между объектами в масштабах производства кажется небольшим, всего 10 минут на автобусе, однако неудобство в этом всё же есть. Специалисты «Норильскникельремонта» планируют закончить работы по замене износившегося рельсового проводника № 1 (первый этап), из–за которого и встал ствол, ко второй половине февраля.
Руководитель ремонтов треста «Норильскшахтсервис» «ННР» Евгений Алексеев рассказывает, что работа ведётся с октября прошлого года. Такие сроки связаны прежде всего с тем, что производившие ремонт работники подземного ремонтно–монтажного участка № 3 вынуждены были переключаться на другие экстренные задачи.
— До нас этим объектом занимался трест НШСТ. В данный момент объёмы плавно перетекли в сферу нашей ответственности. Так что для нас это новый опыт. Когда мы наработали практику, появилась определённая последовательность всех операций. Теперь процесс идёт по выверенной схеме, — говорит Евгений Алексеев.
Рельсовые проводники, по сути, ничем не отличаются от обычного железнодорожного рельса. Только идут они не горизонтально, а вертикально вглубь. В сечении ствола их четыре, каждый длиной 1 400 метров. Нужны они для того, чтобы фиксировать клеть и при спуске защищать её от расшатывания. Клеть движется по этим рельсам не на колёсах, а с помощью специальных обхватывающих зажимов — роликоопор. С учётом относительно небольшой нагрузки один рельсовый проводник может работать без замены до 10 лет.
Ремонт осложняется тем, что работы необходимо производить непосредственно в сечении ствола. Замена производится следующим образом. Сначала работники демонтируют четыре части рельсового проводника по 12 метров каждая и поднимают их на поверхность. Далее наступает этап подготовки нового проводника: отрезают рельс необходимой длины и просверливают отверстия для штифтов. Готовые части загружают на смотровую площадку клети, спускают на заданную отметку и монтируют. Каждая часть рельсового проводника весит примерно 620 килограммов.
В основном в работе используется два вида оборудования — это рельсорез и сверлильный станок, а также стропа и вспомогательная лебёдка. Ремонт ведётся круглосуточно, в три смены. Звено состоит из пяти человек. Евгений Алексеев подчёркивает, что все работники — профессионалы высокого класса.
— Все дежурные слесари и электрогазосварщики имеют высший разряд. Но дело тут не только в квалификации, но и в опыте. Так как работа ответственная, новички туда не допускаются.
После окончания ремонта наступает этап маркшейдерской съёмки. Она призвана подтвердить, что почти полтора километра рельсовых проводников установлены идеально параллельно друг другу.Надежда Петроваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда