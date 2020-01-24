[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Благоустройство

Дворовая история

Более 80 дворов для благоустройства предложили норильчане за две недели.

Возможность предложить своё видение комфортной дворовой территории есть у каждого горожанина. Но прежде предстоит наметить один пилотный участок, обсудив его наполнение с норильчанами, представителями администрации города, архитекторами и дизайнерами. Работы в выбранном дворе пройдут в течение ближайших двух лет. В благоустройстве примут участие Агентство развития Норильска, структурные подразделения администрации города и жители близлежащих домов. В пилотном проекте планируется учесть новейшие подходы к оформлению дворовой территории, основанные на опыте городов, схожих по климатическим условиям с нашим. Проектно–сметную документацию АРН представит уже в третьем квартале этого года. На её основе в городской бюджет — 2021 планируется заложить средства на реализацию проекта. Часть работ выполнят этим летом. К примеру, будет доставлено современное оборудование для зоны отдыха и занятий спортом, либо проведено устройство газонов, монтаж дополнительного освещения, асфальтировка. — За две недели приёма заявок некоторые адреса горожане предлагали по несколько раз, что говорит об активности жителей этих дворов. И это важно, ведь одним из критериев выбора той или иной территории станет инициативность: количество собранных подписей, а также готовность людей участвовать в стратегических сессиях и обсуждениях проекта, — отмечают в АРН. — Пока больше всего обращений поступило в адрес дворов в Центральном районе. В тройке лидеров — ул. Лауреатов, 49, ул. Ветеранов, 13, и ул. Талнахская, 10 и 10а. У горожан есть ещё две недели, чтобы предложить свой вариант: для этого надо до 14 февраля (включительно) направить на электронный адрес priemnaya@arnorilsk.ru заявление со следующей информацией: наименование улицы, номер дома, Ф.И.О. и контактный телефон. Позднее активисты будут приглашены на Кухню городских идей АРН для обсуждения проекта с экспертами. Специалисты определят, подходят ли предлагаемые варианты благоустройства к норильским условиям, после чего будет подготовлен дизайн–проект двора, и начнётся разработка проектно–сметной документации. А уже 27 февраля на Кухне городских идей АРН пройдёт встреча со специалистом международного уровня Гилом Пеньялоса, учредителем и председателем совета директоров канадской некоммерческой организации 8 80 Cities. После лекции о глобальных трендах формирования современной городской среды собравшиеся смогут обсудить с гостем идеи по преобразованию городских дворов.

Чтобы предложить свой двор для благоустройства, нужно до 14 февраля направить на электронный адрес priemnaya@arnorilsk.ru заявление с указанием улицы, номера дома, Ф.И.О. и контактного телефона.

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Возможность предложить своё видение комфортной дворовой территории есть у каждого горожанина. Но прежде предстоит наметить один пилотный участок, обсудив его наполнение с норильчанами, представителями администрации города, архитекторами и дизайнерами.Работы в выбранном дворе пройдут в течение ближайших двух лет. В благоустройстве примут участие Агентство развития Норильска, структурные подразделения администрации города и жители близлежащих домов. В пилотном проекте планируется учесть новейшие подходы к оформлению дворовой территории, основанные на опыте городов, схожих по климатическим условиям с нашим.Проектно–сметную документацию АРН представит уже в третьем квартале этого года. На её основе в городской бюджет — 2021 планируется заложить средства на реализацию проекта. Часть работ выполнят этим летом. К примеру, будет доставлено современное оборудование для зоны отдыха и занятий спортом, либо проведено устройство газонов, монтаж дополнительного освещения, асфальтировка.— За две недели приёма заявок некоторые адреса горожане предлагали по несколько раз, что говорит об активности жителей этих дворов. И это важно, ведь одним из критериев выбора той или иной территории станет инициативность: количество собранных подписей, а также готовность людей участвовать в стратегических сессиях и обсуждениях проекта, — отмечают в АРН. — Пока больше всего обращений поступило в адрес дворов в Центральном районе. В тройке лидеров — ул. Лауреатов, 49, ул. Ветеранов, 13, и ул. Талнахская, 10 и 10а.У горожан есть ещё две недели, чтобы предложить свой вариант: для этого надо до 14 февраля (включительно) направить на электронный адрес priemnaya@arnorilsk.ru заявление со следующей информацией: наименование улицы, номер дома, Ф.И.О. и контактный телефон.Позднее активисты будут приглашены на Кухню городских идей АРН для обсуждения проекта с экспертами. Специалисты определят, подходят ли предлагаемые варианты благоустройства к норильским условиям, после чего будет подготовлен дизайн–проект двора, и начнётся разработка проектно–сметной документации.А уже 27 февраля на Кухне городских идей АРН пройдёт встреча со специалистом международного уровня Гилом Пеньялоса, учредителем и председателем совета директоров канадской некоммерческой организации 8 80 Cities. После лекции о глобальных трендах формирования современной городской среды собравшиеся смогут обсудить с гостем идеи по преобразованию городских дворов.

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