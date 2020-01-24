[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Профи

Подземные ключи

Началась замена коробчатых проводников СС–2 «Юг» на горизонте –1000 м рудника «Октябрьский».

Эти металлические конструкции, состоящие из трёх частей общей длиной 24 метра, крайне важны при загрузке и выгрузке горной массы — коробчатые проводники, фиксируя скип, не дают ему сместиться со своей оси. Работы по их замене не только ответственны, но и сложны — специалистам подземного ремонтно–монтажного участка № 2 треста «Норильскшахтсервис» приходится трудиться на высоте, в стеснённости и в условиях обводнения ствола, облачившись в специальные водонепроницаемые костюмы «Океан». К тому же в крайне сжатые сроки — одну нитку проводников заменили согласно утверждённому графику за пять технологических смен. Всего же в нижней части ствола нужно демонтировать и установить 192 метра конструкции. В перспективе — замена проводников в копре на отметках от +4,5 метра до +28,5.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эти металлические конструкции, состоящие из трёх частей общей длиной 24 метра, крайне важны при загрузке и выгрузке горной массы — коробчатые проводники, фиксируя скип, не дают ему сместиться со своей оси.Работы по их замене не только ответственны, но и сложны — специалистам подземного ремонтно–монтажного участка № 2 треста «Норильскшахтсервис» приходится трудиться на высоте, в стеснённости и в условиях обводнения ствола, облачившись в специальные водонепроницаемые костюмы «Океан». К тому же в крайне сжатые сроки — одну нитку проводников заменили согласно утверждённому графику за пять технологических смен.Всего же в нижней части ствола нужно демонтировать и установить 192 метра конструкции. В перспективе — замена проводников в копре на отметках от +4,5 метра до +28,5.

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