[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Ремонты

Молотит как заведённая

На руднике «Таймырский» провели капремонт щековой дробилки, расположенной на горизонте –1100 м. Работы прошли в рекордные сроки.

Поломка произошла 4 января, причина — разрушение коренных подшипников из–за естественного износа оборудования. Капремонт дробилки СМД 111 производительностью 180 м3 в час провели впервые с момента установки оборудования в 1995 году. В ходе работ на подземном горизонте разобрали шкив массой свыше четырёх тонн, маховик главного вала шатуна. Затем зацепили главный вал и с помощью крана выдали на горизонт, вывезли на клетевой ствол и подняли на поверхность. Уже там оборудование полностью разобрали, и специалисты участка наладочных работ провели замеры вала. Позднее он был передан на механический завод для наплавки и проточки посадочных мест подшипников, а специалисты участка наладочных работ занялись ревизией новых подшипников. — Когда мы получили вал обратно, провели все работы в обратном порядке: монтаж, спуск в шахту, пробный запуск, настройка. В данный момент оборудование в работе, — рассказал Евгений Алексеев, и. о. руководителя ремонтов основных производственных фондов рудника «Таймырский» треста «Норильскшахтсервис». — Работы производили три передела «Норильскшахтсервиса»: подземный ремонтно–монтажный участок № 3, подземный механоэнергетический участок № 5 и участок наладочных работ. Занято было не менее пяти сотрудников в смену, ремонт шёл 18 суток. По оценке специалистов отремонтированная дробилка при должном техобслуживании прослужит ещё много лет.

Татьяна Сергеева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Поломка произошла 4 января, причина — разрушение коренных подшипников из–за естественного износа оборудования. Капремонт дробилки СМД 111 производительностью 180 м3 в час провели впервые с момента установки оборудования в 1995 году.В ходе работ на подземном горизонте разобрали шкив массой свыше четырёх тонн, маховик главного вала шатуна. Затем зацепили главный вал и с помощью крана выдали на горизонт, вывезли на клетевой ствол и подняли на поверхность. Уже там оборудование полностью разобрали, и специалисты участка наладочных работ провели замеры вала. Позднее он был передан на механический завод для наплавки и проточки посадочных мест подшипников, а специалисты участка наладочных работ занялись ревизией новых подшипников.— Когда мы получили вал обратно, провели все работы в обратном порядке: монтаж, спуск в шахту, пробный запуск, настройка. В данный момент оборудование в работе, — рассказал Евгений Алексеев, и. о. руководителя ремонтов основных производственных фондов рудника «Таймырский» треста «Норильскшахтсервис». — Работы производили три передела «Норильскшахтсервиса»: подземный ремонтно–монтажный участок № 3, подземный механоэнергетический участок № 5 и участок наладочных работ. Занято было не менее пяти сотрудников в смену, ремонт шёл 18 суток.По оценке специалистов отремонтированная дробилка при должном техобслуживании прослужит ещё много лет.

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