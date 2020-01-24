[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



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Повторение — мать учения

Год от года школьные программы не становятся легче, а на головы детей валится лавина информации. Хорошо, если ребёнок щёлкает знания как орешки, а если нет? Или если в планах престижный вуз? Тогда родителям нужно искать педагога, который подтянет и закрепит знания. Сегодня мы поговорим о тонкостях профессии репетитора.

Спрос и предложение По данным «Российской газеты» 26% российских родителей нанимают ребёнку репетиторов. 13% — оплачивают дополнительные занятия в самой школе. 42% мам и пап — отправляют школьников на платные кружки и секции. 59% родителей регулярно помогают детям с домашними заданиями. В опросе, который провела Российская академия народного хозяйства и государственной службы, приняло участие 5000 респондентов. Эксперты выяснили, что даже те 18,2% семей, которые оценивают своё материальное положение как низкое, нанимают детям репетиторов. И чем старше становится ребёнок, тем чаще это происходит. Вопрос обращения к репетитору становится особенно актуальным в среднем и старшем звеньях школы. В пятом классе с репетиторами занимаются 20% ребят, в шестом — 32%, а к одиннадцатому — уже 57% школьников. Четверть родителей платят репетиторам за подготовку детей к ОГЭ или ЕГЭ, а 20% — чтобы ликвидировать пробелы в освоении школьной программы. При этом чем выше доход семьи, тем больше прилагается усилий для поступления ребёнка в хорошую школу. Это значит, что всё больше мам и пап уделяют внимание подготовке детей в первый класс. В родительском сообществе сложился стереотип: ребёнок должен быть конкурентоспособным уже в детском саду, и 70% мам и пап нынешних школьников поддерживают идею введения обязательной предшкольной подготовки. Опрос родителей, проведённый «Московским комсомольцем», показал, что есть три основные причины, по которым они привлекают репетиторов в средней школе: подтянуть слабого ученика, подготовить к поступлению в сильную школу, сдать государственные экзамены в 9–х и 11–х классах. Среди других поводов: низкое качество образования, проблемы с учёбой у детей и амбиции самих мам и пап. Однако педагоги считают, что основная проблема – в несамостоятельности детей, которые в начальной школе привыкают делать домашнее задание с родителями, а когда у взрослых заканчиваются силы и знания — приходится прибегать к услугам репетиторов. Влияет на успеваемость детей и негативная обстановка в семье: как безразличие к ребёнку, так и чрезмерная опека. Не на последнем месте находятся и плохие отношения с одноклассниками, отсутствие симпатии к учителю, проблемы со здоровьем. Индивидуальные занятия с педагогом действительно помогают закрыть пробелы в знаниях и в целом повысить образовательный уровень, но в большинстве случаев это работает с теми детьми, у кого и так неплохие показатели. В ходе опроса столичные репетиторы высказали своё мнение корреспондентам «Московского комсомольца». Они считают, что сделать из троечника отличника очень сложно. Родителям слабых учеников стоит самим больше заниматься со своими детьми. Если этого не делать, то и результата не будет. А вот поднять уровень с четвёрки на пятёрку — легко, именно поэтому репетиторы с именем стараются не брать троечников и двоечников. Хорошисты создают им репутацию. Но даже очень неплохой репетитор не даёт стопроцентной гарантии на поступление в престижную школу или вуз. В какой–то степени это лотерея. Ребёнок может растеряться на экзамене, не решить или не понять конкретное задание, плохо себя почувствовать и так далее. По закону В понимании большинства людей репетитор — это преподаватель, который проводит дополнительные, обычно индивидуальные и платные занятия, помогая своему подопечному усвоить недостающие знания. Законодательство теперь приравнивает репетиторов к самозанятым. С 2019 года в России в экспериментальном режиме внедряется налог на профессиональный доход. С 1 января 2020–го к участию в эксперименте с налогом присоединились многие регионы страны, включая Красноярский край. Таким образом, с 2020 года репетитор может выбирать путь оформления своей деятельности: платить налоги как самозанятый или как индивидуальный предприниматель. Безусловно, многие предпочитают работать неофициально, но это чревато штрафами от федеральной налоговой службы и запретом на деятельность. Норильский предприниматель Алексей Кременсков уверен, что уважающий себя педагог должен предоставлять свои услуги на законных основаниях: оформить самозанятость или ИП. В этом случае забота об уплате налогов ложится на плечи репетитора. Ещё один вариант — устроиться на работу в организацию, оказывающую репетиторские услуги и трудиться в ней как преподаватель–репетитор, а налоги будет платить предприятие. Какой вариант выбрать, каждый решит самостоятельно. Узаконивание своего статуса репетиторами положительно сказывается на качестве оказываемых ими услуг, потому что предполагает ответственность перед заказчиком по закону. Сейчас в Норильске можно увидеть объявления, в которых даже 14–летние подростки предлагают обучающие услуги. Стать самозанятым может любой педагог, чья репетиторская деятельность является как основной, так и дополнительной, то есть подработкой. При этом его ежемесячный доход не должен превышать 200 тысяч рублей. И это оптимальный вариант для многих учителей. Также самозанятость может оформить индивидуальный предприниматель, у которого нет сотрудников в подчинении, а доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. У самозанятых минимальная налоговая ставка — всего 4%. Государство планирует сохранить её до 2028 года. Оформить самозанятость можно удалённо — скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нём. Как выбрать репетитора? Если в планах — поступление в вуз, в идеале надо обратиться к педагогу из этого же учреждения. Могут поделиться информацией и студенты, которые назовут «нужных» преподавателей. Но стоимость услуг таких «целевых» педагогов в разы выше. Для того чтобы убедиться в том, что репетитор вам подходит, можно посетить пробное занятие. Искать преподавателей лучше через знакомых. Стоит обращать внимание на рекомендации либо обращаться в обучающие центры, которые работают не только на свою деловую репутацию, но и на репутацию своих педагогов. Школьнику, знания которого оставляют желать лучшего, поможет репетитор, который не натаскивает, а умеет грамотно объяснять. Чтобы добиться заметных результатов при таком положении вещей, может понадобиться год–два. Не стоит категорически отметать и онлайн–репетиторство. Как и в случае с реальными педагогами и образовательными центрами, здесь всегда можно запросить документы, лицензии и просмотреть отзывы о работе. Но есть нюансы. Детям, чтобы успешно грызть гранит науки, нужны человеческое участие и поддержка, где–то поощрение, а где–то строгость. Дистанционно обучаться сложнее. Обобщая, родителям при выборе репетитора стоит обращать внимание на образование, опыт работы и отзывы о репетиторе, его личностные качества и умение находить с детьми общий язык. Ну и не стоит отмахиваться от личных впечатлений.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда По данным «Российской газеты» 26% российских родителей нанимают ребёнку репетиторов. 13% — оплачивают дополнительные занятия в самой школе. 42% мам и пап — отправляют школьников на платные кружки и секции. 59% родителей регулярно помогают детям с домашними заданиями. В опросе, который провела Российская академия народного хозяйства и государственной службы, приняло участие 5000 респондентов. Эксперты выяснили, что даже те 18,2% семей, которые оценивают своё материальное положение как низкое, нанимают детям репетиторов. И чем старше становится ребёнок, тем чаще это происходит.Вопрос обращения к репетитору становится особенно актуальным в среднем и старшем звеньях школы. В пятом классе с репетиторами занимаются 20% ребят, в шестом — 32%, а к одиннадцатому — уже 57% школьников. Четверть родителей платят репетиторам за подготовку детей к ОГЭ или ЕГЭ, а 20% — чтобы ликвидировать пробелы в освоении школьной программы.При этом чем выше доход семьи, тем больше прилагается усилий для поступления ребёнка в хорошую школу. Это значит, что всё больше мам и пап уделяют внимание подготовке детей в первый класс. В родительском сообществе сложился стереотип: ребёнок должен быть конкурентоспособным уже в детском саду, и 70% мам и пап нынешних школьников поддерживают идею введения обязательной предшкольной подготовки.Опрос родителей, проведённый «Московским комсомольцем», показал, что есть три основные причины, по которым они привлекают репетиторов в средней школе: подтянуть слабого ученика, подготовить к поступлению в сильную школу, сдать государственные экзамены в 9–х и 11–х классах. Среди других поводов: низкое качество образования, проблемы с учёбой у детей и амбиции самих мам и пап.Однако педагоги считают, что основная проблема – в несамостоятельности детей, которые в начальной школе привыкают делать домашнее задание с родителями, а когда у взрослых заканчиваются силы и знания — приходится прибегать к услугам репетиторов. Влияет на успеваемость детей и негативная обстановка в семье: как безразличие к ребёнку, так и чрезмерная опека. Не на последнем месте находятся и плохие отношения с одноклассниками, отсутствие симпатии к учителю, проблемы со здоровьем.Индивидуальные занятия с педагогом действительно помогают закрыть пробелы в знаниях и в целом повысить образовательный уровень, но в большинстве случаев это работает с теми детьми, у кого и так неплохие показатели. В ходе опроса столичные репетиторы высказали своё мнение корреспондентам «Московского комсомольца». Они считают, что сделать из троечника отличника очень сложно. Родителям слабых учеников стоит самим больше заниматься со своими детьми. Если этого не делать, то и результата не будет. А вот поднять уровень с четвёрки на пятёрку — легко, именно поэтому репетиторы с именем стараются не брать троечников и двоечников. Хорошисты создают им репутацию. Но даже очень неплохой репетитор не даёт стопроцентной гарантии на поступление в престижную школу или вуз. В какой–то степени это лотерея. Ребёнок может растеряться на экзамене, не решить или не понять конкретное задание, плохо себя почувствовать и так далее.В понимании большинства людей репетитор — это преподаватель, который проводит дополнительные, обычно индивидуальные и платные занятия, помогая своему подопечному усвоить недостающие знания. Законодательство теперь приравнивает репетиторов к самозанятым. С 2019 года в России в экспериментальном режиме внедряется налог на профессиональный доход. С 1 января 2020–го к участию в эксперименте с налогом присоединились многие регионы страны, включая Красноярский край.Таким образом, с 2020 года репетитор может выбирать путь оформления своей деятельности: платить налоги как самозанятый или как индивидуальный предприниматель. Безусловно, многие предпочитают работать неофициально, но это чревато штрафами от федеральной налоговой службы и запретом на деятельность.Норильский предприниматель Алексей Кременсков уверен, что уважающий себя педагог должен предоставлять свои услуги на законных основаниях: оформить самозанятость или ИП. В этом случае забота об уплате налогов ложится на плечи репетитора. Ещё один вариант — устроиться на работу в организацию, оказывающую репетиторские услуги и трудиться в ней как преподаватель–репетитор, а налоги будет платить предприятие. Какой вариант выбрать, каждый решит самостоятельно. Узаконивание своего статуса репетиторами положительно сказывается на качестве оказываемых ими услуг, потому что предполагает ответственность перед заказчиком по закону.Сейчас в Норильске можно увидеть объявления, в которых даже 14–летние подростки предлагают обучающие услуги.Стать самозанятым может любой педагог, чья репетиторская деятельность является как основной, так и дополнительной, то есть подработкой. При этом его ежемесячный доход не должен превышать 200 тысяч рублей. И это оптимальный вариант для многих учителей. Также самозанятость может оформить индивидуальный предприниматель, у которого нет сотрудников в подчинении, а доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. У самозанятых минимальная налоговая ставка — всего 4%. Государство планирует сохранить её до 2028 года. Оформить самозанятость можно удалённо — скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нём.Если в планах — поступление в вуз, в идеале надо обратиться к педагогу из этого же учреждения. Могут поделиться информацией и студенты, которые назовут «нужных» преподавателей. Но стоимость услуг таких «целевых» педагогов в разы выше. Для того чтобы убедиться в том, что репетитор вам подходит, можно посетить пробное занятие. Искать преподавателей лучше через знакомых. Стоит обращать внимание на рекомендации либо обращаться в обучающие центры, которые работают не только на свою деловую репутацию, но и на репутацию своих педагогов.Школьнику, знания которого оставляют желать лучшего, поможет репетитор, который не натаскивает, а умеет грамотно объяснять. Чтобы добиться заметных результатов при таком положении вещей, может понадобиться год–два.Не стоит категорически отметать и онлайн–репетиторство. Как и в случае с реальными педагогами и образовательными центрами, здесь всегда можно запросить документы, лицензии и просмотреть отзывы о работе. Но есть нюансы. Детям, чтобы успешно грызть гранит науки, нужны человеческое участие и поддержка, где–то поощрение, а где–то строгость. Дистанционно обучаться сложнее.Обобщая, родителям при выборе репетитора стоит обращать внимание на образование, опыт работы и отзывы о репетиторе, его личностные качества и умение находить с детьми общий язык. Ну и не стоит отмахиваться от личных впечатлений.

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