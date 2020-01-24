[Индекс номера 8 (07.02.2020)]

 Вопрос недели 
А вы репетируете?

— Сложно найти репетитора, который смог бы удовлетворить все ваши требования. Это касается не только цены вопроса, но и подхода к обучению, качества подачи материала, а также того, насколько хорошо специалист сам разбирается в предмете и способен научить другого.
Наталия Попова,
ответственный секретарь «Заполярной Правды», преподаватель английского языка
Говорит эксперт
– Частные уроки на дому нынче довольно популярны. Это неудивительно: занятия с репетитором дают хорошие результаты. Согласно исследованиям, они помогают поднять уровень знаний ребёнка как минимум на полтора балла. Причём родители готовы раскошелиться на кругленькую сумму, чтобы дотянуть чадо до более высокой планки.
Так получилось, что теперь я работаю не по той специальности, которую получила в университете. Но, имея диплом преподавателя английского языка, я всё же отдала школе, так сказать, лучшие годы. Могу сравнивать тогда и сейчас, вижу плюсы и минусы системы. И поэтому давно уже в школе не работаю. Мое мнение: сегодняшняя система образования отбивает своей бюрократией тягу к творчеству, которое очень важно в этой профессии, — на него просто нет времени, оно уходит на заполнение бесчисленной документации. Мой творческий огонь, к счастью, не успел угаснуть. Частные уроки в таком случае — отличный вариант.
Как мама двоих школьников я, естественно, смотрю на вопрос и с другой стороны. Стану ли я нанимать репетиторов своим детям? Тут нужно определиться с потребностями. Если подтянуть оценки в школе — возможно, и нет, способны справиться сами. А если речь идёт о поступлении в престижный вуз с большим конкурсом — думаю, репетитор может помочь. Но это должен быть не просто человек с образованием. Я совершенно точно буду искать специалиста, который горит своим предметом и способен научить других тому, что знает сам, — это крайне важно. Считаю, только в этом случае от занятий будет толк. Поэтому здесь не помешают рекомендации.
Ещё из плюсов частных занятий: репетитор всегда ориентируется на то, с какой скоростью ребёнок усваивает материал. Его внимание сконцентрировано только на вашем ребёнке — школьные учителя, работающие с целым классом, такой возможности не имеют. Хороший репетитор использует собственные методические материалы, которые меньше фокусируются на структуре предмета и больше — на том, каким образом ученик воспринимает информацию. К тому же в наше время репетиторство стало максимально гибким. Используя онлайн–сервисы, ребёнок может обучаться в удобное для него время, не жертвуя при этом своими хобби, занятиями спортом и так далее.
Я бы также посоветовала обращаться к репетиторам и родителям детей с дислексией, диспраксией, слабым зрением или слухом, затрудняющими общение ребёнка со сверстниками и способными повлиять на его учёбу, — такие ученики в моей практике были.
Минусы, на мой взгляд, у занятий с частными преподавателями тоже есть. Кроме того что репетиторство может обойтись в копеечку, здесь ещё есть угроза для врождённого стремления ребёнка преодолевать трудности самостоятельно. Как есть опасность навсегда выключить естественный иммунитет организма при регулярном приёме иммуностимуляторов, так существует и риск сделать ребёнка на всю жизнь зависимым от менторов. В таком случае он навряд ли станет руководителем.
Плюс не надо забывать, что оседает в мозгу только та информация, которую человек добыл сам и которая ему интересна.
Учитывая все за и против и глядя на вопрос под разными углами, я всё же делаю вывод, что репетиторы — это скорее хорошо, чем плохо. Но! Во всём важна мера.
Отвечают горожане
Анна Ерёмина, заместитель директора — художественный руководитель Дворца культуры:
– Услугами репетитора не пользовалась. Старшая дочка сама грызла гранит науки и окончила школу с золотой медалью. Младшая тоже учится отлично и посещает дополнительные занятия по английскому языку, что–то вроде факультатива. Так что потребности в репетиторах у нас пока не было. Наверное, они необходимы тем школьникам, которые в перспективе планируют поступать в престижные российские вузы.

Амир, дядя четвероклашки:
– Я считаю, что в выпускных классах репетиторы нужны обязательно. Но даже если ребёнок учится в средней или младшей параллели, и у него не получается освоить материал (а объяснить его может не каждый родитель, ведь мы учились по другим программам), то правильным было бы обратиться к репетитору, чтобы ребёнок восполнил пробелы в знаниях, и они не нарастали бы как снежный ком. Сегодня классы большие, отработать тему с каждым учеником педагог просто не успевает, да и дети могут постесняться спросить на уроке, если что–то не поняли. Плюс репетитор сможет по–другому преподнести материал, чем учитель, а два мнения, несколько способов решения всегда позволяют лучше уяснить тему. Так что это хорошая практика, но подчеркну: репетитор нужен не для выполнения домашнего задания.

Людмила, мама двух дочерей:
– Я считаю, что институт репетиторства нужен, чтобы не только осваивать школьную программу, но и учиться новому. В моей семье к услугам сторонних педагогов мы прибегали с обеими дочками, я и сама хожу на различные обучающие занятия. Помимо очевидной пользы это ещё и очень интересно. Но, выбирая репетитора, важно найти человека, с которым у ребёнка установится хороший контакт, и обучение будет идти без принуждения. Кстати, слышала интересную мысль о том, что репетитора надо нанимать не по тому предмету, по которому ребёнок отстаёт, а по тому, в котором преуспевает. Это поможет ему ещё больше продвинуться и, возможно, раньше определиться с выбором профессии по душе.

Оксана Гринько, мама ученицы четвёртого класса:
– Наша система образования сейчас такова: чтобы ребёнок хорошо учился, а потом успешно сдал ЕГЭ, приходится прибегать к помощи репетиторов. А начинается всё с приёма в школу. Учителя требуют, чтобы дети, приходя в первый класс, умели бегло читать. Родители начинают их запихивать в школы первоклашек, чтобы научить тому, что они должны узнать в школе. И всё для того, чтобы малыши не отставали от учебной программы. С этого всё начинается. Сейчас моя младшая дочка ходит на дополнительные занятия по английскому языку, потому что школьных уроков явно недостаточно, а в этом году ещё и не хватает учителей. И это только четвёртый класс. Что будет дальше, боюсь представить.

Елена Тимошенко, учитель–логопед школы № 17:
– Когда я училась в школе, к репетиторам не ходила — полностью полагалась на свои знания. Однако среди моих знакомых есть те, кто и раньше пользовался их услугами, и сейчас это делает, но уже будучи родителем. К слову, репетиторством занимаются и некоторые мои коллеги. Вообще, сегодня вопрос дополнительных занятий для Норильска более чем актуален. У нас часто бывают актировки, что, естественно, сказывается на качестве знаний ребёнка. С введением ЕГЭ часто к репетиторам стали обращаться и выпускники, чтобы успешно сдать экзамены. Главное — чтобы такая практика не стала для ребёнка обязательной: всё–таки знания он должен получать в школе, а репетиторство пускай остаётся крайней мерой.

Фото из личного архива Наталии ПОПОВОЙ
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