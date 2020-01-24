[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Есть повод!

Историю создают люди

Праздничная программа, посвящённая 55–летнему юбилею Талнаха, прошла в КДЦ им. В. Высоцкого. Приглашённые гости пили чай, слушали песни под гитару и вспоминали былое.

Как в 1960-е на привале В фойе второго этажа витали дразнящие ароматы свежей выпечки. Если в доме праздник и пришли гости, то без чаепития не обойтись — решили организаторы. Бодрящий напиток и мелодии 1960–1970–х годов у многих вызвали ностальгию. Кому–то вспомнился первый трудовой день, кому–то — рассказы родителей о приезде на Север по комсомольской путёвке. Основные торжества развернулись на главной сцене Талнаха. С юбилеем района гостей поздравили духовой оркестр BrassBanda, дуэт «Чёрное золото», ансамбли «Талнахский перепляс», «Вдохновение», «Раздолье», вокально–эстрадная студия «Аквамарин» и другие известные творческие коллективы. Главным же подарком для приглашённых на праздник стал видеофильм «Историю создают люди», подготовленный инициативными жителями района специально к 55–летнему юбилею Талнаха. На архивных кадрах — история становления и развития рудной столицы, история богатая, насыщенная событиями и подвигами простых людей: геологов, строителей, горняков. Над фильмом работали талнахцы разных профессий: писали сценарий, собирали исторические фото– и видеоматериалы. Его авторов вместе с другими активными участниками культурной и социальной жизни Талнаха отметили первые лица города. Глава Норильска Ринат Ахметчин вручил почётные грамоты девяти жителям района: ветерану ВОВ Гавриилу Мязину, архитектору Михаилу Волгину, директору школы № 27 Ольге Головиновой, педагогу ЦВР Евгению Зубченко, взрывнику рудника «Таймырский» Виталию Наумову, режиссёру ЦВР Вадиму Анварову, мастеру «Илан–Норильска» Евгению Фёдорову, гендиректору «СеверСпецСтроя» Михаилу Бычку, предпринимателю Магомеду Мусаеву. Почётную грамоту от депутатского корпуса преподавателю школы № 36 Светлане Макаровой вручил председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.

Наталья Никитина Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В фойе второго этажа витали дразнящие ароматы свежей выпечки. Если в доме праздник и пришли гости, то без чаепития не обойтись — решили организаторы. Бодрящий напиток и мелодии 1960–1970–х годов у многих вызвали ностальгию. Кому–то вспомнился первый трудовой день, кому–то — рассказы родителей о приезде на Север по комсомольской путёвке.Основные торжества развернулись на главной сцене Талнаха. С юбилеем района гостей поздравили духовой оркестр BrassBanda, дуэт «Чёрное золото», ансамбли «Талнахский перепляс», «Вдохновение», «Раздолье», вокально–эстрадная студия «Аквамарин» и другие известные творческие коллективы.Главным же подарком для приглашённых на праздник стал видеофильм «Историю создают люди», подготовленный инициативными жителями района специально к 55–летнему юбилею Талнаха. На архивных кадрах — история становления и развития рудной столицы, история богатая, насыщенная событиями и подвигами простых людей: геологов, строителей, горняков.Над фильмом работали талнахцы разных профессий: писали сценарий, собирали исторические фото– и видеоматериалы. Его авторов вместе с другими активными участниками культурной и социальной жизни Талнаха отметили первые лица города.Глава Норильска Ринат Ахметчин вручил почётные грамоты девяти жителям района: ветерану ВОВ Гавриилу Мязину, архитектору Михаилу Волгину, директору школы № 27 Ольге Головиновой, педагогу ЦВР Евгению Зубченко, взрывнику рудника «Таймырский» Виталию Наумову, режиссёру ЦВР Вадиму Анварову, мастеру «Илан–Норильска» Евгению Фёдорову, гендиректору «СеверСпецСтроя» Михаилу Бычку, предпринимателю Магомеду Мусаеву. Почётную грамоту от депутатского корпуса преподавателю школы № 36 Светлане Макаровой вручил председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.

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