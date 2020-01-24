[Индекс номера 8 (07.02.2020)]

 Премьера 
Чудо для самых маленьких

На малой сцене Заполярного театра — очередная премьера. На этот раз «Волшебное дерево» выросло для самых юных зрителей.
На планете О живут чудесные медузы
Это спектакль–сторителлинг по одноимённой книге детского писателя и поэта Андрея Усачева, в котором малыши — а постановка ориентирована на аудиторию от года до шести — становятся полноправными участниками действа. На первый, тестовый, показ собрались актёры со своими детьми. Это традиционная театральная практика: любую постановку необходимо опробовать «на своих», чтобы понять, какие приёмы работают, а какие — нет, почувствовать реакцию зрителя. Для постановки «Волшебного дерева» в зале убрана сцена, кресла расставлены по периметру, рядом лежат подушки, чтобы желающие могли сидеть или даже валяться на полу.
До начала спектакля ребятня постарше, чувствуя себя как дома, резвится от души. Самый маленький зритель, годовалая Соня Даданова, сидит в сторонке, сосредоточившись на бутылочке с соской, и не особенно интересуется происходящим.
И тут начинается сказка... «Когда–то давным–давно астрономы рассматривали в телескоп звёзды и вдруг на самом краю Млечного пути увидели удивительную планету. «О–о–о–о–о–о!» — воскликнули астрономы. Наверное, поэтому её и назвали О»... Зрители притихли. Соня Даданова заинтересованно сосёт соску и не сводит глаз с ширмы, на которой через театр теней рассказывается история чудесной планеты.
А потом в зале постепенно стали возникать обитатели планеты О, те самые, которых взрослые в квартиру не пускают, но которые так привлекают детей: летающие медузы, бабочки, самолётики и кораблики, прямо из пола начали расти цветы, а на голову посыпались фрукты... Театральным детям не нужно много времени, чтобы включиться в игру. Соня Даданова отложила бутылочку, променяв её на бумажный кораблик. Потом — на шарик–медузу... К концу спектакля — а продолжительность его около получаса — Соня уверенно встала на ноги и влилась во всеобщее ликование.
В «Волшебное дерево» играют артисты Александр Жуйков, Степан Мамойкин, Александр Носырев и Евгения Хитрина. Режиссёр спектакля — Тимур Файрузов, художник — Ольга Атмадзас.
– Сегодня мы предприняли попытку поиграть в беби–театр, когда маленькие дети принимают участие в действии. Это популярное сегодня направление не только в российском, но и в европейском театре, — говорит Тимур Файрузов. — Если малыша посадить в тёмный зал и предложить ему сосредоточиться на том, что происходит на сцене, его внимания хватит минут на десять. Визуальная картинка не держит их дольше. А наша история интерактивная, мы извлекаем разные звуки из различных инструментов. Поэтому внимание детей сохраняется в течение довольно длительного периода. Маленькому зрителю с помощью различных техник мы предлагаем познать красоту мира. Для кого–то этот спектакль может стать прекрасным первым знакомством с театром, потому что через тактильные и визуальные вещи мы в позитивном ключе воздействуем на эмоции ребёнка.
Сказка, которую рассказывают актёры, совсем не навязчивая, в ней фактически нет единой сюжетной линии, которая длится от начала до конца. Малышам просто предлагается набор неких образов, которые они додумывают, «дорисовывают» сами. Здесь в первую очередь включается воображение, как и во многих других постановках режиссёра.
– В идеальном беби–спектакле вообще не должно быть слов, но мы понимаем, что к нам придут дети постарше, пяти–шести лет, поэтому мы ввели небольшое количество текста, который звучит, как музыка. Его можно слушать, а можно и нет. Если даже кто–то заснёт под этот спектакль, тоже хорошо. Сейчас ведь, к слову, в Европе есть постановки, на которые зрителей приглашают поспать. С нашим напряжённым миром прийти и расслабиться под хорошую музыку может быть только полезно, — отмечает Тимур Файрузов.
Поскольку малая сцена рассчитана на 50 зрителей, спектакль ориентирован на 20–25 детей, пришедших с родителями. Эта сказка рассчитана на публику чуть старше, чем та, по которой поставлен беби–спектакль «Подсолнечный ветер», куда приглашаются детки буквально от рождения.
Стоит отметить, что сегодня в Норильском Заполярном театре драмы подобрался неплохой детский репертуар. Здесь есть и постановки в классическом пространстве — на малой и на большой сценах, а есть интерактивные истории, такие как «Волшебное дерево» и «Подсолнечный ветер», рассчитанные на самых маленьких. То есть для ребёнка любого темперамента и интересов можно найти свой спектакль.
...Когда сказка закончилась, «Волшебное дерево» успело вырасти, расцвести и принести плоды, а зал, благодаря артистам и их детям, обрёл первозданную чистоту, Соня Даданова громко требовала продолжения праздника, отказываясь уходить из этого прекрасного места. Успокоилась она только тогда, когда Тимур Файрузов осыпал её разноцветной фольгой. Так она и стояла, счастливая, посреди пустого зала...

Марина Андриюк
Фото Александра Харитонова
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