[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Турниры

Борцовские баталии

Три олимпийских вида спорта, более трёх сотен участников, два соревновательных дня: каким запомнился норильчанам традиционный Фестиваль спортивной борьбы — в материале «Заполярной Правды».

Заполярный фестиваль спортивной борьбы не первый год собирает до 300 участников Борьбу в Норильске любят, с этим не поспорить. Ежегодно наши спортсмены становятся победителями и призёрами краевых и региональных состязаний, в составе краевой сборной участвуют в соревнованиях на федеральном уровне, где также достойно представляют школу заполярной борьбы. Многие из них успешно продолжают карьеру на материке. Но перед тем как покорять всероссийские и международные высоты, нужно доказать свою состоятельность на местных борцовских коврах. Для этого в Большом Норильске ежегодно проходят десятки турниров, один из самых значимых и престижных — большой фестиваль Заполярной борьбы, который проводится с 2006 года. Объединив сразу три олимпийских направления — вольную борьбу, греко–римскую борьбу и дзюдо, организаторы привлекают на эти соревнования не только сильнейших спортсменов со всего НПР и Таймыра, но и многочисленных зрителей. На торжественном открытии фестиваля выступил начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб. Он поздравил участников и болельщиков: – Для спортсменов — это возможность не только получить дополнительный соревновательный опыт и проявить себя, но и лишний раз пообщаться с представителями других направлений борьбы, зарядиться энергией и получить новые впечатления. Я желаю всем удачи, ярких побед и, конечно же, обойтись без травм, поскольку впереди ещё длинный соревновательный сезон. Он также отметил, что хотя фестиваль зародился относительно недавно, он пришёлся по вкусу многим любителям спорта. Заместитель главы Норильска по району Кайеркан — начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло также оценила значимость турнира, подчеркнув, что он закладывает основу для будущих громких побед северян: – Мы рады, что фестиваль этого года доверили провести Кайеркану. Каждый из вас стремится к победе, и, я уверена, стимулом для вас является пример ваших старших товарищей, которые когда–то и сами выходили на эти же ковры. Вы вносите большой вклад не только в развитие норильской, но и краевой и российской борьбы и спорта в целом. Победителями и призёрами фестиваля стали десятки спортсменов, поэтому мы расскажем лишь о некоторых из них, а точнее — о трёх, получивших призы лучших участников в своих видах спорта. Таймырцы — постоянные участники норильских борцовских баталий. Поэтому неудивительно, что в греко–римской борьбе победу отпраздновал представитель Дудинки Даниэль Каярин. Ему всего 13 лет, но он уже твёрдо решил, что спортивная карьера для него не завершится с окончанием школы. Даниэль поставил перед собой цель — профессиональный рост, и для этого он делает все возможное: побеждает на Таймыре, лидирует в Большом Норильске, уверенно смотрится на региональных соревнованиях. Яркое тому подтверждение — успех на недавнем первенстве Красноярского края, где Даниэль одержал уверенные победы во всех схватках и занял первое место. На прошедшем фестивале он оспаривал кубок победителя с давним «знакомым» из Норильска, которого ранее уже побеждал. По словам Даниэля, в какой–то момент соперник чуть было не завладел инициативой. Однако справившись с волнением и собрав волю в кулак, таймырец сумел доказать всем, в том числе и самому себе, что способен на многое. Бытует стереотип, что борьба — исключительно мужской вид спорта, и девушкам здесь нет места. С этим готова поспорить Яна Фёдорова, тренирующаяся в Талнахе под руководством Казбека Баскаева. На минувших состязаниях она также стала лучшей — в вольной борьбе. Яна признаётся, что в секцию её привели родители, но борьба ей настолько понравилась, что она и сама решила: это — то что надо. Несмотря на юный возраст, девушка по–взрослому рассудительна. Она считает: каким бы видом спорта человек ни занимался, будь то гимнастика, борьба или шахматы, главное — чтобы спортсмен выкладывался в полную силу и ясно понимал, какие задачи он ставит перед собой. У Яны задача проста — радовать своими победами близких и тренера... А дальше, если всё сложится успешно, она готова испытать себя и на профессиональном уровне. Самир Ализаде говорит о давнем соперничестве дзюдоистов Кайеркана и Центрального района, поэтому для него было делом чести обойти в звании лучшего дзюдоиста других участников фестиваля. С этим он справился, победив в решающем поединке соперника, с которым, по его собственному признанию, у него равные возможности и силы. Самир уже окончил спортивную школу и, оглядываясь назад, не жалеет, что посвятил дзюдо больше восьми лет своей жизни. В его планах — продолжить выступления и, что особенно ценно, передавать опыт молодым воспитанникам — благо спортсмен окончил физкультурный факультет одного из материковских вузов.

Михаил Туаев Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Борьбу в Норильске любят, с этим не поспорить. Ежегодно наши спортсмены становятся победителями и призёрами краевых и региональных состязаний, в составе краевой сборной участвуют в соревнованиях на федеральном уровне, где также достойно представляют школу заполярной борьбы. Многие из них успешно продолжают карьеру на материке.Но перед тем как покорять всероссийские и международные высоты, нужно доказать свою состоятельность на местных борцовских коврах. Для этого в Большом Норильске ежегодно проходят десятки турниров, один из самых значимых и престижных — большой фестиваль Заполярной борьбы, который проводится с 2006 года. Объединив сразу три олимпийских направления — вольную борьбу, греко–римскую борьбу и дзюдо, организаторы привлекают на эти соревнования не только сильнейших спортсменов со всего НПР и Таймыра, но и многочисленных зрителей.На торжественном открытии фестиваля выступил начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб. Он поздравил участников и болельщиков:– Для спортсменов — это возможность не только получить дополнительный соревновательный опыт и проявить себя, но и лишний раз пообщаться с представителями других направлений борьбы, зарядиться энергией и получить новые впечатления. Я желаю всем удачи, ярких побед и, конечно же, обойтись без травм, поскольку впереди ещё длинный соревновательный сезон.Он также отметил, что хотя фестиваль зародился относительно недавно, он пришёлся по вкусу многим любителям спорта.Заместитель главы Норильска по району Кайеркан — начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло также оценила значимость турнира, подчеркнув, что он закладывает основу для будущих громких побед северян:– Мы рады, что фестиваль этого года доверили провести Кайеркану. Каждый из вас стремится к победе, и, я уверена, стимулом для вас является пример ваших старших товарищей, которые когда–то и сами выходили на эти же ковры. Вы вносите большой вклад не только в развитие норильской, но и краевой и российской борьбы и спорта в целом.Победителями и призёрами фестиваля стали десятки спортсменов, поэтому мы расскажем лишь о некоторых из них, а точнее — о трёх, получивших призы лучших участников в своих видах спорта.Таймырцы — постоянные участники норильских борцовских баталий. Поэтому неудивительно, что в греко–римской борьбе победу отпраздновал представитель Дудинки Даниэль Каярин. Ему всего 13 лет, но он уже твёрдо решил, что спортивная карьера для него не завершится с окончанием школы. Даниэль поставил перед собой цель — профессиональный рост, и для этого он делает все возможное: побеждает на Таймыре, лидирует в Большом Норильске, уверенно смотрится на региональных соревнованиях. Яркое тому подтверждение — успех на недавнем первенстве Красноярского края, где Даниэль одержал уверенные победы во всех схватках и занял первое место. На прошедшем фестивале он оспаривал кубок победителя с давним «знакомым» из Норильска, которого ранее уже побеждал. По словам Даниэля, в какой–то момент соперник чуть было не завладел инициативой. Однако справившись с волнением и собрав волю в кулак, таймырец сумел доказать всем, в том числе и самому себе, что способен на многое.Бытует стереотип, что борьба — исключительно мужской вид спорта, и девушкам здесь нет места. С этим готова поспорить Яна Фёдорова, тренирующаяся в Талнахе под руководством Казбека Баскаева. На минувших состязаниях она также стала лучшей — в вольной борьбе. Яна признаётся, что в секцию её привели родители, но борьба ей настолько понравилась, что она и сама решила: это — то что надо. Несмотря на юный возраст, девушка по–взрослому рассудительна. Она считает: каким бы видом спорта человек ни занимался, будь то гимнастика, борьба или шахматы, главное — чтобы спортсмен выкладывался в полную силу и ясно понимал, какие задачи он ставит перед собой. У Яны задача проста — радовать своими победами близких и тренера... А дальше, если всё сложится успешно, она готова испытать себя и на профессиональном уровне.Самир Ализаде говорит о давнем соперничестве дзюдоистов Кайеркана и Центрального района, поэтому для него было делом чести обойти в звании лучшего дзюдоиста других участников фестиваля. С этим он справился, победив в решающем поединке соперника, с которым, по его собственному признанию, у него равные возможности и силы. Самир уже окончил спортивную школу и, оглядываясь назад, не жалеет, что посвятил дзюдо больше восьми лет своей жизни. В его планах — продолжить выступления и, что особенно ценно, передавать опыт молодым воспитанникам — благо спортсмен окончил физкультурный факультет одного из материковских вузов.

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