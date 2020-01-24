[Индекс номера 8 (07.02.2020)]

 Фигурное катание 
Скользящие по льду

Фигурное катание остаётся одним из самых популярных и зрелищных видов спорта. Но мало кто знает, какие усилия нужно приложить, чтобы добиться в нём серьезных результатов. Об этом мы поговорили со старшим тренером отделения фигурного катания спортшколы по зимним видам спорта Еленой Рагулиной.
Елена Рагулина
• Развитие фигурного катания в Норильске началось в 1972 году с появлением ледового Дворца спорта «Арктика». В 1974 году открылось отделение фигурного катания на коньках, где занимались 450 детей.
• За годы работы в норильской школе фигурного катания подготовили более 50 кандидатов в мастера спорта СССР и России, одного мастера спорта России.
• Сегодня в отделении фигурного катания занимаются более 160 детей, работают четыре тренера. В течение сезона проходит до семи основных городских состязаний.
Елена Михайловна, как обстоят дела с фигурным катанием в Норильске?
— Сегодня в городе более 160 спортсменов и четыре тренера, трое из которых — наши воспитанники. В течение спортивного сезона у нас проходит семь состязаний, основные из которых — чемпионат и первенство. По их итогам формируется сборная для участия в двух основных краевых стартах — первенстве и чемпионате.
Сложно конкурировать в крае?
— К сожалению, в последнее время результаты нас не радуют. Ещё лет пять назад мы брали золотые медали на краевых соревнованиях. Сейчас стало труднее. Почему? Возможно, потому, что после Универсиады в столице региона осталось большое спортивное наследство: есть вся необходимая инфраструктура, много оборудования, достаточно тренеров. К тому же в Красноярске готовят детей с прицелом на олимпийские результаты, у нас же всё сводится к массовости. Но что самое главное — на материке у детей есть большой опыт выступлений. Когда наши девчонки выходят на лёд, то часто из–за неуверенности и волнения показывают лишь половину того, что демонстрируют на тренировках. В целом нельзя сказать, что мы стали хуже. Скорее в Красноярске шагнули далеко вперёд, а мы за ними просто не поспеваем. Тем не менее фигурное катание в нашем городе по–прежнему популярно.
Насколько я знаю, у нас развивается только одна дисциплина...
— Да, это одиночное катание. Раньше были ещё спортивные пары и спортивные танцы. Соответственно и количество занимающихся — в разы больше. Например, когда я училась, вместе со мной тренировались ещё около 500 ребят. Между нами было серьёзное соперничество, и, чтобы выступить на чемпионате города, требовалось пройти жёсткий внутригрупповой отбор. Переломный момент случился примерно в начале девяностых, когда в стране сложилась тяжёлая экономическая ситуация: многие тренеры уехали, родители стали выбирать для детей менее затратные виды спорта.
Мальчишки сейчас есть?
— Очень мало. В начале этого учебного года у меня их было восемь, сейчас продолжают тренироваться только четверо. Примерно к десяти годам им становится не интересно, они уходят, часто — в хоккей, где их с удовольствием берут.
А с какого возраста вы принимаете детей?
— С четырёх лет. Для нас это оптимальный возраст. Некоторые родители приводят детей в три года и даже раньше, но мы им объясняем, что так нельзя. До четырёх лет костная система ещё не сформирована: ни суставы, ни кости не развиты. Лучший возраст, чтобы записаться на фигурное катание, — четыре–шесть лет. Хотя, конечно, можно и позже, например, в восемь. Если ребёнок по физическим параметрам нам подходит, хорошо всё схватывает и понимает, что от него требуется, совсем скоро он ничем не будет уступать другим детям, которые встали на коньки раньше.
Вы делите лёд Дворца спорта «Арктика» с хоккеистами. Вам там не тесно?
— Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Если раньше лёд по большей части был заточен под фигуристов, сейчас его готовят в основном для хоккеистов, потому что их больше. И покрытие довольно жёсткое, что хорошо для одних, но плохо для других. На последних наших соревнованиях температура арены была около +5, хотя для хорошего катания нам нужно от +10 до +14 градусов. Кроме того, в «Арктике» проходят соревнования по мини–футболу. Когда достроят ФОК, где будут проводиться игры чемпионата России по мини–футболу, и нам, и хоккеистам станет легче.
При этом, насколько я знаю, иногда лёд пустует. Почему?
— Раньше многие дети учились во вторую смену, соответственно и время для тренировок распределялось равномерно в течение дня. Сейчас вторая смена есть только в некоторых школах, поэтому по утрам на льду никого.
Сколько ребят остаётся в спортивной школе к выпуску?
— Единицы. У каждого тренера это примерно 2–3% от первоначального состава группы. Так, в одной из групп у меня сначала было 36 человек, к концу четвёртого года их стало 20, к концу пятого — десять, а к моменту выпуска остались двое. Но это не потому, что мы плохо тренируем. Такая тенденция связана с тем, что фигурное катание — индивидуальный вид спорта, и, чем старше становится ребёнок, тем больше он требует к себе внимания. К примеру, на малышей у меня отведено всего четыре академических часа в неделю, а на одну взрослую девочку — 26 часов. Естественно, те, кто не проходят стандарты и не выполняют нормативы, отсеиваются. Кто–то уходит сам либо переезжает на материк и продолжает кататься там. Остаются лучшие, нацеленные на серьёзные результаты.
В будущее смотрите с оптимизмом?
— У нас есть звёздочки, которые своим желанием и трудолюбием доказывают, что у норильского фигурного катания есть будущее, нужно лишь набраться терпения.

Михаил Туаев
Фото из личного архива Елены Рагулиной
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