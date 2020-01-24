Подготовительные работы по реконструкции моста в районе остановки «Соцгород» подходят к завершению.
Мост на улице Октябрьской в районе остановки «Соцгород» был построен в 70–е годы прошлого века и за 50 лет обветшал и морально устарел.
Контракт на реконструкцию объекта сроком на два года муниципалитет заключил со строительно–проектным бюро «Мост» в декабре 2019 года. Окончание работ намечено на октябрь 2021-го. Стоимость проекта — около 205 миллионов рублей. Реконструкция ведётся в рамках программы «Развитие дорожного хозяйства».
Как сообщила Елена Сафронова, главный специалист технического отдела управления «Норильскавтодор», к подготовительным работам приступили 10 января, сразу после новогодних праздников. Была расчищена территория моста, и подготовлена стройплощадка. Сейчас ведутся буровые работы для установки временных опор линии электропередачи, так как в рабочую зону попали опоры ЛЭП. После завершения подготовительных работ подрядчик приступит к разборке старого моста. Это произойдёт в феврале. Дело двигалось бы быстрее, если б не сильные ветра и низкие температуры, при которых нельзя было выполнять работы. По этой же причине с декабря 2020–го по май 2021–го запланирован технологический перерыв. Но в целом всё идёт по графику.
Начальник участка компании «Мост» Владимир Сербин пояснил, что сейчас на объекте трудятся 17 человек, ожидается приезд ещё одного звена бурильщиков для работы в две смены. Они устроят опоры под пролёты строения и забурят сваи на глубину 25 метров, что необходимо по технологии строительства.
Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|16 метров в ширину и 34,4 метра в длину – параметры обновлённого моста. Вдоль него проложат пешеходные проходы шириной полтора метра.