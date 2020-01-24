[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Больной вопрос

Запретный плод сладок

Снюс к продаже в России запрещён, но расслабляться рано. Надзорные службы продолжают вести контролирующую и профилактическую работу.

Началось всё ещё в прошлом году: 24 декабря правительство вынесло постановление о запрете оптовой и розничной продажи продукта на территории России. С этого момента Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и изымать снюс из торговых точек. Федеральный закон № 268 от 22 декабря 2008 года «Технический регламент на табачную продукцию» в пункте 18 статьи 2 даёт такое определение снюса: «Табак сосательный (снюс) — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов». Пять лет назад Административный кодекс зафиксировал запрет на оптовую и розничную продажу снюса, но производители нашли выход и назвали свой товар «некурительным никотиносодержащим продуктом», проложив ему дорогу на прилавки. Тем более что ГОСТа на изготовление снюса до недавнего времени не было, а по техническим условиям в него можно добавить всё что угодно и назвать это по–разному, например, сосательными и жевательными конфетами. Только в одной такой «конфетке» никотина столько же, сколько в трёх пачках сигарет. Через десять минут концентрация никотина в крови превышает все допустимые нормы. Пробы снюса в большинстве случаев заканчиваются сильнейшей интоксикацией, тошнотой и рвотой. Высокая концентрация никотина становится причиной практически молниеносного формирования зависимости. Начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД Ольга Курунина говорит, что причин популярности снюса несколько. В соцсетях многие известные блогеры рассказывали о снюсе как о способе бросить курить. Когда кумиры молодёжи так уверенно вещают о безвредности продукта, их поклонники искренне верят, что это по–взрослому и в тренде, и если попробовать разок, то ничего не случится. – Первыми об опасности снюса для молодёжи заговорили родители, полиция и активисты Краснодарского края, потом к ним присоединилась Бурятия, а затем Санкт-Петербург и Москва, — поясняет Ольга Курунина. — Сейчас на правительственном уровне идёт речь о полном запрете снюса в России. Не сразу можно понять, что ребёнок употребляет снюс. От него пахнет не табаком, а жвачкой или конфетами. Показателем может быть его неадекватное поведение, а у тех, кто уже не единожды употреблял, — появление на внутренней стороне верхней губы язв, которые в дальнейшем могут развиться в онкологию. Проверки торговых точек специалистами Роспотребнадзора, полицией совместно с представителями Госнаркоконтроля проводились до Нового года, в течение зимних каникул и продолжаются сейчас. И если крупные торговые сети поспешили вернуть товар поставщикам, то обойти все мелкие павильоны практически невозможно. Поэтому утверждать, что снюса в городе нет, пока ещё рано. Впрочем, некоторые предприниматели поставлены надзорными службами на особый контроль. В 2019 году было зафиксировано пять фактов употребления снюса подростками. Как правило, это школьники от 14 до 16 лет. В каждой ситуации детям оказывалась неотложная помощь. Речь шла о первых пробах и тяжёлых отравлениях. К счастью, в этом году подобных случаев не отмечено, но родители всё же должны быть предельно внимательны к своему ребёнку, чтобы вовремя заметить, что с ним происходит что–то неладное.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Началось всё ещё в прошлом году: 24 декабря правительство вынесло постановление о запрете оптовой и розничной продажи продукта на территории России. С этого момента Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и изымать снюс из торговых точек.Федеральный закон № 268 от 22 декабря 2008 года «Технический регламент на табачную продукцию» в пункте 18 статьи 2 даёт такое определение снюса: «Табак сосательный (снюс) — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов».Пять лет назад Административный кодекс зафиксировал запрет на оптовую и розничную продажу снюса, но производители нашли выход и назвали свой товар «некурительным никотиносодержащим продуктом», проложив ему дорогу на прилавки. Тем более что ГОСТа на изготовление снюса до недавнего времени не было, а по техническим условиям в него можно добавить всё что угодно и назвать это по–разному, например, сосательными и жевательными конфетами. Только в одной такой «конфетке» никотина столько же, сколько в трёх пачках сигарет. Через десять минут концентрация никотина в крови превышает все допустимые нормы. Пробы снюса в большинстве случаев заканчиваются сильнейшей интоксикацией, тошнотой и рвотой. Высокая концентрация никотина становится причиной практически молниеносного формирования зависимости.Начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД Ольга Курунина говорит, что причин популярности снюса несколько. В соцсетях многие известные блогеры рассказывали о снюсе как о способе бросить курить. Когда кумиры молодёжи так уверенно вещают о безвредности продукта, их поклонники искренне верят, что это по–взрослому и в тренде, и если попробовать разок, то ничего не случится.– Первыми об опасности снюса для молодёжи заговорили родители, полиция и активисты Краснодарского края, потом к ним присоединилась Бурятия, а затем Санкт-Петербург и Москва, — поясняет Ольга Курунина. — Сейчас на правительственном уровне идёт речь о полном запрете снюса в России.Не сразу можно понять, что ребёнок употребляет снюс. От него пахнет не табаком, а жвачкой или конфетами. Показателем может быть его неадекватное поведение, а у тех, кто уже не единожды употреблял, — появление на внутренней стороне верхней губы язв, которые в дальнейшем могут развиться в онкологию.Проверки торговых точек специалистами Роспотребнадзора, полицией совместно с представителями Госнаркоконтроля проводились до Нового года, в течение зимних каникул и продолжаются сейчас. И если крупные торговые сети поспешили вернуть товар поставщикам, то обойти все мелкие павильоны практически невозможно. Поэтому утверждать, что снюса в городе нет, пока ещё рано. Впрочем, некоторые предприниматели поставлены надзорными службами на особый контроль.В 2019 году было зафиксировано пять фактов употребления снюса подростками. Как правило, это школьники от 14 до 16 лет. В каждой ситуации детям оказывалась неотложная помощь. Речь шла о первых пробах и тяжёлых отравлениях. К счастью, в этом году подобных случаев не отмечено, но родители всё же должны быть предельно внимательны к своему ребёнку, чтобы вовремя заметить, что с ним происходит что–то неладное.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















