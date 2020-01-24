Снюс к продаже в России запрещён, но расслабляться рано. Надзорные службы продолжают вести контролирующую и профилактическую работу.
Началось всё ещё в прошлом году: 24 декабря правительство вынесло постановление о запрете оптовой и розничной продажи продукта на территории России. С этого момента Роспотребнадзор начал массово проводить проверки и изымать снюс из торговых точек.
Федеральный закон № 268 от 22 декабря 2008 года «Технический регламент на табачную продукцию» в пункте 18 статьи 2 даёт такое определение снюса: «Табак сосательный (снюс) — вид некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья и иных ингредиентов».
Пять лет назад Административный кодекс зафиксировал запрет на оптовую и розничную продажу снюса, но производители нашли выход и назвали свой товар «некурительным никотиносодержащим продуктом», проложив ему дорогу на прилавки. Тем более что ГОСТа на изготовление снюса до недавнего времени не было, а по техническим условиям в него можно добавить всё что угодно и назвать это по–разному, например, сосательными и жевательными конфетами. Только в одной такой «конфетке» никотина столько же, сколько в трёх пачках сигарет. Через десять минут концентрация никотина в крови превышает все допустимые нормы. Пробы снюса в большинстве случаев заканчиваются сильнейшей интоксикацией, тошнотой и рвотой. Высокая концентрация никотина становится причиной практически молниеносного формирования зависимости.
Начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД Ольга Курунина говорит, что причин популярности снюса несколько. В соцсетях многие известные блогеры рассказывали о снюсе как о способе бросить курить. Когда кумиры молодёжи так уверенно вещают о безвредности продукта, их поклонники искренне верят, что это по–взрослому и в тренде, и если попробовать разок, то ничего не случится.
– Первыми об опасности снюса для молодёжи заговорили родители, полиция и активисты Краснодарского края, потом к ним присоединилась Бурятия, а затем Санкт-Петербург и Москва, — поясняет Ольга Курунина. — Сейчас на правительственном уровне идёт речь о полном запрете снюса в России.
Не сразу можно понять, что ребёнок употребляет снюс. От него пахнет не табаком, а жвачкой или конфетами. Показателем может быть его неадекватное поведение, а у тех, кто уже не единожды употреблял, — появление на внутренней стороне верхней губы язв, которые в дальнейшем могут развиться в онкологию.
Проверки торговых точек специалистами Роспотребнадзора, полицией совместно с представителями Госнаркоконтроля проводились до Нового года, в течение зимних каникул и продолжаются сейчас. И если крупные торговые сети поспешили вернуть товар поставщикам, то обойти все мелкие павильоны практически невозможно. Поэтому утверждать, что снюса в городе нет, пока ещё рано. Впрочем, некоторые предприниматели поставлены надзорными службами на особый контроль.
В 2019 году было зафиксировано пять фактов употребления снюса подростками. Как правило, это школьники от 14 до 16 лет. В каждой ситуации детям оказывалась неотложная помощь. Речь шла о первых пробах и тяжёлых отравлениях. К счастью, в этом году подобных случаев не отмечено, но родители всё же должны быть предельно внимательны к своему ребёнку, чтобы вовремя заметить, что с ним происходит что–то неладное. Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда