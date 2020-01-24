[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Ситуация

Польза в убыток

За 2019 год в Норильск доставили почти на 90 тысяч посылок больше, чем в 2018–м.

На севере Красноярского края количество полученных посылок за год значительно увеличилось На днях в краевом парламенте директор Управления Федеральной почтовой связи (УФПС) Красноярского края «Почты России» Александр Завьялов выступил с докладом о деятельности подведомственного ему учреждения на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе. Сейчас на этих территориях действуют 56 отделений почтовой связи, которые в основном нерентабельны. При этом почта доставляет жителям не только посылки, газеты и журналы, но также пенсии и социальные выплаты. В среднем сроки доставки посылок составляют 29 дней и намного превышают существующие нормативы. Как отметил Александр Завьялов, в первую очередь авиакомпании доставляют пассажиров и коммерческие грузы, а почта не входит в число их приоритетов. В конце 2019 года в направлении Хатанги, например, скопилось порядка 12–13 тонн почты, поэтому пришлось отправлять груз чартерными рейсами, стоимостью от 1,5 млн рублей. Руководитель УФПС края считает, что надо как минимум в два раза увеличить лимиты на транспортировку почты регулярными авиарейсами. Но переговоры с авиакомпаниями пока ни к чему не приводят. Также Александр Завьялов сообщил, что красноярский филиал «Почты России» приносит убытки — 214 млн рублей за 2019 год, а субсидий из бюджета не получает.

Николай Кондрашов Фото Ирины ЯРИНСКОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На днях в краевом парламенте директор Управления Федеральной почтовой связи (УФПС) Красноярского края «Почты России» Александр Завьялов выступил с докладом о деятельности подведомственного ему учреждения на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе. Сейчас на этих территориях действуют 56 отделений почтовой связи, которые в основном нерентабельны. При этом почта доставляет жителям не только посылки, газеты и журналы, но также пенсии и социальные выплаты.В среднем сроки доставки посылок составляют 29 дней и намного превышают существующие нормативы. Как отметил Александр Завьялов, в первую очередь авиакомпании доставляют пассажиров и коммерческие грузы, а почта не входит в число их приоритетов. В конце 2019 года в направлении Хатанги, например, скопилось порядка 12–13 тонн почты, поэтому пришлось отправлять груз чартерными рейсами, стоимостью от 1,5 млн рублей. Руководитель УФПС края считает, что надо как минимум в два раза увеличить лимиты на транспортировку почты регулярными авиарейсами. Но переговоры с авиакомпаниями пока ни к чему не приводят.Также Александр Завьялов сообщил, что красноярский филиал «Почты России» приносит убытки — 214 млн рублей за 2019 год, а субсидий из бюджета не получает.

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