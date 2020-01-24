[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Время первых

Мария Мантрова

Мы запускаем проект, где будем рассказывать о молодых людях, родившихся в начале нового тысячелетия. Об их интересах, планах, надеждах, переживаниях — о том, что заботит вчерашних детей, неожиданно для нас так быстро повзрослевших.

Марии 19 лет — она ровесница нового века. Помимо природного очарования и искренней доброты ей присущ зрелый взгляд на вещи, которые окружают её в повседневной жизни. Маша — дочь известного норильского музыканта, лидера рок–группы «Мандраж» Михаила Мантрова. Она признаётся, что ей, наверное, судьбой было уготовано посвятить себя музыкальной культуре. – Сколько себя помню, всегда пела, с самого детства. Ещё в первом классе мой учитель по музыке заметил во мне кое–какие задатки. Но не могу сказать, что я была особенно одарённой ученицей, просто у меня что–то получалось удачнее, чем у других. И, что самое главное, мне это нравилось, я хотела делать это лучше и лучше, — рассказывает Мария. Девочка училась в музыкальной школе, долго и успешно занималась в вокальной студии Voices, пела в рок–группе, которую организовала вместе с друзьями. Казалось, что в жизни заполярной звёздочки всё складывается так, как и должно... Но в какой–то момент поняла, что начинает «упираться в потолок». – Я люблю свой родной город, но у меня есть цель, до которой сложно дотянуться из Норильска. Поэтому я решила поступать в вуз на материке. Выбрала Санкт–Петербургский государственный институт культуры. В течение первого года обучения перевелась на «бюджет», что непросто. В Питере пока всё складывается хорошо и даже больше, — делится девушка. Сейчас Маша гостит у родителей в Норильске. Она охотно рассказывает о своём поколении: – Моя компания — это независимые и довольно целеустремлённые ребята, в основном — мои ровесники. Например, мой молодой человек увлекается игрой на гитаре. Он посвящает этому делу много свободного времени, стараясь довести игру до совершенства. В этом, на мой взгляд, и главное отличие моего поколения: диплом ради диплома, как и работа ради работы — это не про нас. Мы не хотим становиться заложниками обстоятельств, и в то же время мы не любим витать в облаках и строить будущее на песке. Мы — это просто мы. Маша довольно критично отзывается о телевидении и тепло относится к творческим людям, перешагнувшим границы устоявшейся поп–культуры и стереотипов. «Ютуб», как она считает, — идеальная модель свободы выбора. А политические ток–шоу, которые регулярно крутят по центральным телеканалам, называет рассадниками нетерпимости. Как и многим её сверстникам, Маше близки либеральные взгляды, не чужды понятия социальной справедливости и любви к Родине. – Каким я вижу своё будущее? Я его вижу, что уже хорошо. Хочу быть авторитетом и профессионалом в выбранном деле. Тогда я буду считать жизнь сложившейся. Думаю, что каждый из нас должен найти своё место и не занимать чужое, как бы грубо это ни прозвучало. Только тогда мы наведём порядок в своих головах и в своей стране, — уверена Маша Мантрова.

Михаил Туаев Фото из личного архива Марии МАНТРОВОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Марии 19 лет — она ровесница нового века. Помимо природного очарования и искренней доброты ей присущ зрелый взгляд на вещи, которые окружают её в повседневной жизни. Маша — дочь известного норильского музыканта, лидера рок–группы «Мандраж» Михаила Мантрова. Она признаётся, что ей, наверное, судьбой было уготовано посвятить себя музыкальной культуре.– Сколько себя помню, всегда пела, с самого детства. Ещё в первом классе мой учитель по музыке заметил во мне кое–какие задатки. Но не могу сказать, что я была особенно одарённой ученицей, просто у меня что–то получалось удачнее, чем у других. И, что самое главное, мне это нравилось, я хотела делать это лучше и лучше, — рассказывает Мария.Девочка училась в музыкальной школе, долго и успешно занималась в вокальной студии Voices, пела в рок–группе, которую организовала вместе с друзьями. Казалось, что в жизни заполярной звёздочки всё складывается так, как и должно... Но в какой–то момент поняла, что начинает «упираться в потолок».– Я люблю свой родной город, но у меня есть цель, до которой сложно дотянуться из Норильска. Поэтому я решила поступать в вуз на материке. Выбрала Санкт–Петербургский государственный институт культуры. В течение первого года обучения перевелась на «бюджет», что непросто. В Питере пока всё складывается хорошо и даже больше, — делится девушка.Сейчас Маша гостит у родителей в Норильске. Она охотно рассказывает о своём поколении:– Моя компания — это независимые и довольно целеустремлённые ребята, в основном — мои ровесники. Например, мой молодой человек увлекается игрой на гитаре. Он посвящает этому делу много свободного времени, стараясь довести игру до совершенства. В этом, на мой взгляд, и главное отличие моего поколения: диплом ради диплома, как и работа ради работы — это не про нас. Мы не хотим становиться заложниками обстоятельств, и в то же время мы не любим витать в облаках и строить будущее на песке. Мы — это просто мы.Маша довольно критично отзывается о телевидении и тепло относится к творческим людям, перешагнувшим границы устоявшейся поп–культуры и стереотипов. «Ютуб», как она считает, — идеальная модель свободы выбора. А политические ток–шоу, которые регулярно крутят по центральным телеканалам, называет рассадниками нетерпимости. Как и многим её сверстникам, Маше близки либеральные взгляды, не чужды понятия социальной справедливости и любви к Родине.– Каким я вижу своё будущее? Я его вижу, что уже хорошо. Хочу быть авторитетом и профессионалом в выбранном деле. Тогда я буду считать жизнь сложившейся. Думаю, что каждый из нас должен найти своё место и не занимать чужое, как бы грубо это ни прозвучало. Только тогда мы наведём порядок в своих головах и в своей стране, — уверена Маша Мантрова.

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