[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Школьный двор

Допустимые условия

Сдавать выпускные экзамены в этом году будут более трёх тысяч старшеклассников из девятых и одиннадцатых классов.

К единому государственному экзамену готовятся 1 310 одиннадцатиклассников — они определились с выбором предметов ещё до 1 февраля. 2 195 девятиклассникам предстоит это сделать до 1 марта. По словам специалистов управления образования, механизм государственной итоговой аттестации отработан до мелочей. Как и в прошлые годы, школьникам не разрешается пользоваться на экзаменах телефонами. За нарушение этого правила учащегося удаляют с экзамена и составляют соответствующий акт. Для одиннадцатиклассников допуском к итоговой аттестации является успешное написание сочинения. Они написали его 4 декабря 2019 года. У тех, кто получил незачёт, не явился по уважительным причинам или не справился с заданием, есть шанс исправить ситуацию — для них установлены дополнительные сроки написания сочинения: 5 февраля и 6 мая 2020 года. У девятиклассников путь к итоговой аттестации лежит через собеседование по русскому языку, которое состоится уже 12 февраля. Для тех, у кого не получится сделать это с первого раза, предусмотрены дополнительные дни: 11 марта и 18 мая. ЕГЭ–2020 по традиции пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля; основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 7 по 24 сентября. Досрочный период ЕГЭ начнётся с экзаменов по географии и литературе, основной — по географии, литературе и информатике. В этом году для ЕГЭ по обществознанию не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещён с экзаменом по информатике, а во время основного — с ЕГЭ по химии. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки. Государственная итоговая аттестация в девятых классах проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и включает: два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Ученики с ограниченными возможностями по желанию могут сдавать ГВЭ только по обязательным предметам. Основной период экзаменационной сессии у девятиклассников продлится с 22 мая по 9 июня. Экзамены по основным предметам школьники будут сдавать: 2 июня — русский язык, 9 июня — математика. Резервный период продлится с 20 по 30 июня. А дополнительный — с 4 по 18 сентября. В этом году для девятиклассников будут работать 13 пунктов проведения основного государственного экзамена. Государственный выпускной экзамен для детей с ограниченными возможностями будет проходить в пяти пунктах.

ЕГЭ–2020 по традиции пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля; основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 7 по 24 сентября.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда К единому государственному экзамену готовятся 1 310 одиннадцатиклассников — они определились с выбором предметов ещё до 1 февраля. 2 195 девятиклассникам предстоит это сделать до 1 марта.По словам специалистов управления образования, механизм государственной итоговой аттестации отработан до мелочей. Как и в прошлые годы, школьникам не разрешается пользоваться на экзаменах телефонами. За нарушение этого правила учащегося удаляют с экзамена и составляют соответствующий акт.Для одиннадцатиклассников допуском к итоговой аттестации является успешное написание сочинения. Они написали его 4 декабря 2019 года. У тех, кто получил незачёт, не явился по уважительным причинам или не справился с заданием, есть шанс исправить ситуацию — для них установлены дополнительные сроки написания сочинения: 5 февраля и 6 мая 2020 года.У девятиклассников путь к итоговой аттестации лежит через собеседование по русскому языку, которое состоится уже 12 февраля. Для тех, у кого не получится сделать это с первого раза, предусмотрены дополнительные дни: 11 марта и 18 мая.ЕГЭ–2020 по традиции пройдёт в три этапа: досрочный — с 20 марта по 13 апреля; основной — с 25 мая по 29 июня и дополнительный — с 7 по 24 сентября. Досрочный период ЕГЭ начнётся с экзаменов по географии и литературе, основной — по географии, литературе и информатике. В этом году для ЕГЭ по обществознанию не планируется выделять отдельный день, во время досрочного периода он будет совмещён с экзаменом по информатике, а во время основного — с ЕГЭ по химии. В каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.Государственная итоговая аттестация в девятых классах проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и включает: два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Ученики с ограниченными возможностями по желанию могут сдавать ГВЭ только по обязательным предметам. Основной период экзаменационной сессии у девятиклассников продлится с 22 мая по 9 июня. Экзамены по основным предметам школьники будут сдавать: 2 июня — русский язык, 9 июня — математика. Резервный период продлится с 20 по 30 июня. А дополнительный — с 4 по 18 сентября.В этом году для девятиклассников будут работать 13 пунктов проведения основного государственного экзамена. Государственный выпускной экзамен для детей с ограниченными возможностями будет проходить в пяти пунктах.

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