[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Проекты ЗП

Урок памяти

В детском саду № 14 «Оленёнок» почтили память героев блокадного Ленинграда.

Всё дальше и дальше уходят от нас те дни, когда шла жестокая и страшная война, а город Ленинград находился в блокадном кольце. И всё сложнее рассказывать нашим маленьким детям о тех тяжёлых 900 блокадных днях. В день полного освобождения Ленинграда из фашистского окружения в детском саду «Оленёнок» прошли тематические мероприятия, посвящённые этому событию. С воспитанниками подготовительных групп провели урок памяти, на котором дети узнали о том, как враги ожесточённо бомбили город, разрушая жилые дома и исторические памятники, как закончились продукты и начался суровый голод. О том, как жители стойкого Ленинграда зимой, оставшись без света и тепла, выживали в жгучие морозы. О том, что даже в таких тяжёлых условиях несломленные жители не только не отдали свой город врагу, но и продолжали работать на заводах, помогать фронту, ходить в школы и библиотеки. Симфония № 7 «Ленинградская» композитора Дмитрия Шостаковича, рассказ о девочке Тане Савичевой, о жизни маленьких героев Ленинграда, которые стояли в очередях за хлебом под бомбами и снарядами, умирали от голода и холода, помогли нашим детям понять, какой ценой была завоёвана победа в самой страшной войне в истории человечества. Под звуки метронома юные патриоты почтили минутой молчания память героев блокадного Ленинграда. На малом Олимпе Будущие олимпийцы и их первые комплекты наград

В детском саду № 3 «Солнышко» устроили зимние олимпийские игры. Соревнования длились целых два дня. Не только физическая сила, но и острый ум — вот главные качества истинного спортсмена. И дошколята это подтвердили. Чтобы принять участие в олимпиаде, воспитанникам сначала надо было пройти квест–игру «Пять шагов к победе». Им предстояло разгадать немало ребусов и головоломок, собрать пазлы. Все задания были посвящены спорту. Благодаря своей сообразительности дошколята добрались до музыкального зала, где и состоялось торжественное открытие зимних олимпийских игр. Право зажечь олимпийский огонь досталось символу соревнований — Белому Мишке. Он поприветствовал всех участников и поздравил с открытием малых олимпийских игр в детском саду, после чего прозвучал Гимн России. Особую торжественность событию придала церемония вручения знаков отличия комплекса ГТО выпускникам садика. Своим примером они показали младшим друзьям, к чему надо стремиться в жизни. Сама олимпиада проходила на следующий день. Как и полагается – на уличной площадке. Участники с большим азартом преодолевали препятствия, помогали друг другу, переживали и радовались. А счастливые глаза детей — лучшая награда организаторам праздника. Все команды показали ловкость, быстроту, смекалку и стремление побеждать. В итоге первое место завоевали «Спортивные ребята» из группы «Знайки», а второе место в результате упорной борьбы досталось команде «Супер» из группы «Теремок», третье заслуженно присудили команде «Олимпийцы» из группы «Знайки». Все участники получили сладкие призы. С миру по нитке Фестиваль утренней гимнастики «На зарядку становись!» в саду № 84 «Голубок» помог ребятишкам выйти из полярной ночи. В нашу долгую северную зиму даже морозы и метели не так сильно сказываются на здоровье, как отсутствие солнца. Часто у ребят ухудшается самочувствие, отмечаются слабость, вялость, раздражительность. Трудно входить в полярную ночь, но ещё труднее из неё выйти. Лучшим лекарством от сонливости является зарядка. Все воспитанники сада, даже самые маленькие, приняли участие в фестивале утренней гимнастики. Каждая группа придумала свой вариант зарядки. Кто–то даже превратился в Фиксиков и под любимую музыку из сериала выполнял упражнения с картонными гаечными ключами. Ребята постарше продемонстрировали свои умения в художественной гимнастике, выполняя такие элементы, как колесо и шпагат. Дети и взрослые получили хороший заряд бодрости и массу положительных эмоций. Всем участникам вручили похвальные грамоты и сладкие призы. Оказывается, зарядка может быть совсем не скучной, а весёлой и зажигательной. Малыши из группы «Божья коровка» детского сада № 2 вернулись из «Путешествия в лес». Чтобы спорт приносил детям не только пользу, но и поднимал настроение, воспитатели превращают занятия в сказочное путешествие. А чтобы не было страшно, детишки обязательно берут с собой родителей. Вот и в этот раз мамы и папы активно участвовали в разминке, подвижных играх, изображали деревья и мосты, горки и лодочки. Ребята были очень рады, что они вместе с родителями преодолевали препятствия, попадавшиеся на пути, и всегда могли укрыться от опасности в родных объятиях. А в заключение путешествия все дружно прокатились на карусели и научили мам и пап танцевать. В садике № 93 «Капитошка» открылась собственная библиотека. Здесь решили создать пространство с нестандартным оборудованием и интерактивными зонами, где ребята могли бы познавательно и весело проводить время, играть, изучать что–то новое и, конечно, знакомиться с книгами. Называется это чудное место – Капитория, и живёт там мышка Капа. Особую атмосферу и уют в библиотеке создают камин, мягкие подушки, модули и пушистый ковёр, на котором ребята могут удобно расположиться. Также в Капитории есть много настольных игр. Здесь же ребята учатся заботиться о книгах. Если какая–то из них пострадала, порвалась, дошколята «лечат» её в «Книжкиной больничке». А ещё тут можно создать свою собственную книжку–малышку. В сказочной библиотеке проходят литературные и поэтические вечера, праздники, организуются квесты, клубы знатоков и другие мероприятия. В садике № 86 «Брусничка» отметили рождественские праздники колядками. Что такое святки–колядки? Святками в народе называли праздничные дни от Рождества до Крещения. В эти дни обходили дома соседей, колядовали и устраивали гадания, поздравляли хозяев с праздником и разбрасывали горсть овса или пшеницы, приговаривая при этом колядки — прославляющие песенки. В этом году ребята из групп «Рябинушка» и «Жарки» продолжили традиции прапрадедушек и родного садика. Малыши с педагогами и родителями пели колядки, играли в весёлые игры и даже гадали. Много интересного узнали все воспитанники: малыши — как интересно играть со старшими, старшие — что их ждёт в предстоящем году. Кому–то колядующие нагадали много игрушек и богатство, кому–то — год без слёз и обид, воспитателям – сладкую жизнь, а родителям — прибавление в семействе. Всем подарили хорошее настроение, а сами заработали мешок конфет. Вот такие молодцы! Ребята из садика № 5 «Норильчонок» приняли участие в соревнованиях «Робофест — Норильск 2020». 27 января на станции юных техников прошли региональные отборочные соревнования, в которых приняли участие две команды из «Норильчонка». Воспитанники подготовительных групп собирали LEGO. В создании построек они использовали наборы LEGO Boomtown Build и LEGO WEDO 2.0. Курировали работу юных конструкторов тренеры–наставники Ольга Романова и Марина Лоскутова. Кирилл Маков, Демьян Степанов и Даниил Богданов из команды «Норд–робот» построили «Ботанический сад» и стали победителями в номинации «Пытливые умы». Команда «НорильЧонок» в составе Степана Амельченко, Богдана Шароглазова и Константина Сафина спроектировала и представила жюри детскую площадку «Дружба». Эта работа отмечена в номинации «Сложность оформления». Желаем юным строителям дальнейших успехов в этом интересном деле!

Дорогие друзья! Не передать словами, как я счастлива снова встретиться с вами на страницах родной «Заполярной Правды». Наконец–то я смогу вам рассказать о том, чем сейчас живут наши дошколята и их воспитатели. А ведь событий в чудной стране Детсадии видимо–невидимо! И все такие интересные. Я с вами ими с удовольствием поделюсь. Ваша девочка Заполярочка рисунки, фотографии на электронный адрес hopepetrova@rambler.ru Ребята! Присылайте свои письма, рассказы,рисунки, фотографии на электронный адресhopepetrova@rambler.ru

Фото предоставлено воспитателями ДС № 3 www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Всё дальше и дальше уходят от нас те дни, когда шла жестокая и страшная война, а город Ленинград находился в блокадном кольце. И всё сложнее рассказывать нашим маленьким детям о тех тяжёлых 900 блокадных днях.В день полного освобождения Ленинграда из фашистского окружения в детском саду «Оленёнок» прошли тематические мероприятия, посвящённые этому событию. С воспитанниками подготовительных групп провели урок памяти, на котором дети узнали о том, как враги ожесточённо бомбили город, разрушая жилые дома и исторические памятники, как закончились продукты и начался суровый голод. О том, как жители стойкого Ленинграда зимой, оставшись без света и тепла, выживали в жгучие морозы. О том, что даже в таких тяжёлых условиях несломленные жители не только не отдали свой город врагу, но и продолжали работать на заводах, помогать фронту, ходить в школы и библиотеки.Симфония № 7 «Ленинградская» композитора Дмитрия Шостаковича, рассказ о девочке Тане Савичевой, о жизни маленьких героев Ленинграда, которые стояли в очередях за хлебом под бомбами и снарядами, умирали от голода и холода, помогли нашим детям понять, какой ценой была завоёвана победа в самой страшной войне в истории человечества. Под звуки метронома юные патриоты почтили минутой молчания память героев блокадного Ленинграда.

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