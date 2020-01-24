[Индекс номера 8 (07.02.2020)]



Проекты

Шесть слагаемых комфорта

В 2019 году в 50 структурных подразделениях 12 предприятий Заполярного филиала «Норникеля» была успешно внедрена система рациональной организации рабочих мест «6С». В проект вовлечено более 3 000 человек. О том, что стоит за цифрами статистики, «Заполярной Правде» рассказал куратор проекта Сергей Хромов.

Система рациональной организации рабочих мест зародилась в Японии в конце 50–х годов прошлого века. Тогда перед руководителями концерна Toyota остро стояла задача обеспечить качество и объёмы продукции при минимальных ресурсах. Изначально система включала в себя пять направлений: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация, совершенствование и поддержание. После адаптации под условия производства Заполярного филиала её дополнил пункт «соблюдение безопасности». В таком виде она идеально вписалась в программу повышения эффективности и снижения издержек ЗФ. Хорошее начало Внедрение системы началось в феврале прошлого года. На стадии пилотного проекта было определено четыре предприятия, руководители которых выразили готовность к переменам. Пионерами стали рудник «Скалистый», Талнахская обогатительная фабрика, медный завод и ЦАТК — по одному участку на каждом переделе. Таким образом, были охвачены все отрасли производства — добыча, обогащение, металлургия и вспомогательное производство. После обучения методологии первых участников и разработки графика рабочая группа вышла на производство. Разработка плана мероприятий велась при непосредственном участии работников, исходя из функционала их рабочих мест. – Самое главное — вовлечь людей в эту историю. Не просто отправить директиву от департамента «Давайте делайте!». Понятно, что мы хотим изменить рабочее пространство, и для этого очень важно поменять менталитет людей. Это долгая и серьёзная работа на местах. Часто мы слышали на площадках «Да не надо ничего, так было всегда и лучше не станет». Постепенно нам удалось донести до персонала мысль о том, что всё это делается, чтобы работникам было комфортно и безопасно работать. Люди стали меняться. Они увидели, что руководство готово поддерживать их в этом, принимать все пожелания и воплощать их идеи в жизнь. Мы видим положительную обратную связь от рабочих, и это самое главное, — рассказывает Сергей Хромов. Важно отметить, что уже на пилотном этапе руководители по собственной инициативе старались включить в программу дополнительные участки. Стало ясно, что на её активное внедрение требуется около четырёх месяцев, после чего работа на местах ведётся уже самостоятельно. В июле, к началу второго этапа, программой было охвачено 25 структурных подразделений на десяти предприятиях. К концу 2019 года их число выросло до 50, программа охватила уже все предприятия Заполярного филиала. Примечательно, что, несмотря на строго обозначенные критерии системы «6С», сама программа остаётся пластичной. Она способна подстраиваться под конкретные нужды работников разных отраслей производства. Как это работает Чтобы человеку было удобно работать, учитывать приходится всё. Прежде всего эргономику рабочего пространства: освещение, положение работника, размещение предметов труда. В рамках проекта проводятся косметические ремонты помещений — от рабочих мест до мест отдыха и санузлов. Очень важное направление программы — оснащение современным инструментом. Уделяется внимание и средствам индивидуальной защиты, мероприятиям по снижению влияния вредных и опасных производственных факторов. Опытом внедрения системы поделился и. о. директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук: – Трудности были только на первых порах тиражирования проекта. Но, как говорится, глаза боятся — руки делают! Стоило работникам приступить к внедрению проекта, у многих появился спортивный интерес к мероприятию и его результатам. По мере внедрения проекта отношение работников к процессу реализации на руднике в корне изменилось. Сейчас в процесс улучшений вовлечён весь персонал пилотных площадок. Безусловно, такие изменения требуют финансовых затрат. Часть расходов берёт на себя предприятие, часть средств выделяется из фонда улучшения условий труда. Понятно, что за четыре месяца не всё удается успеть. Пример — те же закупки. Эта процедура длится до полугода, а иногда и дольше. Но все запланированные мероприятия непременно будут реализованы. В перспективе В новом году перед департаментом совершенствования деятельности стоит амбициозная задача — не просто внедрить систему «6С», но и сделать её составляющей рабочего процесса. Для этих целей разработана дорожная карта. – Мы хотим, чтобы система работала без аудитов и внедрения, так сказать, «сверху». Дорожная карта включает в себя не только действенные механизмы внедрения, но и мониторинга. Рабочая группа собирается аккумулировать весь наработанный опыт в виде информационной системы, в которой будут отражены объём охвата системой, ход её внедрения в разных подразделениях, рейтинги, конкурсы на лучшее рабочее место и т. д. В целом мы говорим о том, что система «6С» станет неотъемлемой частью рабочего процесса на предприятиях Заполярного филиала, — подытожил Сергей Хромов.

Надежда Петрова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Система рациональной организации рабочих мест зародилась в Японии в конце 50–х годов прошлого века. Тогда перед руководителями концерна Toyota остро стояла задача обеспечить качество и объёмы продукции при минимальных ресурсах. Изначально система включала в себя пять направлений: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация, совершенствование и поддержание. После адаптации под условия производства Заполярного филиала её дополнил пункт «соблюдение безопасности». В таком виде она идеально вписалась в программу повышения эффективности и снижения издержек ЗФ.Внедрение системы началось в феврале прошлого года. На стадии пилотного проекта было определено четыре предприятия, руководители которых выразили готовность к переменам. Пионерами стали рудник «Скалистый», Талнахская обогатительная фабрика, медный завод и ЦАТК — по одному участку на каждом переделе. Таким образом, были охвачены все отрасли производства — добыча, обогащение, металлургия и вспомогательное производство.После обучения методологии первых участников и разработки графика рабочая группа вышла на производство. Разработка плана мероприятий велась при непосредственном участии работников, исходя из функционала их рабочих мест.– Самое главное — вовлечь людей в эту историю. Не просто отправить директиву от департамента «Давайте делайте!». Понятно, что мы хотим изменить рабочее пространство, и для этого очень важно поменять менталитет людей. Это долгая и серьёзная работа на местах. Часто мы слышали на площадках «Да не надо ничего, так было всегда и лучше не станет». Постепенно нам удалось донести до персонала мысль о том, что всё это делается, чтобы работникам было комфортно и безопасно работать. Люди стали меняться. Они увидели, что руководство готово поддерживать их в этом, принимать все пожелания и воплощать их идеи в жизнь. Мы видим положительную обратную связь от рабочих, и это самое главное, — рассказывает Сергей Хромов.Важно отметить, что уже на пилотном этапе руководители по собственной инициативе старались включить в программу дополнительные участки. Стало ясно, что на её активное внедрение требуется около четырёх месяцев, после чего работа на местах ведётся уже самостоятельно. В июле, к началу второго этапа, программой было охвачено 25 структурных подразделений на десяти предприятиях. К концу 2019 года их число выросло до 50, программа охватила уже все предприятия Заполярного филиала. Примечательно, что, несмотря на строго обозначенные критерии системы «6С», сама программа остаётся пластичной. Она способна подстраиваться под конкретные нужды работников разных отраслей производства.Чтобы человеку было удобно работать, учитывать приходится всё. Прежде всего эргономику рабочего пространства: освещение, положение работника, размещение предметов труда. В рамках проекта проводятся косметические ремонты помещений — от рабочих мест до мест отдыха и санузлов. Очень важное направление программы — оснащение современным инструментом. Уделяется внимание и средствам индивидуальной защиты, мероприятиям по снижению влияния вредных и опасных производственных факторов. Опытом внедрения системы поделился и. о. директора рудника «Комсомольский» Иван Гринчук:– Трудности были только на первых порах тиражирования проекта. Но, как говорится, глаза боятся — руки делают! Стоило работникам приступить к внедрению проекта, у многих появился спортивный интерес к мероприятию и его результатам. По мере внедрения проекта отношение работников к процессу реализации на руднике в корне изменилось. Сейчас в процесс улучшений вовлечён весь персонал пилотных площадок.Безусловно, такие изменения требуют финансовых затрат. Часть расходов берёт на себя предприятие, часть средств выделяется из фонда улучшения условий труда. Понятно, что за четыре месяца не всё удается успеть. Пример — те же закупки. Эта процедура длится до полугода, а иногда и дольше. Но все запланированные мероприятия непременно будут реализованы.В новом году перед департаментом совершенствования деятельности стоит амбициозная задача — не просто внедрить систему «6С», но и сделать её составляющей рабочего процесса. Для этих целей разработана дорожная карта.– Мы хотим, чтобы система работала без аудитов и внедрения, так сказать, «сверху». Дорожная карта включает в себя не только действенные механизмы внедрения, но и мониторинга. Рабочая группа собирается аккумулировать весь наработанный опыт в виде информационной системы, в которой будут отражены объём охвата системой, ход её внедрения в разных подразделениях, рейтинги, конкурсы на лучшее рабочее место и т. д. В целом мы говорим о том, что система «6С» станет неотъемлемой частью рабочего процесса на предприятиях Заполярного филиала, — подытожил Сергей Хромов.

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