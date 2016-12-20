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20 декабря 2016, 14:23



Норильских пенсионеры в начале нового года получат по пять тысяч рублей.

Отметим, что до этого года пенсионные выплаты проходили индексацию с учетом роста цен или повышения показателя прожиточного минимума. Нынешняя выплата – это мера поддержки пенсионеров, несмотря на нехватку финансовых средств в федеральном бюджете. Тем, кто не получит выплату в январе, она будет начислена в феврале вместе с основной пенсией. Деньги будут начислены в период с 13 по 28 января всем пенсионерам страны. Пять тысяч рублей - это единовременная выплата взамен второй индексации пенсий за 2016 год, – пояснила Ирина Горлова, заместитель начальника Управления пенсионного фонда в г. Норильске. Для ее получения не требуется обращаться или подавать заявление в ПРФ.Отметим, что до этого года пенсионные выплаты проходили индексацию с учетом роста цен или повышения показателя прожиточного минимума. Нынешняя выплата – это мера поддержки пенсионеров, несмотря на нехватку финансовых средств в федеральном бюджете.Тем, кто не получит выплату в январе, она будет начислена в феврале вместе с основной пенсией.