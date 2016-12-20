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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:53 Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города.
16:08 В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07 Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников.
16:07 В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06 Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей.
16:06 В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06 В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования.
16:05 Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05 Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.
18:04 Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра.[все новости]
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