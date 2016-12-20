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20 декабря 2016, 20:00



Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, о замораживании суммы материнского капитала до 2020 года

В Норильске с 2007 года сертификаты получили 10,5 тысяч семей. В 2016 году было выдано 1400 сертификатов, в прошлом году маткапитал получили - 1587семей. Каждый год его сумма индексировалась, с учетом инфляции. Таким образом, с 2007 до 2015 года его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей. С 1 января 2017-го правительство приостановит индексацию выплат из-за финансово-экономической ситуации в стране до 2020 года. Выдача средств по материнскому капиталу продлена до 31 декабря 2018 года.В Норильске с 2007 года сертификаты получили 10,5 тысяч семей. В 2016 году было выдано 1400 сертификатов, в прошлом году маткапитал получили - 1587семей.