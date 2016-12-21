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21 декабря 2016, 12:10



Талнахские полицейские направили в суд дело по факту кражи на крупную сумму.

Следователями Отдела полиции №2 в его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5-ти лет лишения свободы. В настоящий момент дело направлено в суд. В дежурную часть полиции обратилась 30-летняя жительница Талнаха с сообщением о том, что у нее похищено 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по г.Норильску. Под подозрение в совершении кражи попал нигде не работающий и злоупотребляющий алкоголем 26-летний приятель подруги потерпевшей. Полицейские установили, что оказавшись в непростой жизненной ситуации, женщина продала свою квартиру и вместе с ребенком временно жила у подруги. Сожитель последней обнаружил в кармане верхней одежды постоялицы 50 тысяч рублей. Мужчина воспользовался моментом, когда за его действиями никто не наблюдал, похитил деньги и в этот же день потратил всю сумму на спиртное и развлечения в увеселительных заведениях. Узнав, что его разыскивают стражи порядка, мужчина сам пришел с повинной в полицию.Следователями Отдела полиции №2 в его отношении было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5-ти лет лишения свободы. В настоящий момент дело направлено в суд.