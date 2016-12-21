Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2016, 13:01



Сегодня на календаре - день зимнего солнцестояния, самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Сегодня в Норильске продолжительность светового дня составляет ноль часов ноль минут. Полярная ночь закончится 13 января с наступлением сумеречного дня. 21 декабря – считается не только самым коротким, но и холодным днем, что подтверждает сегодня столбик термометра с отметкой -40. День солнцестояния ассоциируется с празднованием Коляды, когда весь народ выходит из зимней темноты и день становится дольше, чем ночь. Начинается веселье днем, где все поют и танцуют, рассказывают стихи и частушки, проводят застолья, накрывают богатый стол, угощают соседей. А после молодежь ходит по домам и колядует.Сегодня в Норильске продолжительность светового дня составляет ноль часов ноль минут. Полярная ночь закончится 13 января с наступлением сумеречного дня.