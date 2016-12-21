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21 декабря 2016, 13:05



20 декабря в Москве состоялась церемония вручения Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

В этом году экспертным жюри главной экологической премии страны было рассмотрено около 300 проектов, присланных на конкурс из более чем 50 субъектов Российской Федерации. Из их числа были выбраны самые новаторские, отвечающие целям достижения устойчивого развития, заявки. Проект закрытия Никелевого завода безоговорочно стал лидером в номинации «Глобальная экология» и единогласно был признан самым успешным в современной истории страны. На сегодняшний момент, как отмечают независимые экологи, в связи с закрытием никелевого завода воздействие на окружающую среду в Норильском промышленном районе значительно снижено. Участники церемонии награждения также отметили открытость «Норникеля» для экспертов и представителей общественности. Неоднократно экологи, представители СМИ и общественных организаций посещали Норильск, где могли беспрепятственно следить за поэтапным закрытием старейшего и крупнейшего в стране производства электролитного никеля. В номинации «Глобальная экология» победителем стала компания «Норникель», получившая награду за «Комплексный проект закрытия Никелевого завода в Норильске». Масштабное событие, которое прошло в московском отеле «Балчуг Кемпински» собрало на своей площадке представителей крупного бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации.В этом году экспертным жюри главной экологической премии страны было рассмотрено около 300 проектов, присланных на конкурс из более чем 50 субъектов Российской Федерации. Из их числа были выбраны самые новаторские, отвечающие целям достижения устойчивого развития, заявки. Проект закрытия Никелевого завода безоговорочно стал лидером в номинации «Глобальная экология» и единогласно был признан самым успешным в современной истории страны. На сегодняшний момент, как отмечают независимые экологи, в связи с закрытием никелевого завода воздействие на окружающую среду в Норильском промышленном районе значительно снижено.Участники церемонии награждения также отметили открытость «Норникеля» для экспертов и представителей общественности. Неоднократно экологи, представители СМИ и общественных организаций посещали Норильск, где могли беспрепятственно следить за поэтапным закрытием старейшего и крупнейшего в стране производства электролитного никеля.