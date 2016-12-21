Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
21 декабря 2016, 13:05

20 декабря в Москве состоялась церемония вручения Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

В номинации «Глобальная экология» победителем стала компания «Норникель», получившая награду за «Комплексный проект закрытия Никелевого завода в Норильске». Масштабное событие, которое прошло в московском отеле «Балчуг Кемпински» собрало на своей площадке представителей крупного бизнеса, органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации.
В этом году экспертным жюри главной экологической премии страны было рассмотрено около 300 проектов, присланных на конкурс из более чем 50 субъектов Российской Федерации. Из их числа были выбраны самые новаторские, отвечающие целям достижения устойчивого развития, заявки. Проект закрытия Никелевого завода безоговорочно стал лидером в номинации «Глобальная экология» и единогласно был признан самым успешным в современной истории страны. На сегодняшний момент, как отмечают независимые экологи, в связи с закрытием никелевого завода воздействие на окружающую среду в Норильском промышленном районе значительно снижено.
Участники церемонии награждения также отметили открытость «Норникеля» для экспертов и представителей общественности. Неоднократно экологи, представители СМИ и общественных организаций посещали Норильск, где могли беспрепятственно следить за поэтапным закрытием старейшего и крупнейшего в стране производства электролитного никеля.

    Список новостей

 22 декабря 2016 
16:53   Подведены итоги конкурса по разработке эмблемы 65-летнего юбилея города. 16:08   В администрации Норильска прошли заседания антинаркотической и антитеррористической комиссий.
16:07   Сотрудники полиции рассказали школьникам о том, как не попасть на уловки мошенников. 16:07   В Красноярском крае стартует Всероссийская акция МВД «Полицейский Дед Мороз».
16:06   Пенсионный фонд опровергает задержки в выплате 5 000 рублей. 16:06   В каникулы ЗАГС будет работать.
16:06   В рамках благотворительной акции «Добрый Норильск» в Плавательном бассейне и на стадионе «Заполярник» пройдут соревнования. 16:05   Традиционные соревнования для малышей «Мы вчера родились» пройдут в Норильске в эти выходные.
16:05   Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

 21 декабря 2016 
18:04   Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра. 15:52   Два мастер-класса пройдут в эти выходные в музее Норильска.
13:08   Состоялись игры шестого и седьмого тура среди команд Первой лиги зоны «Таймыр» по мини-футболу. 13:07   24 декабря в 17-00 в читальном зале Публичной библиотеки состоится новая встреча с «живыми книгами».
13:05   Подведены итоги "Доброго норильска-2016". 13:05   20 декабря в Москве состоялась церемония вручения Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.
13:04   Конкурс отменяется 13:01   Сегодня на календаре - день зимнего солнцестояния, самый короткий день и самая длинная ночь в году.
12:10   Талнахские полицейские направили в суд дело по факту кражи на крупную сумму.

 20 декабря 2016 
20:00   Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, о замораживании суммы материнского капитала до 2020 года 14:23   Норильских пенсионеры в начале нового года получат по пять тысяч рублей.
14:08   В ведение кайерканской управляющей компании «Северный управдом», перешло уже 12 домов.

 19 декабря 2016 
17:10   В Кайеркане и Талнахе сегодня открылись отделения многофункционального центра. 15:07   Четыре социально ориентированные некоммерческие организации завершили работу над проектами в рамках городского конкурса соцпроектов.
13:59   Центр тестирования ГТО приглашает норильчан выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 13:59   Полицейские направили в суд уголовное дело по факту мошенничества.
13:59   Талнахская библиотека проводит акцию "Задолжник! Отзовись!". 13:58   В Норильске завершился региональный турнир по дзюдо «Северное Сияние».
13:58   В Доме спорта БОКМО прошел городской турнир по каратэ «Олимпийские надежды». 13:58   Норильские тхэквондисты вернулись с традиционного регионального турнира «Кубок Сибири», который проходил в Красноярске и собрал более 80 участников 10-11 лет.
13:57   Объединенная дирекция заповедников Таймыра в субботу на фестивале «Путораны. Толсторог. Люди» подвела итоги своего масштабного проекта по учету популяции этого эндемичного вида копытных. 13:32   В Норильском храме "Всех скорбящих Радость" прошли праздничные службы в честь Николая Чудотворца.

 16 декабря 2016 
15:15   Дмитрий Медведев рассказал о главных итогах 2016 года, передает информационный портал "ТАСС". 15:14   Полицейские задержали подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-службы ОМВД России по г. Норильску.

 15 декабря 2016 
15:04   Завтра, 16 декабря, в Художественной галерее состоится торжественное открытие выставки «Стиль Вояж». 15:04   Норильчанин предстанет перед судом за сбыт и хранение наркотических веществ в крупном размере.
15:03   В Отделе МВД по г. Норильску состоялось первое заседание Общественного совета третьего созыва. 15:03   Библиотека Семейного чтения приглашает ребят на «Зимнюю сказку».
13:19   Сегодня в реабилитационном центре «Виктория» - премьера кукольного театра. 13:15   Премьер-министр России Дмитрий Медведев завтра в прямом телеэфире подведет основные итоги уходящего 2016 и наметит планы на 2017 год.
13:11   Сегодня День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 13:04   17 декабря, исполнится 85 лет известному горожанину заслуженному юристу России Вячеславу Николаевичу Ханжину.

 14 декабря 2016 
16:00   Волонтеры «Норникеля» подвели итоги работы корпоративной программы «Комбинат добра».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх