Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2016, 13:05



Подведены итоги "Доброго норильска-2016".

По акции «Купи и передай» собрано 12 кг продуктов, из которых сформировано 28 сладких подарков для одиноких пожилых людей, а также - корм для приюта бездомных животных «Даря надежду». В ходе акции «Добрая почта» подписано 300 эксклюзивных новогодних норильских открыток. С помощью «Доброй банки» удалось собрать 97 600 рублей, которые направлены на организацию поездок двух маленьких норильских спортсменок на соревнования всероссийского и регионального уровней, на приобретение продуктов питания для реабилитационных центров «Лествица» и «Горлица», обустройство приюта для бездомных животных «Даря надежду» и покупку необходимых расходных материалов для одиноких пациентов хосписа. Напомним, фестиваль проводится по инициативе Благотворительного фонда «Социальных программ «Территория добра» при поддержке Администрации Норильска и Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» с участием местных некоммерческих и муниципальных организаций. В ходе Фестиваля состоялся благотворительный праздник у новогодней елки, ярмарка новогодних подарков, мастер-классы по изготовлению елочных украшений и новогодних сувениров, прошли акции «Добрая почта», «Добрая банка», «Купи и передай». В празднике приняли участие более 2000 человек и 70 волонтеров.По акции «Купи и передай» собрано 12 кг продуктов, из которых сформировано 28 сладких подарков для одиноких пожилых людей, а также - корм для приюта бездомных животных «Даря надежду».В ходе акции «Добрая почта» подписано 300 эксклюзивных новогодних норильских открыток. С помощью «Доброй банки» удалось собрать 97 600 рублей, которые направлены на организацию поездок двух маленьких норильских спортсменок на соревнования всероссийского и регионального уровней, на приобретение продуктов питания для реабилитационных центров «Лествица» и «Горлица», обустройство приюта для бездомных животных «Даря надежду» и покупку необходимых расходных материалов для одиноких пациентов хосписа.