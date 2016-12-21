Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2016, 13:07



24 декабря в 17-00 в читальном зале Публичной библиотеки состоится новая встреча с «живыми книгами».

Ждем всех желающих по адресу: Ленинский проспект, 20А. Телефон для справок: 46-14-04. В этот раз она будет посвящена встрече Нового года. Гости мероприятия помогут читателям во всеоружии встретить самый волшебный праздник. В роли «живых книг» выступят: повар итальянского ресторана, мастер по сувенирному мыловарению, другие интересные люди. Также сотрудники библиотеки подготовили для участников встречи мастер-класс по изготовлению елочной игрушки и многого другого.Ждем всех желающих по адресу: Ленинский проспект, 20А. Телефон для справок: 46-14-04.