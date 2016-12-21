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21 декабря 2016, 13:08



Состоялись игры шестого и седьмого тура среди команд Первой лиги зоны «Таймыр» по мини-футболу.

«Молодежная МФК» уступила «Арктике» - 3:5, «Таймыр» был бит «Океаном» - 0:5, «Ремонтник» разобрался с «Медеплавильщиком» - 9:5, а «Строитель» оказался сильнее «Надежды» - 5:2. По итогам матчей на первое место турнирной таблицы вырвался «Океан», в шести играх взявший максимальное количество очков – 18. Строчкой ниже с 15 очками расположился «Медеплавильщик». Третье место за «Строителем», у которого 12 очков. «Таймыр» и «Ремонтник» делят между собой четвертое и пятое места – у них по девять очков. У «Арктики» шесть очков, а у «Надежды» с «Молодежной МФК» - по четыре очка. Замыкает турнирную таблицу «Газовик» с тремя очками в активе. Восьмой тур состоится в субботу, 24 декабря, в Кайерканском Доме спорта, а в воскресенье, в БОКМО стартуют игры девятого, заключительного в первом круге, тура. Матчи прошли в Талнахском Доме спорта и Доме физической культуры соответственно. В первый игровой день «Океан» обыграл «Ремонтник» - 5:3, «Медеплавильщик» не без труда одолел «Строитель» - 7:5, «Надежда» крупно уступила «Арктике» - 5:11, а «Молодежная МФК» разгромила «Газовик» - 9:3.«Молодежная МФК» уступила «Арктике» - 3:5, «Таймыр» был бит «Океаном» - 0:5, «Ремонтник» разобрался с «Медеплавильщиком» - 9:5, а «Строитель» оказался сильнее «Надежды» - 5:2.По итогам матчей на первое место турнирной таблицы вырвался «Океан», в шести играх взявший максимальное количество очков – 18. Строчкой ниже с 15 очками расположился «Медеплавильщик». Третье место за «Строителем», у которого 12 очков. «Таймыр» и «Ремонтник» делят между собой четвертое и пятое места – у них по девять очков. У «Арктики» шесть очков, а у «Надежды» с «Молодежной МФК» - по четыре очка. Замыкает турнирную таблицу «Газовик» с тремя очками в активе.Восьмой тур состоится в субботу, 24 декабря, в Кайерканском Доме спорта, а в воскресенье, в БОКМО стартуют игры девятого, заключительного в первом круге, тура.