Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

21 декабря 2016, 15:52



Два мастер-класса пройдут в эти выходные в музее Норильска.

А 25 декабря в 15.00 обладатели Гран При «Золотые руки» краевой выставки «мастера Красноярья 2016», норильские рукодельницы клуба флористов – дизайнеров «Галакс», научат изготавливать необычные новогодние украшения. Рукотворные изделия гостей украсят музейную елку, а лучшие работы будут переданы в фонд, где сохранятся на века. Вход свободный, справки по телефону 46-13-27. 24 декабря в 15.00 известный норильский мастер по скрапбукингу Таисия Тиннит, продемонстрирует как из бумаги, лент, пуговиц, цветов и бисера можно декорировать фотоальбомы, открытки и рамки для фотографий. Гостям предложат смастерить сувениры, связанные с тематикой города.А 25 декабря в 15.00 обладатели Гран При «Золотые руки» краевой выставки «мастера Красноярья 2016», норильские рукодельницы клуба флористов – дизайнеров «Галакс», научат изготавливать необычные новогодние украшения. Рукотворные изделия гостей украсят музейную елку, а лучшие работы будут переданы в фонд, где сохранятся на века. Вход свободный, справки по телефону 46-13-27.