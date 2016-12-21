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21 декабря 2016, 18:04



Президент России Владимир Путин на сутки отложил большую пресс-конференцию, которая планировалась на завтра.

Ежегодное общение Владимира Путина с журналистами состоится в пятницу, 23 декабря, уточнил он. Это будет 12 по счету "большая" пресс-конференция. Прошлая, поставила рекорд по числу аккредитованных журналистов и продолжалась более трех часов. Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, намеченная на 22 декабря, отложена на сутки из-за участия главы государства в траурных мероприятиях, связанных с похоронами посла РФ в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ежегодное общение Владимира Путина с журналистами состоится в пятницу, 23 декабря, уточнил он. Это будет 12 по счету "большая" пресс-конференция. Прошлая, поставила рекорд по числу аккредитованных журналистов и продолжалась более трех часов.