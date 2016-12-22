Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 декабря 2016, 16:05



Интересно провести новогодние каникулы можно будет в Публичной библиотеке, в Музее и Художественной галерее Норильска.

С 16.30 начнут работать мастер-классы по оригами и паперкрафту (бумагопластика), все желающие смогут изготовить символ года – петуха и сделать елочку из кофейных зерен. А в 18-30 молодежная студия «Красная строка» представит сказку «Операция «Ёлка»». Вход бесплатный. С 19 декабря по 15 января Музей Норильска приглашает ребят и их родителей на «Кругосветный Новый год». В каникулы Музей превратит ребят из мореходов в покорителей материков и континентов. Только в это время юные путешественники смогут узнать, в каких странах и как празднуют Новый год, привезти на память сувенир и украсить в России новогоднюю елку, проявить себя в конкурсах можно и группами и индивидуально в Музее Норильска. Принимаются групповые заявки. Также на новогодних каникулах состоятся музейные новогодние занятия для индивидуальных посетителей 3, 4, 5, 6 и 8 января в 13:00 и 14:00 по предварительной записи. Цена билета – 150 рублей для дошкольников, 200 рублей для школьников. 3, 4 и 6 января в 15:00 по предварительной записи приглашаем норильчан на мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки. 2017 объявлен Годом экологии, поэтому гости не только создадут украшение на елку – зверушку, которая обитает на Таймыре, но и лучше познакомятся с животным миром территории. Цена билета – 150 рублей для дошкольников, 200 рублей для школьников. Заявки принимаются по телефонам: 46-13-27 и 8-913-504-92-99. В это же время, с 19 декабря по 15 января в Художественной галерее у новогодней елки на фоне живописных картин пройдут «Зимние праздники» для детей. Ребята узнают о традициях празднования Нового года в разных странах и на Руси, раскроют тайны и погрузятся в удивительные истории зимних праздников, разгадают их символику и скрытый смысл под новогоднюю музыку в играх и конкурсах. На новогодних каникулах праздничное мероприятие для индивидуальных посетителей состоится 3, 4, 5, 6 и 8 января в 14:00 и 15:00 по предварительной записи. Цена билета – 80 рублей для дошкольников, 100 рублей для школьников. А самые маленькие посетители Художественной галереи с 3 по 14 января с 11:00 по 19:00 в детском уголке «Зимняя сказка» смогут собирать пазлы, рисовать, смотреть мультфильмы и старые добрые сказки про Новый год. Цена билета – 40 рублей для дошкольников, 80 рублей для школьников. Заявки принимаются по телефону: 46-35-69. День хобби состоится в Публичной библиотеке 5 января.С 16.30 начнут работать мастер-классы по оригами и паперкрафту (бумагопластика), все желающие смогут изготовить символ года – петуха и сделать елочку из кофейных зерен. А в 18-30 молодежная студия «Красная строка» представит сказку «Операция «Ёлка»». Вход бесплатный.С 19 декабря по 15 января Музей Норильска приглашает ребят и их родителей на «Кругосветный Новый год».В каникулы Музей превратит ребят из мореходов в покорителей материков и континентов. Только в это время юные путешественники смогут узнать, в каких странах и как празднуют Новый год, привезти на память сувенир и украсить в России новогоднюю елку, проявить себя в конкурсах можно и группами и индивидуально в Музее Норильска. Принимаются групповые заявки.Также на новогодних каникулах состоятся музейные новогодние занятия для индивидуальных посетителей 3, 4, 5, 6 и 8 января в 13:00 и 14:00 по предварительной записи. Цена билета – 150 рублей для дошкольников, 200 рублей для школьников.3, 4 и 6 января в 15:00 по предварительной записи приглашаем норильчан на мастер-классы по изготовлению новогодней игрушки.2017 объявлен Годом экологии, поэтому гости не только создадут украшение на елку – зверушку, которая обитает на Таймыре, но и лучше познакомятся с животным миром территории.Цена билета – 150 рублей для дошкольников, 200 рублей для школьников. Заявки принимаются по телефонам: 46-13-27 и 8-913-504-92-99.В это же время, с 19 декабря по 15 января в Художественной галерее у новогодней елки на фоне живописных картин пройдут «Зимние праздники» для детей. Ребята узнают о традициях празднования Нового года в разных странах и на Руси, раскроют тайны и погрузятся в удивительные истории зимних праздников, разгадают их символику и скрытый смысл под новогоднюю музыку в играх и конкурсах.На новогодних каникулах праздничное мероприятие для индивидуальных посетителей состоится 3, 4, 5, 6 и 8 января в 14:00 и 15:00 по предварительной записи. Цена билета – 80 рублей для дошкольников, 100 рублей для школьников. А самые маленькие посетители Художественной галереи с 3 по 14 января с 11:00 по 19:00 в детском уголке «Зимняя сказка» смогут собирать пазлы, рисовать, смотреть мультфильмы и старые добрые сказки про Новый год. Цена билета – 40 рублей для дошкольников, 80 рублей для школьников.Заявки принимаются по телефону: 46-35-69.